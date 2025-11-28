BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Urgente Decretan libertad provisional para las dos monjas cismáticas de Belorado detenidas
Exabadesa de Belorado. Ricardo Ordóñez / Ical

Decretan libertad provisional para las dos monjas cismáticas de Belorado detenidas

El Tribunal de Instancia de Briviesca ha acordado esta medida para las exclarisas que están siendo investigadas por el delito de apropiación indebida de bienes de interés cultural

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Viernes, 28 de noviembre 2025, 15:36

Comenta

Las dos monjas cismáticas de Belorado detenidas por la Guardia Civil la tarde este jueves, han salido este viernes al filo de las 15 horas en libertad provisional sin fianza con la obligación de presentarse en el juzgado periódicamente.

El Tribunal de Instancia de Briviesca ha acordado la libertad provisional de la exabadesa y de la otra exclarisa detenida. Ambas están siendo investigadas por el delito de apropiación indebida de bienes de interés cultural.

Tras completar el atestado, la Guardia Civil ha puesto en libertad al anticuario, que está siendo investigado por el delito receptación.

En actualización

Los periodistas de BURGOSconecta trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

