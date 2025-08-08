Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 8 de agosto El atropello a un hombre en un pueblo, los puntos de Burgos para ver las perseidas y el rescate de un senderista, entre lo más leído de la jornada

1 Astronomía Estos son los mejores puntos de Burgos para ver la lluvia de estrellas

Como cada año, cuando llega el mes de agosto, el cielo nocturno de Burgos goza de un espectáculo brindado por la lluvia de estrellas comúnmente conocida como las perseidas o las lágrimas de San Lorenzo. Aunque dicho evento ya ha comenzado, no es hasta mediados de este mes cuando se llega a su momento álgido.

2 Suceso Herido un hombre de 70 años tras ser arrollado por un coche en un pueblo de Burgos

Un hombre de 70 años ha resultado herido en la mañana de este jueves, 7 de agosto, tras ser atropellado por un turismo en el kilómetro 15 de la carretera BU-101, a la altura del término municipal de Palazuelos de Muñó, en la provincia de Burgos. El aviso del suceso se recibe a las 08:49 horas. Inmediatamente, el Centro de Emergencias coordina la intervención de la Guardia Civil de Tráfico y de los servicios sanitarios de Sacyl, que activan un amplio dispositivo para atender al herido.

3 Incidente de salud Rescatan a un senderista afectado por un golpe de calor en Burgos

Un senderista de 36 años de edad ha tenido que ser rescatado en helicóptero y posteriormente atendido después de verse afectado por un golpe de calor mientras transitaba por una zona de difícil acceso en la senda Enrique del Rivero, ubicada en las cercanías de la localidad burgalesa de Pradoluengo. El incidente ha tenido lugar a las 17:15 horas, cuando la sala de operaciones del Servicio de Emergencias 1-1-2 ha recibido una llamada alertando de la presencia de un senderista afectado por un golpe de calor del que no lograba recuperarse.

4 Delitos Advierten de un repunte de estafas bancarias en Burgos

La Policía Nacional ha lanzado una alerta ciudadana al comprobar cómo en las últimas semanas se ha registrado un repunte de las denuncias por estafa bancaria utilizando métodos como el 'smishing', el 'vishing' y el 'phishing'. En este sentido, fuentes de la Comisaría advierten que la investigación de delitos contra la propiedad cometidos bajo el uso de las nuevas tecnologías es compleja, técnica, y sus resultados no siempre son efectivos, motivos por los que la prevención se convierte en la mejor arma de defensa para la ciudadanía.

5 Turismo Los 15 enclaves de la provincia de Burgos que tienen sello de excelencia

La provincia de Burgos se afianza como uno de los grandes referentes turísticos del país. Hasta 15 espacios , entre monumentos, museos, bodegas, alojamientos y experiencias culturales, han sido reconocidos este año con el prestigioso galardón Travellers' Choice 2025 de Tripadvisor, uno de los portales turísticos con más prestigio internacional. Un premio que solo reciben aquellos lugares que, de forma continuada, obtienen las mejores valoraciones de los viajeros de todo el mundo.

6 Sucesos Mazas, destornilladores y el cesto del pan para saquear estancos de Burgos en tres minutos

Es solo uno de los ejemplos que se vivió en la madrugada delictiva del pasado 4 de agosto en tierras burgalesas. El detalle se centra en el estanco, a la par que tienda de alimentación, de Estépar y tuvo lugar pasadas las 3:00 horas. Al parecer, ya venían de dar otro golpe en el sur de la provincia de Burgos y en la misma noche se les atribuyen asaltos a comercios de la provincia de Palencia. Todo ello bajo investigación, las primeras hipótesis apuntan a que detrás de estos robos se encuentra la banda compuesta por miembros que ayudaron a escapar de la prisión de Villanubla al narco extremeño Ángel Benito hace casi medio año.

7 Accidente vial Herida tras dar varias vueltas de campana con su coche en el norte de Burgos

Una mujer de 51 años de edad ha resultado herida a primera hora de la tarde de hoy como consecuencia de un aparatoso accidente acontecido en la localidad de Bóveda de la Ribera, perteneciente al municipio de Medina de Pomar. De acuerdo a la información facilitada por el Servicio de Emergencias 1-1-2, el siniestro ha tenido lugar al filo de las 15 horas en la BU-V-5511, carretera provincial que une Medina con la zona de Losa.

8 Cisma católico Las monjas cismáticas de Belorado piden la nulidad del desahucio

Nuevo capítulo del serial judicial de las monjas cismáticas de Belorado. Y es que, apenas unos días después de que el Juzgado de Briviesca dictaminara el desahucio de las exreligiosas del convento de La Bretonera, sus representantes legales han solicitado formalmente la nulidad de todas las actuaciones y el reinicio de todo el procedimiento.

9 Demografía Burgos gana casi 4.000 habitantes en un año

La provincia de Burgos parece haber revertido ya el proceso de despoblación en el que se encontraba sumida tras las crisis económicas de la década pasada. Así, en los últimos ejercicios se viene observando un paulatino, pero continuado, incremento de población que incluso se está acelerando, de acuerdo a los datos ofrecidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

10 Festival de música Sonorama vive su arranque más multitudinario, bajo una intensa ola de calor y al ritmo de Despistaos

Lejos quedan esas ediciones donde había que esperar al fin de semana para llegar al momento álgido del festival. Sonorama Ribera ha comenzado este jueves su programación diurna, con un centro de Aranda atestado de festivaleros dispuestos a empezar su periplo de cuatro días con toda la intensidad desde el primer momento.

Dos protagonistas indiscutibles en la primera jornada en el casco histórico de la ciudad ribereña. El primero, el calor, termómetros rondando los 40 grados y un sol de justicia para acompañar los ritmos en los escenarios de la plaza del Trigo y plaza de la Sal.

