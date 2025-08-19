Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 19 de agosto La muerte de un motorista en el casco urbano, un accidente con cuatro heridos y la agresión al teniente de alcalde de Roa, entre lo más leído de la jornada

1 Sucesos en Burgos Muere un motorista en un accidente en pleno casco urbano de Burgos

Un joven motorista de 25 años de edad y de origen venezolano, cuya identidad responde a las iniciales S.D.M.S., ha fallecido en la mañana de este lunes tras un aparatoso accidente de tráfico acontecido en el cruce entre la carretera Poza y la calle Clara Campoamor, en el entorno de la Barriada Inmaculada, en pleno casco urbano de Burgos capital.

2 Sucesos Cuatro heridos, uno de ellos grave, en un aparatoso accidente en Burgos

Cuatro personas han resutlado heridas, una de ellas de gravedad, como consecuencia de un aparatoso accidente registrado a primera hora de este lunes en la N-1, a su paso por la localidad burgalesa de Briviesca. De acuerdo a la información facilitada por el Servicio de Emergencias 1-1-2, el accidente ha tenido lugar a las 16:20 horas en el kilómetro 279 de la vía, donde dos turismos que circulaban en sentidos opuestos han sufrido una violenta colisión frontal.

3 Sucesos Agreden al teniente de alcalde de Roa durante las fiestas patronales

Un fin de fiesta muy agrio. El teniente de alcalde de Roa sufrió en la madrugada del pasado domingo una agresión por parte de otro individuo que le obligó a acudir al hospital. El suceso tuvo lugar de madrugada, una vez finalizada la verbena del programada con motivo de las fiestas patronales de la Asunción y San Roque. En aquel momento, un hombre atravesó el casco urbano de la localidad ribereña conduciendo a gran velocidad.

4 Incendios forestales Convocan en Burgos dos concentraciones para denunciar la gestión de la Junta en los incendios

Bomberos Forestales en Lucha de Burgos ha convocado dos concentraciones en la capital para protestar por la gestión de los incendios forestales que asolan Castilla y León y que gestiona la Junta. Una concentración se celebrará el miércoles 20 de agosto en la plaza de Mío Cid de Burgos. Esta será una concentración popular que se dará a las 20:00 horas y en la que se pretende denunciar la situación de Castilla y León respecto a los incendios y su gestión.

5 Incendios Los Bomberos de Burgos envían efectivos para luchar contra los incendios en Guardo

La virulencia y extensión de los incendios que durante los últimos días están asolando Castilla y León ha obligado a desplazar hasta el terreno a todos los profesionales posibles, tanto de unas administraciones como de otras, incluidos efectivos del parque de Bomberos de Burgos.

6 Sucesos Herida una mujer de 70 años en un accidente en la Plaza de Toros de Aranda

Una mujer de unos 70 años ha resultado herida esta tarde en un accidente de tráfico registrado en la Plaza de Toros de Aranda de Duero. El suceso se produjo a las 16:12 horas, cuando el turismo en el que circulaba quedó semivolcado, dejando a la conductora en el interior del vehículo.

7 Peleas Detenido un joven fugado de un centro de menores tras robar una taquilla en las piscinas de Burgos

Agentes de la Policía Nacional de Burgos identificaron y detuvieron días atrás a un joven de 16 años de edad como presunto autor de un robo con fuerza cometido en las taquillas de las piscinas municipales de El Plantío. Se da la circunstancia de que el joven, que fue ayudado por otros dos, se encontraba fugado de un centro de menores.

8 Servicios municipales Herida una mujer tras colisionar con un camión en Burgos

Una mujer ha resultado herida como resultado de una colisión entre un turismo y un camión en la AP-1 a la altura de la localidad burgalesa de Briviesca. De acuerdo a la información otorgada por el Servicio de Emergencias 1-1-2, el accidente ha tenido lugar a las 11.30 de la mañana sobre el kilómetro 39 de la vía.

9 Incendios El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»

El fuego de Aliseda ha sido provocado «por motivos cinegéticos». Son palabras del consejero de Presidencia de la Junta. Abel Bautista ha señalado claramente esta mañana la causa de este incendio intencionado que ya ha arrasado 4.000 hectáreas en la provincia de Cáceres, muchas de ellas en plena Sierra de San Pedro. «Sabemos la parcela exacta y sabemos las horas exactas de los dos puntos en los que se provocó el incendio». Fueron «dos cerillazos» que en solo tres horas se llevaron por delante 2.000 hectáreas.

10 Sucesos Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia

La mujer retenida durante doce días por su pareja, un hombre de 57 años de edad, en una vivienda de Llíria ha muerto este lunes tras caer desde la quinta planta de un edificio en la capital de la comarca de Camp de Túria.

Las primeras investigaciones de la Guardia Civil han descartado un homicidio, por lo que todo parece indicar que la mujer se suicidó tras arrojarse al vacío. El cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia para practicarle la correspondiente autopsia.