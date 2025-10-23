BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere un motorista tras chocar con una furgoneta en la provincia de Burgos y arder su moto
Foto de archivo de un control de Guardia Civil. BC

Roba una furgoneta y acaba detenido en Burgos tras abandonarla y esconderse en unos matorrales

Un varón de 31 años sustrajo el vehículo en la provincia de Álava y fue interceptado en un área de servicio de Las Merindades

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:34

Comenta

Un hombre ha sido detenido en la provincia de Burgos tras robar una cartera con dinero, una furgoneta y utilizarla. El varón, de 31 años, fue encontrado horas después en un área de servicio de Las Merindades agazapado en unos matorrales.

El suceso se produjo semanas atrás, cuando la víctima, tras haber escuchado ruidos en la puerta de su domicilio, logró ver cómo una persona desconocida arrancaba una furgoneta de su propiedad. El robo se produjo en la provincia de Álava pero la persona emprendió su huida en dirección a la de Burgos.

Poco después, una patrulla del puesto de Espinosa de los Monteros fue comisionada a una estación de servicio ubicada en la CL-629, en la provincia de Burgos, donde el furgón había sido visto por última vez. Los agentes se desplegaron por la explanada destinada al estacionamiento, confirmando la presencia en el lugar del vehículo denunciado como sustraído.

Una primera inspección visual del interior del automóvil descartó la existencia de persona alguna a bordo. No obstante, al hallar indicios de su reciente uso, se inició un minucioso rastreo por los alrededores en busca del presunto autor.

Noticias relacionadas

Muere un motorista tras chocar con una furgoneta en la provincia de Burgos y arder su moto

Muere un motorista tras chocar con una furgoneta en la provincia de Burgos y arder su moto

Una mujer resulta herida en una colisión entre dos turismos en una calle de Burgos

Una mujer resulta herida en una colisión entre dos turismos en una calle de Burgos

Herida una mujer en la cabeza tras un accidente ocurrido en la AP-1 en Burgos

Herida una mujer en la cabeza tras un accidente ocurrido en la AP-1 en Burgos

Herido un motorista de 17 años en un accidente en Burgos

Herido un motorista de 17 años en un accidente en Burgos

Herido un conductor tras salirse de la vía y acabar en una tierra de cultivo en Burgos

Herido un conductor tras salirse de la vía y acabar en una tierra de cultivo en Burgos

Consecuencia de ello, a los pocos minutos se le localizó escondido y agazapado entre unos matorrales cercanos, sin poder dar una respuesta lógica del motivo de encontrarse en esa situación. Tras dialogar con el sospechoso, los agentes lograron persuadirle para que depusiera su actitud y abandonara su escondrijo.

Acto seguido, se practicó un registro a sus pertenencias, entre las que se encontró una cartera con más de 400 euros en metálico -que resultó ser propiedad del dueño de la furgoneta- que, junto con el vehículo, ya ha sido devuelta a su legítimo propietario. Tanto las diligencias instruidas como el presunto autor de los hechos, de 31 años, han sido puesto a disposición de los Juzgados de Instrucción de Villarcayo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una redada antidroga en un bar sorprende a los vecinos de la zona sur de Burgos
  2. 2 Detenida en Burgos tras agredir a su pareja y causar destrozos en un bar y en el coche de la policía
  3. 3 Identificadas dos mujeres tras descubrir el pin de una tarjeta, robarla y gastar 1.100 euros en Burgos
  4. 4 Burgos desvela las fechas de la votación popular para decidir dónde celebrar el Curpillos: La Quinta o El Parral
  5. 5 Tres heridos en un aparatoso accidente de tráfico en Burgos
  6. 6 La desconexión continúa: un pueblo de Burgos vuelve a estar incomunicado desde hace una semana
  7. 7 Diez pueblos de Burgos se unen para frenar un nuevo parque eólico y solar
  8. 8 La tienda de ropa que sólo estará abierta cuatro días en el centro de Burgos
  9. 9 Tres heridos en dos accidentes simultáneos en Burgos
  10. 10 Herido un conductor tras salirse de la vía y acabar en una tierra de cultivo en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Roba una furgoneta y acaba detenido en Burgos tras abandonarla y esconderse en unos matorrales

Roba una furgoneta y acaba detenido en Burgos tras abandonarla y esconderse en unos matorrales