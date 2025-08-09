BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Ciccone conquista las Lagunas de Neila, pero Del Toro se hace con Burgos

Adrián Miguel Ruiz

Adrián Miguel Ruiz

Burgos

Sábado, 9 de agosto 2025, 18:22

Final de película para la edición de la Vuelta a Burgos de este 2025. En una exhibición de fuerza y resistencia en el ascenso hacia el paraje natural, los dos mayores laureados del día de hoy se desmarcaron del resto a falta de tres kilómetros, de tal forma que ambos pudieron alcanzar la gloria. Se trata del italiano Giulio Ciccone (Lidl–Trek), que tras sufrir una caída en la primera etapa ha conseguido reponerse y ganar durante esta jornada, y del joven ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates), que le ha arrebatado el liderazgo a Léo Bisiaux en el último momento para proclamarse campeón.

La etapa comenzó con el grupo de cabeza formado por siete corredores, pero según se iban sumando los kilómetros, solo quedaron cinco. En el último descenso, el propio Del Toro sufrió un pinchazo que le hizo tener que cambiar de bicicleta y le supuso perder medio minuto frente al grupo. El mejicano hizo un esfuerzo tremendo y consiguió reengancharse a la cabeza.

Sin embargo, en ese momento Ciccone aprovechó para apretar y desmarcarse del resto, y aunque Del Toro apretó para intentar seguirle el ritmo, no fue capaz de adelantarle. Sin embargo, estaba satisfecho a sabiendas de que el anterior líder de la clasificación, Léo Bisiaux (Decathlon AG2R), se encontraba a una distancia que le era insalvable.

Con esta etapa se cerró la edición 2025 y quedaron definidas todas las clasificaciones. En la general final, Del Toro se coronó campeón con un tiempo total de 19:46:48, seguido por Fortunato a 19 segundos y Léo Bisiaux a 25. Pellizzari fue cuarto a 30 segundos y Ciccone quinto a 56. Urko Berrade (Equipo Kern Pharma), mejor español, concluyó décimo a 2:04.

