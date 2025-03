Grego Sierra: «Es el momento de dar un paso adelante»

Gabriel de la Iglesia Burgos Jueves, 13 de marzo 2025, 13:51 Comenta Compartir

Las dos últimas victorias han dado un leve «respiro» al Burgos CF, pero la situación sigue siendo «de urgencia» y el equipo no debe confiarse. Lejos de ello, este es el momento de «dar un paso adelante», según ha subrayado hoy Grego Sierra en rueda de prensa.

En este sentido, el defensa murciano, indiscutible desde su regreso a El Plantío, ha hecho hincapié en «la importancia» de las dos últimas victorias, que han abierto una pequeña brecha con la zona de descenso y, además, han metido en la pelea a varios rivales. Dos victorias que «reconfortan» y que aportan «confianza en lo que se está haciendo».

No en vano, ha añadido, el Burgos CF lleva ya un tiempo compitiendo bien todos los partidos, incluidos los disputados frente al Real Oviedo y el Castellón, en los que el equipo quizá mereció más.

Todo ese contexto aporta un punto de optimismo al discurso de Grego. «Estamos en un buen momento. Llevamos muchas semanas compitiendo. Ves cómo entrenamos y el ambiente que hay y lo más normal es que las cosas salgan bien», ha insistido. De hecho, ha añadido, frente al Cartagena es el escenario perfecto para «dar un paso adelante».

No obstante, el encuentro en Cartagonova no será sencillo. «Es cierto que el Cartagena no está consiguiendo sacar puntos desde hace bastantes semanas, pero en su estadio es difícil ganarles», ya que los partidos suelen acabar con «resultados cortos» y el Cartagena «compite». Además, el cuadro murciano «está herido y eso lo complica aún más».

En todo caso, Grego insiste en centrarse en las virtudes y problemas propios, que haberlos, los hay. A este respecto, el central ha reconocido que el equipo aún arrastra una evidente falta de gol, a pesar de generar ocasiones, que «es lo más importante». A mayores, ha afirmado, la plantilla debe encontrar ese punto de «tranquilidad» necesario para consolidar la dinámica y corregir una situación que «sigue siendo de urgencia».