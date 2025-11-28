Decretan libertad provisional para las dos monjas cismáticas de Belorado detenidas El Tribunal de Instancia de Briviesca ha acordado esta medida para las exclarisas que están siendo investigadas por el delito de apropiación indebida de bienes de interés cultural

BURGOSconecta Burgos Viernes, 28 de noviembre 2025, 15:36

Las dos monjas cismáticas de Belorado detenidas por la Guardia Civil la tarde este jueves, han salido este viernes al filo de las 15 horas en libertad provisional sin fianza con la obligación de presentarse en el juzgado periódicamente.

El Tribunal de Instancia de Briviesca ha acordado la libertad provisional de la exabadesa y de la otra exclarisa detenida. Ambas están siendo investigadas por el delito de apropiación indebida de bienes de interés cultural.

Tras completar el atestado, la Guardia Civil ha puesto en libertad al anticuario, que está siendo investigado por el delito receptación.

