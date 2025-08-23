Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 23 de agosto La muerte de un joven ciclista en la Vuelta Junio a la Ribera del Duero y el fallecimiento de otro joven en un accidente en la AP-68, entre lo más leído de la jornada

1 Accidente mortal Muere un corredor de 17 años y dos resultan heridos en una caída masiva de la Vuelta Ciclista Junior Ribera del Duero

Un joven corredor participante de la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero ha muerto este sábado 23 de agosto mientras participaba en la prueba. Según ha informado la organización de la competición, el joven ha fallecido tras verse implicado en una caída masiva en el ecuador de la segunda etapa.

2 Sucesos Muere un joven de Burgos en un aparatoso accidente en la AP-68, en Haro

Un joven de 18 años y vecino de Burgos -según la información facilitada por la Benemérita- ha fallecido en la madrugada de este viernes tras sufrir una salida de vía en el punto kilométrico 82 de la AP-68, en Haro.

3 Premios La Lotería Nacional deja un primer premio en Burgos

La provincia de Burgos ha sido agraciada con el primer premio del sorteo de Lotería Nacional del sábado 23 de agosto. Este primer premio está dotado con 600.000 euros al número.

4 Protesta Nuevo conflicto eólico en Burgos: un pueblo se planta para salvar al milano real y su patrimonio

Otro pueblo de la provincia de Burgos se levanta contra la instalación de otro parque eólico en su territorio. Se trata de la junta vecinal de Quintanilla Somuñó, perteneciente al municipio de Estépar. Un pueblo que ya cuenta con dos parques eólicos con 15 aerogeneradores. El alcalde pedáneo, Alberto Azofra, habla del «grave impacto del parque eólico Muñó sobre el milano real y el patrimonio local».

5 Conflicto Niegan a las mujeres desfilar con la Centuria Romana en las procesiones de un pueblo de Ciudad Real

Por tan sólo seis votos de diferencia las mujeres de Villahermosa (Ciudad Real) no podrán desfilar con la Centuria Romana del pueblo en celebraciones religiosas como la Semana Santa o el Corpus Christi. La Corporación Romana de este pueblo de 1.700 habitantes convocó en las recientes fiestas patronales una votación para que sus socios diesen su opinión sobre una reivindicación expresada, sobre todo, por las mujeres de esta localidad de la comarca del Campo de Montiel.

6 Campo La cosecha de Burgos, en apuros: la falta de maquinaria frena la campaña de cereal

A un año complicado por el calor de junio y el pedrisco para los agricultores de Burgos se ha sumado otro problema esta campaña y es la falta de maquinaria y de mano de obra. Durante la época de cosecha, hasta la provincia de Burgos llegan trabajadores agrícolas con sus máquinas cosechadoras, sobre todo, desde el sur del país. Este año, muchos no han subido: precios bajos, competencia desleal y una normativa antiincendios que les permite cosechar pocas horas al día son algunas de las razones que esgrimen.

7 Accidente Trasladado en helicóptero un motorista en Burgos al salirse de la vía y caer por un desnivel

Un joven motorista de 22 años ha resultado herido en un accidente de tráfico que ha ocurrido este sábado 23 de agosto en la comarca de Burgos de Las Merindades, en el término municipal de San Pantaleón de Losa.

8 Inversiones La odisea de las obras en la carretera de Logroño

Verano es, habitualmente, sinónimo de obras. La llegada del buen tiempo impulsa el ritmo de trabajo en muchas infraestructuras a lo largo y ancho de la provincia, y en muchos casos, la necesidad de actuar coincide en el tiempo sobre diferentes entornos, en los que se solapan varias intervenciones. Y eso es lo que está pasando en los últimos meses en el eje de la carretera de Logroño, una de las principales vías de entrada y salida a Burgos capital.

9 Sucesos Localizan de madrugada a un senderista desorientado y sin equipamiento necesario en Burgos

Un joven de 24 años ha sido rescatado en la provincia de Burgos tras desorientarse. La Guardia Civil lo encontró en la montaña, cerca de Fresneda de la Sierra Tirón, sin el equipamiento necesario para pasar la noche.

10 Accidente Tres heridos, entre ellos un menor, tras chocar cinco vehículos en Burgos

Una colisión múltiple ha dejado tres personas heridas este mediodía en la provincia de Burgos, entre ellas, un menor. El accidente ha ocurrido en la autopista AP-1, a la altura de Briviesca.

El suceso se registraba alrededor de las 14:38 horas. El servicio de Emergencias 1-1-2 recibía entonces una llamada de aviso por la colisión de cinco vehículos. Sucedía en el kilómetro 38 de la citada carretera, a la altura del municipio de Briviesca.

