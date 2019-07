Ciudadanos votará en contra del sueldo del alcalde porque aún no se han fijado las retribuciones a los concejales Vicente Marañón / CC El portavoz de la formación naranja, Vicente Marañón, asegura que el regidor de Burgos tiene una buena paga, pero por el contrario, los ediles liberados reciben menos dinero que en otras ciudades similares a la capital del Arlanzón CÉSAR CEINOS Burgos Miércoles, 17 julio 2019, 14:02

Ciudadanos votará este viernes en contra de fijar la retribución económica al alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, por el ejercicio de sus funciones como regidor de la capital del Arlanzón. Este asunto, que se tratará en el pleno municipal de este viernes, será rechazado por la formación naranja porque únicamente se ha incluido la asignación del salario del alcalde en el orden del día y porque el número previsto de concejales liberados y sus sueldos -aunque estos temas se debatan otro día- son «claramente insuficientes para gobernar una gran ciudad».

El portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Burgos, Vicente Marañón, ha opinado que la asignación salarial del alcalde debería de tratarse junto a la del resto de ediles de la Corporación municipal liberados, tanto del equipo de Gobierno como los portavoces de los grupos de la oposición. «Nos parece de una mezquindad y un egoísmo evidente que él (De la Rosa) pretenda preservar su salario y deje atrás al resto de concejales. Esto tiene que aprobarse en un solo acto», ha agregado el munícipe tras asegurar que es uno de los mejores pagados de España. «Es un alcalde bien pagado», ha sentenciado.

Blasco critica la «deslealtad» con la oposición en el debate de las dedicaciones exclusivas La concejal del PP Carolina Blasco ha criticado hoy el «bochornoso» espectáculo se vivió, días atrás, en el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Burgos, tras detectarse el «error» de Personal en el cáculo de las retribuciones a los concejales liberados del equipo de Gobierno. Como ya hiciese en su momento Javier Lacalle, la edil también ha cuestiondado que el error, qeu ha reconocido mediante informe la jefa de Personal, solo afectase a las dedicaciones exclusivas del PSOE. Aun así, la 'popular' ha lamentado la «falta de diligencia» del Gobierno, que no se leyó el expediente ni detectó el error hasta últim ahora. Por otar parte, el PP reclama al PSOE más consenso y menos imposición en el debate de las dedicaciones exclusivas. Blasco recuerda que el PP «no necesita» ningún acuerdo, pues el Reglamento Orgánico de Funcionamiento ya recoge que al primer partido de la oposición le corresponde un liberado. El resto, deben ser negociados, pactados y aprobados por mayoría de pleno. El PP dice estar abierto a todas las opciones, desde aprobar ahora las dedicaciones exclusivas con sus respectivas retribuciones hasta esperar a la revisión de la que se habló en la Junta de Portavoces. Lo único que piden es consenso y menos «demagogia», pues critican a Unidas Podemos y el PSOE, que «dan lecciones» al resto de formaciones. En concreto, Carolina Blasco ha sacado la cara por Cs, pues se ha criticado mucho el interés de Vicente Marañón por incrementar las retribuciones, condicionando su dedicación exclusiva a la modificación. La actitud de otros grupos, ha afirmado, ha sido de «deslealtad», pues en la Junta de Portavoces de habló de revisar las retribuciones.

Cs mantendrá esta postura hasta que el regidor no presente a debate el incremento económico pactado en la Junta de Portavoces del pasado 4 de julio a los ediles con dedicación municipal junto a la fijación del sueldo del alcalde. Marañón ha manifestado que los concejales liberados de Burgos están «entre los peor pagados», según un análisis comparativo con doce localidades muy similares a la capital burgalesa que ha llevado a cabo su partido político y que han presentado a la Alcaldía. Marañón ha declarado que el sueldo de los munícipes liberados tiene que estar «de acuerdo a la media de ciudades como la nuestra».

Respecto al número de concejales liberados, el portavoz de la formación naranja ha subrayado que el equipo de Gobierno debería, a su juicio, contar con seis liberaciones, la del alcalde y las de los cinco responsables de las áreas destacadas de la gestión del Consistorio, como Cultura, Movilidad, Hacienda, Servicios Sociales, entre otras. Por ello, ha vuelto a criticar que el concejal de Hacienda, David Jurado, dirija el departamento encargado del presupuesto municipal a la vez que lidera al PSOE en la Diputación.

Por otro lado, Marañón ha solicitado también un aumento de sueldo para el personal eventual de los grupos políticos del Consistorio. «Pensamos que es hora de que se reconozca la categoría profesional de estos empleados porque el trabajo que realizan es de mucho valor y, como consecuencia, su retribución tiene que reconocer esta labor que desarrollan para los grupos y para el gobierno de la ciudad», ha aseverado. En este caso, la subida propuesta por Cs rondaría los 5.000 euros anuales en puestos a jornada completa, hasta acercarse, tal y como ha manifestado el edil, a lo que cobran en otros consistorios parecidos al de Burgos.

Crítica a la acción de Gobierno

El portavoz de Cs ha reprochado a De la Rosa que la Junta de Gobierno Local que se celebrará este jueves únicamente lleve tres puntos: la aprobación del acta de la sesión anterior, la ratificación de una licencia de parcelación en la finca de Quesos Angulo y la designación de un administrador institucional y de su suplente en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Este hecho demuestra, a juicio de Marañón, que la acción de Gobierno municipal es escasa.

«Eso es todo. No hay más. Esa es toda la labor de Gobierno que ha hecho el equipo de Gobierno durante los últimos días», ha asegurado Marañón, que ha sido crítico con la visita del alcalde de Burgos a Atapuerca -«un territorio que no es de su jurisdicción», ha agregado-, la «excursión por los barrios dando palmadas a los palmeros habituales» o «la reunión con colectivos que desempeñan competencias que no son municipales».