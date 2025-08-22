Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 22 de agosto Varios accidentes de tráfico, incluido uno acontecido en la localidad riojana de Haro en el que ha fallecido un joven burgalés, entre lo más leído de la jornada

Imagen del estado en el que ha quedado el turismo siniestrado en Haro.

BURGOSconecta Burgos Viernes, 22 de agosto 2025, 20:30 Comenta Compartir

1 Accidente mortal Muere un joven de Burgos en un aparatoso accidente en la AP-68, en Haro

Un joven de 18 años y vecino de Burgos -según la información facilitada por la Benemérita- ha fallecido en la madrugada de este viernes tras sufrir una salida de vía en el punto kilométrico 82 de la AP-68, en Haro.

2 Sucesos Estafan a una mujer en Burgos tras hacerse pasar por un actor famoso

Una mujer de Burgos ha sido estafada a través de internet. El timo consistía en hacerse pasar por un conocido actor extranjero y, como consecuencia, se le han sustraído 500 euros. La Policía Nacional trabaja para investigar a las personas implicadas.

3 Carreteras Herida tras salirse de la vía de madrugada en Burgos

Una mujer ha resultado herida durante la madrugada del viernes 22 de agosto. El suceso ocurría en la provincia de Burgos, en el término municipal de Cubillo del Campo.

4 Cosecha La cosecha de Burgos, en apuros: la falta de maquinaria frena la campaña de cereal

Hasta el 30% de los cosechadores del sur que acudían con sus máquinas a la campaña burgalesa no han subido este año debido a las restricciones por las olas de calor. Pueden cosechar menos horas y ha caído su rentabilidad.

5 Tráfico Dos mujeres heridas en un accidente con cinco vehículos implicados en la A-1

Dos mujeres han resultado heridas en un accidente en la A-1 a su paso por la provincia de Burgos. En el suceso se han visto involucrados cinco vehículos.

A LA ÚLTIMA Únete al canal de WhatsApp de Burgosconecta

6 Sucesos Dos heridos en un accidente con tres coches implicados en Burgos

Dos personas han resultado heridas en un accidente de tráfico en la carretera A-1. El suceso ocurría a última hora de la mañana de este jueves, 21 de agosto. A las 13:33 horas, el servicio de Emergencias 1-1-2 recibía una llamada alertando de un accidente en la autovía A-1. El suceso ocurría en el kilómetro 216, en sentido Madrid, en el término municipal de Madrigalejo del Monte.

7 Desarrollo rural Subvencionan la apertura de comercios para «revitalizar» un pueblo de Burgos

En 1973, Medina de Pomar fue declarada como Conjunto Histórico-Artístico de carácter nacional. Ahora, 52 años más tarde, el pueblo de Burgos busca «revitalizar» su tejido comercial y fomentar así la actividad económica.

8 Rescate Localizan de madrugada a un senderista desorientado y sin equipamiento necesario en Burgos

Un joven de 24 años ha sido rescatado en la provincia de Burgos tras desorientarse. La Guardia Civil lo encontró en la montaña, cerca de Fresneda de la Sierra Tirón, sin el equipamiento necesario para pasar la noche.

Newsletter

9 maltrato animal Ante el juez por abandonar a cinco perros entre sus excrementos y sin agua en Burgos

Un hombre de 37 años ha sido puesto a disposición judicial en Burgos como presunto autor de un delito de maltrato animal doméstico. El supuesto delito se habría cometido sobre cinco perros de su propiedad en Merindad de Valdeporres.

10 Turismo Pueblos con encanto y cascadas: los montes de Burgos que ofrecen una alternativa para recorrerlos en bici eléctrica

Desde una comarca de Burgos, la que se encuentra en pleno Parque Natural Montes Obarenes-San Zadornil, se puede disfrutar desde este verano de un plan diferente para descubrir bonitos paisajes, cascadas y uno de los pueblos más bonitos de España: Frías.

Temas

Las noticias imprescindibles del día