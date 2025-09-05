Ebrovisión enciende Miranda

Celia Miguel Burgos Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:59 Comenta Compartir

«Cuando el Ebro suena, indie lleva». Ya lo alertaban las múltiples pegatinas que a lo largo de estos días customizarán las calles de Miranda con motivo de la vigésimo quinta edición del Ebrovisión. Y aquel eslogan no se equivocaba: el festival mirandés que honra a su apellido arrancó este jueves con una apuesta fiel a sus raíces.

Y es que, tal y como subrayaba Ramiro Molinero durante el acto de presentación del evento, «la filosofía sigue siendo reconocible 25 años después». El Ebro regresó a su cauce con un concierto sorpresa que despertó la pasión ebrovisiva en la ribera. Centenares de personas se movilizaron hasta el casco histórico de la ciudad para, con el ocaso del día, disfrutar de un espectáculo musical a cargo de 'Upperlips', la banda abulense «para los verdaderos soldados del funk».

Quizá no fue el género musical, pero sí su modo de producción independiente lo que reconectó al público con la esencia de un festival que este viernes, 5 de septiembre, encara su primera jornada grande con conciertos que comenzaban al mediodía y se prolongarán hasta pasada la medianoche. En definitiva, indie como ingrediente esencial de un Ebrovisión que quiere volver a enamorar en sus bodas de plata.

Ebrovisión encara sus días grandes

Por el momento, el festival mirandés exhibe su buena salud. El buen tiempo acompaña y el público no ha tardado en echarse a las calles para, desde por la mañana, disfrutar de las actuaciones de grupos como Ascua, Las Dianas y Meatbodies. Ahora solo resta esperar el arranque indómito de esta tarde.

Prácticamente concluida la actuación de Cora Yako, a las 19:55 horas se encenderá el escenario Ebrovisión con Hinds, una girlband española de indie rock tras la cual actuará Depresión Sonora, la banda vallecana de post-punk conocida por sus atmósferas melancólicas y letras introspectivas.

A las 23:30 horas tomará el turno una cabeza de cartel como Viva Suecia, una de las bandas punteras del indie español, autora de canciones como 'No hemos aprendido nada' o 'Dolor y gloria'. El cierre nocturno lo pondrá Rinôçérôse en una cadencia musical que se prolongará hasta entrada la noche, pues el Ebro continuará en los bares.

Ya el sábado, la celebración continuará con un programa que concentrará, a lo largo de toda la jornada, algunas de las actuaciones más esperadas del aniversario. The Murder Capital desplegarán su poderoso directo mientras que Gorka Urbizu, Xoel López o Veintiuno reafirmarán la conexión del festival con la escena nacional. A su lado, Sexy Zebras o Airbag aportarán la energía guitarrera, mientras que Biela y Pinpilinpussies representarán a la nueva hornada de bandas emergentes.

Será una jornada larga, que encontrará su prolongación en el anfiteatro natural del río Ebro y en el segundo escenario del recinto, donde distintos DJs —entre ellos Teleclub o Fan Fan— tomarán el relevo para acompañar al público hasta altas horas de la madrugada. Por lo tanto, todo apunta a que la segunda gran noche del Ebrovisión 2025 mantendrá viva la promesa de sus bodas de plata.

