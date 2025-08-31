Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 31 de agosto El aparatoso accidente en la avenida de la Paz, el vídeo viral de un coche cayendo por las escaleras de la iglesia de un pueblo y la ruta burgalesa que se compara con los fiordos noruegos, entre lo más leído de la jornada

Ambulancia y Policía Local de Burgos en el lugar del aparatoso accidente en la avenida de la Paz.

BURGOSconecta Burgos Domingo, 31 de agosto 2025, 21:03

1 Sucesos Un turismo pierde el control en una rotonda y sufre un aparatoso accidente en Burgos

Un turismo ha protagonizado un aparatoso accidente en la avenida de la Paz de Burgos este sábado a primera hora de la mañana. El suceso ha ocurrido a las 8:43 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de que un coche se había salido en la rotonda.

2 Vídeo viral El insólito vídeo de un coche cayendo por las escaleras de la iglesia de un pueblo de Burgos

El sábado dejaba en el pueblo burgalés de Gumiel de Izán una imagen insólita. Algunos vecinos se quedaban atónitos al observar cómo un turismo maniobraba de manera imposible para bajar por la estrecha escalinata lateral de la iglesia de Santa María, conocida como la Petra española, en este pueblo de Burgos.

3 Rutas por Burgos El paisaje de Burgos que se puede recorrer como los fiordos noruegos

Hay un enclave en la provincia de Burgos cuyo paisaje se compara con los fiordos noruegos por el magnífico entorno en el que se encuentra. Navegar por el río Ebro atravesando desfiladeros y gargantas, observando la naturaleza salvaje, es una experiencia perfecta para disfrutar en verano.

4 «Nuestros montes son una bomba» El bosque entre Burgos y Soria que resiste a los incendios teme por su futuro

Entre las provincias de Burgos y Soria, en Tierra de Pinares, encontramos la mayor masa forestal de España, se extiende por unas 100.000 hectáreas y abarca unos 35 municipios. Una zona a la que se mira estos días en los que vecinos de León y Zamora, sobre todo, han sufrido grandes incendios o siguen luchando contra ellos. Se mira hasta esta zona porque, en las últimas décadas, se ha librado de los grandes incendios forestales pese a ser una masa de bosque tan densa.

5 Subvenciones para el medio rural Los 40.000 euros de ayudas para gestionar las colonias felinas en los pueblos de Burgos

La Diputación de Burgos ha reservado 40.000 euros de presupuesto para ayudar a los Ayuntamientos de los pueblos de la provincia a gestionar de forma ética las colonias felinas de las localidades.

6 Preguntamos a la IA La inteligencia artificial predice la temporada de los equipos de Burgos

La inteligencia artificial (IA) va ganando presencia en el día a día y cada vez se recurre más a ella. Tiene un amplio abanico de posibilidades, entre ellas, recopilar información y generar predicciones a partir de estos datos recabados. Por ello, Burgosconecta ha recurrido a ella para conocer cuál será, según esta herramienta, el porvenir de los principales conjuntos burgaleses en sus respectivas ligas.

7 Medio ambiente La feria para conocer al impresionante buitre negro que se ha celebrado en Burgos

El municipio burgalés de Huerta de Arriba, en la Sierra de la Demanda, ha celebrado este sábado la novena edición de la Fiesta del Buitre, organizada por Grefa, para conmemorar, como cada primer sábado de septiembre, el Día Internacional de estas aves rapaces, una cita en la que se recuerda el papel fundamental de estas necrófagas en la salud de los ecosistemas.

8 Literatura El joven escritor de Burgos que publica una saga de fantasía y ciencia ficción

Con tan solo seis años, Marco Calle Ortega imaginó por primera vez cómo sería la historia de James Callaghan. Aunque, por aquel entonces, el protagonista era él mismo y se enfrentaba al conocido personaje de Geronimo Stilton. Hoy, con 17 años recién cumplidos, este joven de Burgos se encuentra en plena promoción de su primer libro 'James y compañía. Lo que hay tras el papel', primera obra de una saga que combina ciencia ficción y fantasía, publicada bajo el sello Universo de Letras, del Grupo Planeta.

9 Obras 1,3 millones y dos años para que el inmueble de Protección Civil de Burgos sea una realidad tras meses de tramitación

La reforma del edificio de Protección Civil ha sido una de las demandas más reiteradas por algunas formaciones políticas y desde la propia organización que presta servicio a la ciudad con personas voluntarias y que tiene que soportar un edificio en malas condiciones por un mantenimiento deficiente por parte del Ayuntamiento de Burgos.

10 Análisis de la criminalidad Más agresiones graves y menos delitos de drogas en Burgos

Aunque Burgos es una de las provincias más seguras, siguiendo la tendencia de Castilla y León que se mantiene en quinta posición como una de las que menos delitos registra de España, lo cierto es que el número de infracciones penales ha aumentado un 5,3% en el primer semestre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024.

Atendiendo a la tasa de criminalidad (número de infracciones penales por cada 1.000 habitantes) la comunidad se situó en junio en los 39,3 puntos.

