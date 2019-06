La Fiesta del Esquileo se suspende ante la falta de apoyo municipal a Los Cucos La Fiesta del Esquileo se viene celebrando en junio en La Flora / Cristina López Reques La Sociedad Gastronómica ha mantenido la esperanza hasta el último minuto pero, al no haber recibido las ayudas comprometidas, ha decidido suspender la edición de 2019 PATRICIA CARRO Burgos Sábado, 22 junio 2019, 13:51

Lo anunciaron en febrero, se intentó salvar pero, finalmente, la Fiesta del Esquileo no celebrará edición en 2019. La Sociedad Gastronómica Los Cucos ha tomado la decisión tras comprobar que el Ayuntamiento de Burgos no ha cumplido con lo prometido por boca de la ya ex concejal Lorena de la Fuente.

La que fuera presidenta del Instituto Municipal de Cultura y Turismo (IMC) afirmó que se les entregarían las ayudas pendientes, solo en las cuantías en las que se presentasen justificaciones correctas, y Los Cucos han estado esperando hasta el último día. Sin embargo, el ingreso previsto no se ha producido, así que la tradicional Fiesta del Esquileo no podrá disfrutarse en la plaza de La Flora.

La Sociedad Gastronómica ya optó por retrasarla una semana, planteandola para el domingo 23 y, si bien es cierto que lo tenían todo programado, y solo era dar un aviso para iniciar la organización, como el dinero no les ha llegado no pueden organizarla. Y así lo anunciaron en febrero, pues entre el Equileo y La Matanza, Los Cucos vienen a gastar entre 5.000 y 6.000 euros, inviable sin ayuda municipal.

«Ya es imposible organizar nada», insisten, pues pasado este fin de semana nos metemos de lleno en las Fiestas de San Pedro y San Pablo y, en julio, las ovejas ya están esquiladas. Así que la fiesta se suspende, aunque en Los Cucos confían en resolver los problemas con el Ayuntamiento y que ni La Matanza y ni el Esquileo de 2020 peligren, pues son fiestas ya de tradición para la ciudad.