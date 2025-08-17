Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 17 de agosto El incendio que arrasó una nave industrial en Burgos, la investigación sobre la muerte de empresario burgalés y los cinco heridos tras el vuelco de un turismo en un accidente en Haza, entre lo más leído de la jornada

BURGOSconecta Burgos Domingo, 17 de agosto 2025, 20:18 Comenta Compartir

1 Sucesos en Burgos Un incendio arrasa una nave industrial en Burgos

Los daños materiales se antojan muy cuantiosos, aunque en principio no hay que lamentar daños personales. Un virulento incendio registrado en la nave de Contenedores Industriales, en pleno corazón del polígono de Villalonquéjar, ha activado a última hora de la tarde de hoy todas las alarmas y ha obligado a movilizar a todos los efectivos en servicio del parque de Bomberos de Burgos.

2 Sucesos Varios golpes de artes marciales causaron la muerte del empresario agredido en Burgos

La investigación sobre la muerte de empresario burgalés Vito Javier Moreno tras una agresión en el barrio de Villatoro ha determinado que el fallecimiento le sobrevino como consecuencia de «dos golpes de kickboxing y un uppercut», o gancho de boxeo. A consecuencia de esta presunta agresión, Moreno recibió un golpe lateral que le produjo un «hematoma interno, con acumulación de sangre en el cerebro», según fuentes jurídicas.

3 Sucesos en Burgos Cinco heridos tras el vuelco de un turismo en un accidente en Haza

Un accidente de tráfico registrado este sábado, 16 de agosto, a las 14:04 horas en la carretera N-122, a la altura del kilómetro 281 en el término municipal de Haza, dirección Aranda de Duero, ha dejado finalmente cinco personas heridas.

4 Temperaturas Burgos se cuece, pero el alivio ya asoma: adiós al calor extremo

El verano está dejando una huella marcada en la provincia. Tras varios días en los que el calor abrasador está convirtiendo a Burgos en un auténtico horno, la llegada de un alivio térmico promete devolver la normalidad a las jornadas y a las noches de los burgaleses. Pero para esa tregua todavía quedan días de asarse.

5 Peleas La conflictividad de Santa Catalina: una sola calle supera en avisos por altercados a cinco del centro de Aranda

Los altercados ocurridos en el barrio de Santa Catalina de Aranda de Duero a lo largo de este mes de julio han obligado a reforzar las patrullas de Policía Local que se dedican exclusivamente a controlar el ocio nocturno. Así lo confirmo el regidor, Antonio Linaje, tras una reunión con el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente. La reunión se celebró precisamente para eso, para abordar medidas tras una tumultuaria a primera hora del domingo 13 de julio, en la calle Hospicio.

A LA ÚLTIMA Únete al canal de WhatsApp de Burgosconecta

6 Naturaleza Estas son las rutas más refrescantes para hacer en verano en Burgos

La provincia de Burgos puede cautivar a cualquiera con sus paisajes. Si no, que le pregunten a los cineastas. Aunque con las altas temperaturas que se están registrando alrededor de la provincia, lo lógico es tener en mente un plan que no requiera de mucha actividad física. Sin embargo, existen espacios en Burgos en los que uno puede practicar deporte y a la vez resguardarse del calor.

7 Patrimonio Clausuran la iglesia de un pueblo de Burgos por peligro de derrumbe: «Nos sentimos abandonados por el Arzobispado»

La iglesia de Adrada de Haza se encuentra en mal estado. Tanto, que el Arzobispado ha decidido prohibir la entrada a todo creyente que quiera entrar por el peligro de derrumbe de su nave central. Mientras, el Ayuntamiento del pueblo de Burgos y varias cofradías intentan que la diócesis dé importancia al asunto.

8 Sucesos Dos heridos, uno de ellos menor de edad, en un accidente en Burgos

Dos personas, una de ellas un menor de edad, han resultado heridos a primera hora de la tarde de hoy como consecuencia de un accidente de tráfico acontecido en la AP-1, a la altura de la localidad burgalesa de Grisaleña.

Newsletter

9 Documental Javier Castro recrea en un documental la «surrealista» historia de Las Vegas 2 de Melgar

«Las grandes historias ocurren en los lugares más insospechados». Es la frase promocional de 'Yo estuve en Las Vegas 2', el debut en el largometraje del burgalés Javier Castro, integrante del grupo Cronometrobudú, que tras una amplia experiencia como director de videoclips se ha lanzado a dirigir su primer documental, donde recupera la «surrealista» historia de la que fue «la discoteca más grande de España», un coloso que abrió sus puertas en la Nochevieja de 1981 en Melgar de Fernamental, con capacidad para acoger a más del doble de los 2.000 habitantes con que entonces contaba el pueblo.

10 Accidente de tráfico Herido un motorista en una salida de vía en Burgos

Un motorista de unos 35 años de edad resultó herido anoche como consecuencia de un accidente de tráfico acontecido en la BU-945, a la altura de la localidad de Huerta de Rey.

De acuerdo a la información facilitada por el Servicio de Emergencias 1-1-2, el siniestro tuvo lugar al filo de las 21:45 horas, cuando se dio aviso de la salida de vía de una motocicleta en el kilómetro 48 de la vía y la presencia de un varón herido.

Temas

Las noticias imprescindibles del día