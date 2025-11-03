El pueblo de Burgos que convertirá un museo en un espacio escénico multiusos Modúbar de la Emparedada se despide del MUMO, que acogía inventos relacionados con la recolección, y proyecta un espacio común para sus 769 habitantes

Cuando comenzó la legislatura, el equipo de Gobierno de Modúbar de la Emparedada se fijó varios retos. Estableció un Aula Mentor para adultos, por ejemplo, y también pensó en dar una nueva vida al espacio público que ocupaba el MUMO: Museo de Modúbar. Este recogía diferentes elementos relacionados con la recolección.

Sin embargo, esta parte de 'El hombre y los ingenios' era propiedad de los hermanos Carmelo y Carlos Alonso Maté. Llevaba en el pueblo desde 2012 y formaba parte de la red de Museos Vivos de Castilla y León. Pero la poca afluencia, según fuentes municipales, hizo llevar a este pueblo de Burgos la idea de convertirlo en otro espacio.

Tras comunicar la decisión a los hermanos Alonso Maté, y varias prórrogas después, la alcaldesa de Modúbar de la Emparedada, Sylvia Burgos, confirma que el espacio se desalojó durante este verano. Ahora queda mirar al futuro, diseñar el nuevo espacio y reformar lo necesario para ofrecer un lugar para los 769 censados en este pueblo.

Autoconsumo y teatro

De cara al futuro, Burgos señala que la nave donde se ubicaba el Museo de Modúbar tendrá dos usos. Por una parte, sus tejados servirán para la instalación de placas solares para instaurar el autoconsumo. Este pueblo de Burgos acogerá el proyecto piloto que después se implantará en otros 19 municipios de la provincia por un valor de 854.000 euros.

Por tanto, en las próximas semanas se procederá a la instalación de las placas solares en el tejado del espacio municipal de Modúbar. Además, en su interior se ubicarán unas baterías conectadas, según señala la alcaldesa del pueblo de Burgos.

Por otro lado, Sylvia Burgos planea crear en la nave un espacio escénico. Un lugar que sirva, por ejemplo, para hacer teatro. Pero también con la visión de que sea un inmueble multiusos, para el disfrute de los habitantes de Modúbar de la Emparedada.

Al respecto de este segundo proyecto, la alcaldesa señala que el equipo de Gobierno está pensando cómo será este nuevo espacio para encargar el proyecto. Después planean solicitar alguna subvención para lograr convertir este espacio antes destinado a museo en un lugar de uso sociocultural.