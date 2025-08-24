Cientos de personas rinden homenaje al ciclista de 17 años fallecido en la Vuelta Junior Ribera del Duero Iván Meléndez Luque perdió la vida en una caída múltiple durante la segunda etapa de la prueba, que discurría en la provincia de Soria

Cientos de personas han rendido homenaje este domingo en Aranda de Duero al ciclista de 17 años fallecido este sábado en una caída múltiple. El accidente ocurría mientras se disputaba por tierras sorianas la segunda etapa de la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero, que fue suspendida tras conocer el suceso.

Esta mañana, en la plaza de la Hispanidad de Aranda de Duero, cientos de personas se han concentrado para homenajear a Iván Meléndez Luque, el ciclista fallecido de 17 años. Oriundo de Málaga, participaba en la prueba como corredor del equipo Tenerife Cabberty.

Ampliar Homenaje a Iván Meléndez Luque. BC

Un homenaje en el que corredores del pelotón, además de una amplia representación del colectivo ciclista, se han unido para recordar al joven deportista. También integrantes del dispositivo de seguridad que participaba en la prueba, además de autoridades y ciudadanos a título particular. Todos unidos para dar un último adiós a Iván y trasladar su cariño a la familia y amigos del malagueño.

Además, el sentido homenaje al ciclista fallecido ha tenido lugar en una ubicación «especialmente significativa», aseguran desde la organización de la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero. La plaza de la Hispanidad de Aranda era el emplazamiento elegido para concluir la prueba este mediodía. El propio Ayuntamiento de la localidad ha declarado dos días de luto en su recuerdo.

El acto ha dedicado un minuto de silencio y un emotivo aplauso en honor de Iván Meléndez Duque.