La recogida de basuras le cuesta a Valle de Mena dos millones de euros en 10 años Además de los trabajos propios de recogida de residuos, se incluye el transporte a las plantas de transferencia y la limpieza de los 374 contenedores

Julio César Rico Burgos Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:40

El municipio de Valle de Mena ha realizado una reserva presupuestaria de 200.000 euros cada uno de los diez años como pago al servicio de recogida de basuras del Ayuntamiento. El próximo contrato con la empresa que gestione la recogida sale por 10 años y 2 millones de euros en concepto de pago. Esta actividad la tiene que llevar a cabo en los 54 pueblos que componen esta zona que tiene 374 contenedores asignados.

El adjudicatario realizará la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, transporte a Planta de Transferencia de Medina de Pomar y limpieza de contenedores en el municipio de Valle de Mena.

Los residuos que tiene que recoger son los de carácter domiciliario, viviendas y edificios; los residuos de los mercados municipales y ventanas sedentaria; los producidos, por oficinas y despachos; los residuos asimilables a los domésticos, de comercios, industrias y talleres; los clínicos, de centro de salud y consultorios médicos; los edificios e instalaciones públicas más los residuos recogidos en las vías y calles de todo el municipio.

El servicio de residuos sólidos urbanos se realizará todos los días de la semana de lunes a sábado en Villasana de Mena, Sopeñano, Nava de Ordunte, Villanueva, y Entrambasaguas.

Actualmente hay instalados 354 contenedores de carga trasera y la empresa que realiza el servicio deberá de contar con un conductor y un peón a jornada completa, más el personal, extraordinario o de refuerzo que se precise para la prestación de los servicios.