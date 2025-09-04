Los parkings de Burgos suben de precio: acuerdan nuevas tarifas para los aparcamientos del centro La Junta de Gobierno Local de Burgos ha aprobado este jueves la actualización de las tarifas de tres de los aparcamientos de la ciudad conforme a la subida del IPC

La Junta de Gobierno Local de Burgos ha aprobado este jueves la actualización de las tarifas de tres de los aparcamientos de la ciudad conforme a la subida del IPC. Se trata de los estacionamientos de plaza de Vega, avenida del Cid y Plaza Mayor.

Los subterráneos de plaza Vega y avenida del Cid tenían una tarifa en 2024, en el intervalo de 0 a 90 minutos era de 0,0409 euros; y el resto de minutos a 0,0356 euros, con un máximo diario de 17,55 euros; ahora pasan, en ambos aparcamientos, a ser de 0 a 90 minutos 0,0420 euros; el resto de minutos a 0,0366 euros, con un máximo diario de 18 euros.

Plaza Vega y avenida del Cid De 0 a 90 minutos: de 0,0409 a 0,0420 euros

Resto de minutos: de 0,0356 a 0,0366 euros

Máximo diario: de 17,55 a 18 euros

El de la Plaza Mayor de Burgos, en 2024, tenía una tarifa 2024 de 0 a 90 minutos a 0,0431 euros; el resto de minutos a 0,0364 euros, con un máximo diario de 19 euros y ahora pasa a ser de 0 a 90 minutos por 0,0443; el resto de minutos a 0,0374 euros con un máximo diario de 19,50 euros.

Plaza Mayor De 0 a 90 minutos: de 0,0431 a 0,0443 euros.

Resto de minutos: de 0,0364 a 0.0374 euros.

Máximo diario: de 19 euros a 19,50.

Por lo que se refiere al Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes (SMyT), se ha acordado el inicio del procedimiento de modificación del contrato de servicios de gestión de la red comercial de la tarjeta Bonobur. Se trata de que sea la empresa la que proporcione las tarjetas a SMyT de manera directa y supone una modificación de contrato de «un 6% al alza».

La Junta de Gobierno ha ratificado también la multa a la empresa Parque y Jardines de Burgos por varios incumplimientos. Es la definitiva tras la provisional, impuesta semanas atrás. La sanción asciende a 3.000 euros.