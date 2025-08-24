BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere un hombre y una mujer resulta herida tras estrellarse contra un árbol en Burgos
Minuto de silencio por el ciclista fallecido en la Vuelta Ciclista Junior Ribera del Duero. BC

Cientos de personas rinden homenaje al ciclista de 17 años fallecido en la Vuelta Junior Ribera del Duero

Iván Meléndez Luque perdió la vida en una caída múltiple durante la segunda etapa de la prueba, que discurría en la provincia de Soria

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Domingo, 24 de agosto 2025, 13:04

Cientos de personas han rendido homenaje este domingo en Aranda de Duero al ciclista de 17 años fallecido este sábado en una caída múltiple. El accidente ocurría mientras se disputaba por tierras sorianas la segunda etapa de la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero, que fue suspendida tras conocer el suceso.

Esta mañana, en la plaza de la Hispanidad de Aranda de Duero, cientos de personas se han concentrado para homenajear a Iván Meléndez Luque, el ciclista fallecido de 17 años. Oriundo de Málaga, participaba en la prueba como corredor del equipo Tenerife Cabberty.

Homenaje a Iván Meléndez Luque. BC

Un homenaje en el que corredores del pelotón, además de una amplia representación del colectivo ciclista, se han unido para recordar al joven deportista. También integrantes del dispositivo de seguridad que participaba en la prueba, además de autoridades y ciudadanos a título particular. Todos unidos para dar un último adiós a Iván y trasladar su cariño a la familia y amigos del malagueño.

Noticias relacionadas

Muere un hombre y una mujer resulta herida tras estrellarse contra un árbol en Burgos

Muere un hombre y una mujer resulta herida tras estrellarse contra un árbol en Burgos

Dos heridos, uno de ellos grave, tras colisionar dos vehículos en la provincia de Burgos

Dos heridos, uno de ellos grave, tras colisionar dos vehículos en la provincia de Burgos

Trasladado en helicóptero un motorista en Burgos al salirse de la vía y caer por un desnivel

Trasladado en helicóptero un motorista en Burgos al salirse de la vía y caer por un desnivel

Tres heridos, entre ellos un menor, tras chocar cinco vehículos en Burgos

Tres heridos, entre ellos un menor, tras chocar cinco vehículos en Burgos

Además, el sentido homenaje al ciclista fallecido ha tenido lugar en una ubicación «especialmente significativa», aseguran desde la organización de la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero. La plaza de la Hispanidad de Aranda era el emplazamiento elegido para concluir la prueba este mediodía. El propio Ayuntamiento de la localidad ha declarado dos días de luto en su recuerdo.

El acto ha dedicado un minuto de silencio y un emotivo aplauso en honor de Iván Meléndez Duque.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un corredor de 17 años y dos resultan heridos en una caída masiva de la Vuelta Ciclista Junior Ribera del Duero
  2. 2 La Lotería Nacional deja un primer premio en Burgos
  3. 3 Niegan a las mujeres desfilar con la Centuria Romana en las procesiones de un pueblo de Ciudad Real
  4. 4 Tres heridos, entre ellos un menor, tras chocar cinco vehículos en Burgos
  5. 5 Trasladado en helicóptero un motorista en Burgos al salirse de la vía y caer por un desnivel
  6. 6 Dos heridos, uno de ellos grave, tras colisionar dos vehículos en la provincia de Burgos
  7. 7 Muere un hombre y una mujer resulta herida tras estrellarse contra un árbol en Burgos
  8. 8 La odisea de las obras en la carretera de Logroño
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 23 de agosto
  10. 10 El químico de Burgos que conquista las redes sociales con ciencia y humor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Cientos de personas rinden homenaje al ciclista de 17 años fallecido en la Vuelta Junior Ribera del Duero

Cientos de personas rinden homenaje al ciclista de 17 años fallecido en la Vuelta Junior Ribera del Duero