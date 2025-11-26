BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Ander Cantero, en el partido frente al CD Leganés. BC

Cantero: «La dinámica es buena, a pesar de la derrota del otro día»

El portero del Burgos CF advierte de que el Alfonso Murube de Ceuta es uno de los campos «más difíciles» de la categoría

Gabriel de la Iglesia

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:14

Ander Cantero lo tiene claro: la dinámica del Burgos CF es positiva, a pesar de la derrota cosechada el pasado fin de semana frente al Racing de Santander en un partido que acabó con polémica. Hasta tal punto que el club ha elevado una queja formal ante el Comité de Árbitros.

Sin duda, las secuelas de ese choque continúan estando presentes a orillas del Arlanzón. «Han pasado tres días y la mente está enfocada ya en el partido del sábado en Ceuta, pero no somos ajenos a lo que pasó el domingo», ha señalado el portero navarro en rueda de prensa al tiempo que instaba a «dar más valor al árbitro principal» del partido, que se puede equivocar, como todos, pero a quien se le presupone una profesionalidad, experiencia y preparación.

En todo caso, ha reconocido, el Burgos CF perdió «un poco el plan del partido» por todo lo acontecido y se vio superado por el Racing, que defensivamente hizo «uno de los mejores partidos de la temporada». Así, ha insistido, la derrota, aunque dolorosa, debe servir «como aprendizaje» de cara al resto de la temporada.

Y en este sentido, de momento, las sensaciones del equipo son buenas. «En ese mismo partido se vieron cosas muy positivas. Creo que el equipo sigue creciendo y mejorando, siendo más protagonista con balón», ha analizado Cantero.

Ahora, sin embargo, el Burgos CF va a atravesar «uno de los tramos clave de la temporada», con «semanas cortas» y la necesidad de llegar al parón de Navidad «con buenas sensaciones».

El primer paso en este camino será el Alfonso Murube de Ceuta, que a juicio de Cantero es «uno de los campos más difíciles de la categoría». Allí les espera un equipo con «una propuesta interesante» que cuenta con «gente de mucha experiencia en la categoría» y que «está compitiendo todos los partidos a muy buen nivel».

A nivel personal, por su parte, el portero navarro ha asegurado estar atravesando un buen momento. «Este segundo año me encuentro mucho más cómodo. El trabajo durante la semana es muy bueno y estoy disfrutando mucho de los partidos, sabiendo siempre que existe margen de mejora», ha concluido.

