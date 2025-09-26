Ayala ofrece a Vox una bajada de impuestos a cambio de su sí al presupuesto Como en el caso del PSOE, la regidora no va a admitir líneas rojas, ni retiradas de proyectos del presupuesto que maneja el equipo de Gobierno. Se han citado para una segunda reunión para concretar las bajadas

Julio César Rico Burgos Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:05

No lo va a tener fácil, como tampoco ocurrió con el PSOE, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, con la negociación con el grupo municipal Vox en el Ayuntamiento. En este caso, la propuesta que Ayala ha trasladado a Fernando Martínez Acitores y a Ignacio Peña es una «bajada de impuestos».

La alcaldesa entiende que es uno de los tótems de Vox y la propuesta de bajada de impuestos les puede acercar a los dos partidos para lograr una mayoría a la hora de aprobar las cuentas del año que viene. Ayala ha recordado que la bajada de impuestos es una de las prioridades del partido, que fue su socio de Gobierno hasta noviembre del año pasado.

Aunque la propuesta es en firme, aún quedaría por concretar más adelante y determinar qué impuestos se bajarían y cuál sería la cantidad reducir en los términos de fiscalidad. Eso sí, nunca va a renunciar el equipo de gobierno a proyectos que incluya dentro de su plan de presupuestos para el año 2026. Esto quiere decir que van a mantener las partidas a las entidades que trabajan con personas migrantes, los proyectos de los planes de cooperación internacional que se recuperan este año y el proyecto estrella, como es el túnel de la calle Santander.

Todos ellos son líneas rojas, que el equipo de Gobierno no va a permitir que ni PSOE ni Vox se las echen por tierra. Ayala ha recordado que las condiciones son «aceptar sin líneas rojas, ni propuestas en negativo», porque no se trata de no hacer, sino de incluir en las cuentas del equipo de gobierno planes de los partidos de la oposición.

No obstante, el equipo de Gobierno y Vox han quedado en volver a reunirse, todavía sin fecha, para estudiar un borrador de presupuestos que también se entregará al PSOE. Sería un primer avance, porque el borrador definitivo de presupuestos de 2026 para Burgos no va a estar hasta «dentro de un mes y medio». Se trataría de un documento que reflejase «más o menos por dónde va a ir el presupuesto», unas líneas generales, para en «una segunda reunión» concretar, exactamente, los términos de las bajadas de impuestos.

La alcaldesa ha apuntado que la reunión con Vox se presumía más complicada, porque partían de un pacto de gobierno en el que «la mayoría de las inversiones eran pactadas», hasta que ese consenso se rompió en noviembre del año pasado con la controversia de las subvenciones a entidades que trabajan con personas migrantes.

Ayala ha recordado que la semana pasada mantuvo una reunión con el PSOE en la cual les ofrecieron una posibilidad de acuerdo para pactar el presupuesto y nada más salir de la reunión dijeron «que no estaban dispuestos a pactar el presupuesto, ni negociar nada con el PP». La regidora ha insistido en que la negociación sobre los presupuestos consiste en «aportaciones a mayores y en tono positivo» y no se trata de restar proyectos, sino de sumar los de Vox o del PSOE».

