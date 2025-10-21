BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 21 de octubre
Exterior de la puerta de la Judería de la muralla de Burgos. GIT

700.000 euros para consolidar la muralla de Burgos en el entorno de Los Cubos

El Ayuntamiento de Burgos licita el proyecto de rehabilitación de varios lienzos de la muralla medieval, incluida la zona de la puerta de la Judería, donde el año pasado se registraron desprendimientos

Gabriel de la Iglesia

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Martes, 21 de octubre 2025, 19:36

El Ayuntamiento de Burgos ya tiene sobre la mesa de trabajo el proyecto de consolidación y rehabilitación de los lienzos y torres de la muralla medieval ubicados en el entorno del paseo de Los Cubos. Se trata de un proyecto diseñado a raíz de los desprendimientos registrados el año pasado en la zona interna de la puerta de la Judería, que hicieron saltar las alarmas en torno al estado de conservación de la muralla en ese punto.

Así, y tras asegurar la zona con una intervención de urgencia, el Ayuntamiento de Burgos solicitó la redacción urgente de un proyecto de consolidación y rehabilitación de mayor envergadura, que incluyera, no solo la intervención en la mencionada puerta, sino en su entorno más cercano y sirviera de continuación a los trabajos desarrollados años atrás en el tramo adyacente, que sube hasta el arco de San Martín, peatonalizado durante el pasado mandato.

El proyecto ha sido redactado por GL Arquitectura y contempla intervenir en los lienzos L3, L4 y L5, así como en las torres T3, T4 (Torreón de Doña Lambra) y T5 y la propia puerta de la Judería, tanto en el interior como en el exterior. Esto es, toda la zona en la que el paseo de los Cubos hace esquina para subir hacia el arco de San Martín.

Se trata, a grandes rasgos, de un tramo relativamente bien conservado en su parte exterior, pero no tanto en su parte interna. De hecho, el propio Plan Director impulsado en su día por el Ayuntamiento de Burgos ya identificaba la parte interna de la puerta de la Judería, que da acceso a tres comunidades particulares de vecinos, como zona de alta prioridad dado su estado de conservación.

Y así se ha tenido en cuenta en el propio pliego del proyecto que acaba de publcairse y que establece que se deberá actuar primero en ese punto y, una vez culminados los trabajos «deberá realizarse una recepción parcial de la obra».

A partir de ahí, los operarios de la empresa adjudicataria deberán encarar el resto de partes de la muralla incluidos en el proyecto. Y todo ello con un plazo de ejecución de 10 meses desde el inicio de las obras y un presupuesto total de 709.937 euros (IVA incluido). Un presupuesto que, eso sí, viene acompañado de financiación europea y podría verse reducido en función de las ofertas que se presenten al concurso.

