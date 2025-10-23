Roba una furgoneta y acaba detenido en Burgos tras abandonarla y esconderse en unos matorrales Un varón de 31 años sustrajo el vehículo en la provincia de Álava y fue interceptado en un área de servicio de Las Merindades

Un hombre ha sido detenido en la provincia de Burgos tras robar una cartera con dinero, una furgoneta y utilizarla. El varón, de 31 años, fue encontrado horas después en un área de servicio de Las Merindades agazapado en unos matorrales.

El suceso se produjo semanas atrás, cuando la víctima, tras haber escuchado ruidos en la puerta de su domicilio, logró ver cómo una persona desconocida arrancaba una furgoneta de su propiedad. El robo se produjo en la provincia de Álava pero la persona emprendió su huida en dirección a la de Burgos.

Poco después, una patrulla del puesto de Espinosa de los Monteros fue comisionada a una estación de servicio ubicada en la CL-629, en la provincia de Burgos, donde el furgón había sido visto por última vez. Los agentes se desplegaron por la explanada destinada al estacionamiento, confirmando la presencia en el lugar del vehículo denunciado como sustraído.

Una primera inspección visual del interior del automóvil descartó la existencia de persona alguna a bordo. No obstante, al hallar indicios de su reciente uso, se inició un minucioso rastreo por los alrededores en busca del presunto autor.

Consecuencia de ello, a los pocos minutos se le localizó escondido y agazapado entre unos matorrales cercanos, sin poder dar una respuesta lógica del motivo de encontrarse en esa situación. Tras dialogar con el sospechoso, los agentes lograron persuadirle para que depusiera su actitud y abandonara su escondrijo.

Acto seguido, se practicó un registro a sus pertenencias, entre las que se encontró una cartera con más de 400 euros en metálico -que resultó ser propiedad del dueño de la furgoneta- que, junto con el vehículo, ya ha sido devuelta a su legítimo propietario. Tanto las diligencias instruidas como el presunto autor de los hechos, de 31 años, han sido puesto a disposición de los Juzgados de Instrucción de Villarcayo.