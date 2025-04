Temiño, candidato a liderar la agrupación municipal del PSOE de Burgos

BURGOSconecta Burgos Viernes, 25 de abril 2025, 12:30 Comenta Compartir

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Burgos, Josué Temiño, presentó hoy su candidatura a la Secretaría General de la Agrupación Municipal del PSOE de Burgos, tras anunciar la pasada semana Daniel de la Rosa que deja este cargo tras diez años al frente.

Si bien el exalcalde de Burgos -ahora secretario de Organización del PSECyL- seguirá como portavoz de la oposición hasta que empiecen los procesos de configuración de listas para las elecciones autonómicas ya que, a partir de ese momento, arropará al secretario general en Castilla y León, Carlos Martínez, en la coordinación de la campaña regional.

En este sentido, Temiño recordó que la nueva ejecutiva se conocerá el próximo domingo, 27 de abril, en el transcurso de una asamblea extraordinaria y subrayó que con la salida de De la Rosa, el PSOE local «necesita una persona para continuar con este proyecto ilusionante y que aspira a lograr un Burgos mejor para todos y para todas». Así, insistió en que «el único objetivo es conformar un proyecto ganador para 2027» para el que, dijo, «tenemos dos años y estamos en el momento perfecto para rearmarnos».

«Esta es una decisión trascendente en lo personal y en lo familiar. He pasado unos cuantos meses, semanas y días reflexionando sobre ella. También he dedicado tiempo a conversar y a cambiar opiniones con personas del partido que me han transmitido su apoyo y eso ha sido el último empujón que necesitaba para dar este paso hacia adelante», reconoció.

El hasta ahora secretario de Organización de la Agrupación Municipal del PSOE de Burgos señaló que «el proyecto socialista en Burgos no es personal pero sí necesita de personas». Por eso, subrayó que «desde la humildad, es el momento adecuado para ser el catalizador de las diferentes sensibilidades que existen dentro de nuestra agrupación y poder diseñar un equipo que salga a por todas, orgullosos y orgullosas de lo realizado hasta ahora pero con ambición para seguir mejorando».

Temiño también aseguró que «el proyecto actual es sólido y sigue siendo sólido, es ilusionante y cuenta con el apoyo mayoritario de los burgaleses». Por eso, manifestó que «este cambio de nombre de Secretaría General no necesita de periodo de transición». «Lo que viene es un proceso de rearme y de aumentar, si cabe, la ilusión y las ganas», afirmó, y añadió que aspira a que esta sea «una candidatura de unidad, de consenso, de aglutinar a los mejores y trabajo con ese único objetivo».

Próximo candidato: ni confirma ni desmiente

Asimismo, se refirió a que en este momento ni confirma ni desmiente si se presentará como cabeza de lista a la Alcaldía en caso de erigirse oficialmente con secretario general de la Agrupación Local: «Sé que con este paso surge de manera automática la pregunta acerca de la candidatura a la Alcaldía dentro de dos años, pero sinceramente he de decir que no tengo una respuesta».

«El paso que anuncio hoy aquí es suficientemente complejo y relevante como para haberle dedicado mucho tiempo, y no he querido complicarlo más con propósitos que llevan a otros plazos y que a día de hoy no están sobre la mesa. No voy a confirmar ni a desmentir propósito alguno sobre si me presentaré a liderar la lista del PSOE en unas municipales cuando el partido inicie ese procedimiento. Y no lo voy a hacer por una simple razón muy sencilla, porque no lo sé. Porque no sé lo que va a pasar de aquí a dos años. Lo que tengo claro es el proyecto que hay que llegar, liderar, para llegar allí. Eso es lo único que tengo claro», argumentó Temiño.