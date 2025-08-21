Las diez noticias imprescindibles de Burgos este jueves 21 de agosto
La protesta contra la Junta por la gestión de los incendios y una estafa amorosa, entre lo más leído de la jornada
Burgos
Jueves, 21 de agosto 2025, 20:50
-
1Protesta
El descontento social estalla en Burgos por la gestión de los incendios por parte de la Junta
Una tímida concentración en Ponferrada dio paso a una concentración que alcanzaba el millar en León y que se ha extendido a otras provincias de Castilla y León. El descontento social por la gestión de la Junta de los montes y la reacción a los voraces incendios se ha extendido por la comunidad. Burgos se ha sumado a estas concentraciones.
-
2Sucesos
Estafan a una mujer en Burgos tras hacerse pasar por un actor famoso
Una mujer de Burgos ha sido estafada a través de internet. El timo consistía en hacerse pasar por un conocido actor extranjero y, como consecuencia, se le han sustraído 500 euros. La Policía Nacional trabaja para investigar a las personas implicadas.
-
3Sucesos
Dos heridos en un accidente con tres coches implicados en Burgos
Dos personas han resultado heridas en un accidente de tráfico en la carretera A-1. El suceso ocurría a última hora de la mañana de este jueves, 21 de agosto. A las 13:33 horas, el servicio de Emergencias 1-1-2 recibía una llamada alertando de un accidente en la autovía A-1. El suceso ocurría en el kilómetro 216, en sentido Madrid, en el término municipal de Madrigalejo del Monte.
-
4Sucesos
Identificada una clienta habitual por robar libros en una librería de Burgos
La Policía Nacional ha identificado en Burgos a una mujer de mediana edad que está siendo investigada como presenta autora de un delito de hurto tras ser sorprendida robando numerosos libros en una librería del centro de la ciudad de la que era clienta habitual.
-
5Homenaje y aniversario
Ceferina Tobar, la centenaria que ha reunido a un pueblo de Burgos para celebrar su 100 cumpleaños
El día 20 de agosto de 2025 pasará a la historia como el día en el que Ceferina Tobar, o Feri, como la conocen en su municipio, se convirtió en centenaria. Por ello, Tardajos, concretamente el barrio de Cantarranas, en el que ha pasado toda su vida, ha querido guardarle homenaje a la que, con connotación cariñosa, llaman «la abuela del barrio».
A LA ÚLTIMA
-
6Accidente
Herido grave un motorista tras chocar contra una grúa parada en Burgos
Un motorista ha resultado herido tras un accidente en la AP-1, a su paso por la provincia de Burgos, durante la mañana del miércoles 20 de agosto. La sala de Emergencias 1-1-2 recibía el aviso a las 6:32 de la mañana. Un motorista había colisionado contra una grúa que se encuentra parada en la carretera. Se trata del kilómetro 36 de la AP-1, en sentido Burgos, en el término municipal de Briviesca.
-
7Sucesos
Ante el juez por abandonar a cinco perros entre sus excrementos y sin agua en Burgos
Un hombre de 37 años ha sido puesto a disposición judicial en Burgos como presunto autor de un delito de maltrato animal doméstico. El supuesto delito se habría cometido sobre cinco perros de su propiedad en Merindad de Valdeporres. La operación ha sido posible gracias a la colaboración ciudadana, según señala la Guardia Civil, que fue quien comunicó anónimamente el estado en el que se encontraban los animales.
-
8Economía
Burgos cierra el primer semestre con récord de disolución de empresas
Los datos no son buenos. Tras varios semestres de cierta contención, el cierre de empresas en Burgos se ha disparado en los primeros seis meses de este año. Así lo refleja la estadística de sociedades mercantiles, que muestra cómo entre enero y junio de este año se disolvieron en la provincia de Burgos un total de 134 sociedades, lo que marca un nuevo máximo desde 2008, cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) comenzó a publicar datos al respecto.
Newsletter
-
9Inversiones
El mirador del Geoparque de las Loras en Burgos será accesible por 68.000 euros
Hacer accesible a cualquier persona con capacidades diversas el acceso a uno de los puntos estratégicos más espectaculares del Geoparque de las Loras, como el mirador de Peña Ulaña, en la provincia de Burgos, es el objetivo que se persigue con un proyecto enmarcado dentro de los planes de sostenibilidad financiados por la Unión Europea.
-
10Participación ciudadana
Los burgaleses se quejan de la limpieza, aparcamientos y ocupación de vía pública
Limpieza y siega de jardines, aparcamientos indebidos y la ocupación de la vía pública son las reclamaciones más recurrentes de los burgaleses. El nuevo concejal del área Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Burgos, José Antonio López, ha dado cuenta de las de quejas y sugerencias recogidas en el último informe de su área, correspondiente al segundo trimestre de 2025.
En total se han recibido «1.416 quejas y 236 sugerencias». Esto significa un incremento de un «6,4%, con respecto al primer trimestre de este año».
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.