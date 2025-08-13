Las diez noticias imprescindibles de Burgos este miércoles 13 de agosto La muerte de un hombre en el incendio de un coche tras un accidente en Burgos, el fallecimiento de un ciclista tras sufrir un desvanecimiento y el rescate de dos escaladores quedar uno de ellos colgado en una vía ferrata, entre lo más leído de la jornada

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:46

1 Accidente de tráfico Muere un hombre en el incendio de un coche tras un accidente en Burgos

Un varón, cuya identidad se desconoce por el momento, ha muerto a primera hora de la mañana de hoy tras quedar atrapado en un coche en llamas que acababa de sufrir un accidente en la A-231, a la altura del municipio burgalés de Sasamón.

2 Sucesos Muere un ciclista en Burgos tras sufrir un desvanecimiento

Un ciclista de 52 años de edad ha fallecido esta mañana mientras circulaba por la BU-622, a la salida de Mansilla de Burgos, en el término municipal de Valle de Santibáñez.

3 Rescates Rescatados dos escaladores en Burgos al quedar uno de ellos colgado en una vía ferrata

Una mujer y su acompañante han sido rescatados de una vía ferrata de Burgos mientras escalaban. El suceso ha ocurrido este martes 12 de agosto. A las 13.42 horas la sala de operaciones del 1-1-2 en Castilla y León ha recibido un aviso de que una mujer había quedado colgada por unos mosquetones mientras escalaba en la vía ferrata Tobera, en el pueblo de Burgos de Frías.

4 Sucesos Detenidos tres menores en Miranda por prender fuego a un sin techo y a un puesto ambulante

La Policía Nacional ha detenido en Miranda de Ebro a tres menores de edad como presuntos autores de sendos delitos tentativa de homicidio, odio y daños materiales tras intentar quemar a una persona sin hogar y prender fuego a un puesto ambulante instalado durante las fiestas de San Juan del Monte.

5 Referentes burgaleses Adiós a Martiniano Palomero, pionero en llevar la gastronomía arandina por España y el mundo

Aranda de Duero despide a una de sus figuras más reconocidas en el mundo empresarial y gastronómico. Martiniano Palomero, de 91 años, ha fallecido esta mañana, 12 de agosto, dejando tras de sí un legado que ha contribuido de manera decisiva a la proyección nacional e internacional de los sabores de la Ribera del Duero.

6 Próxima apertura El nuevo supermercado que abre sus puertas en Burgos

Burgos se prepara para recuperar uno de sus puntos comerciales históricos. El supermercado de El Corte Inglés, ubicado en la calle Vitoria, ultima su transformación de cara a una próxima reapertura, aunque la fecha exacta todavía no ha sido anunciada oficialmente.

7 Incendio El autor del incendio de Ávila en el que murió un bombero lo habría provocado por interés laboral al trabajar en extinción

La Guardia Civil de Ávila ha detenido a un varón que ha confesado haber provocado de forma intencionada el incendio forestal desatado entre Cuevas del Valle y Mombeltrán el 28 de julio en el que murió un bombero. Un delito que habría llevado a cabo por intereses laborales, dado que era trabajador de extinción.

8 Sucesos Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia

Una niña de seis años ha perdido la vida tras ser atropellada por una ambulancia en la plaza de San Agustín de Valencia. Los efectivos sanitarios trasladados al lugar han tratado durante casi dos horas reanimar a la menor, pero tras ser trasladada al Hospital La Fe han confirmado su fallecimiento. En este mismo punto de la ciudad también falleció atropellada una mujer de 70 años arrollada por un camión frigorífico justo hace un año.

9 Afectados por el incendio en Zahara de los Atunes «Esto era una ratonera, solo había una carretera de salida»

«Nos cogió en la playa bañándonos con mi hija, que avistó el fuego a lo lejos». Así comenzó la pesadilla el 11 de agosto para José Luis Gaviro y su familia, que acostumbran desde hace años pasar sus pasar sus vacaciones en el hotel Meliá Atlanterra del municipio gaditano de Zahara de los Atunes. En las de este presente mes de agosto, se han visto sorprendidos por el fuego.

10 Denuncias CCOO denuncia condiciones insalubres por calor extremo en centros de salud de Burgos

Durante las últimas semanas, numerosos centros de salud de la provincia de Burgos han registrado temperaturas muy superiores a lo permitido por la normativa vigente, alcanzando hasta los 34ºC.

Esta situación, según denuncia la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Castilla y León, afecta gravemente tanto al personal sanitario como a los pacientes que acuden a estos espacios.

