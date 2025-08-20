Las diez noticias imprescindibles de Burgos este miércoles 20 de agosto Dos accidentes de tráfico con heridos y el 100 cumpleaños de una mujer de Tardajos, entre lo más leído de la jornada

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 20 de agosto 2025, 21:31

1 Accidente Herido grave un motorista tras chocar contra una grúa parada en Burgos

Un motorista ha resultado herido tras un accidente en la AP-1, a su paso por la provincia de Burgos, durante la mañana del miércoles 20 de agosto. La sala de Emergencias 1-1-2 recibía el aviso a las 6:32 de la mañana. Un motorista había colisionado contra una grúa que se encuentra parada en la carretera. Se trata del kilómetro 36 de la AP-1, en sentido Burgos, en el término municipal de Briviesca.

2 Sucesos Un hombre y una menor, heridos tras salirse de la vía con la moto en Burgos

Dos personas han resultado heridas en un accidente ocurrido en la provincia de Burgos este martes 19 de agosto. El suceso ha tenido lugar en la carretera provincial BU-V-6011, en el punto kilométrico 1, en el término de Quintanaortuño.

3 Aniversario Ceferina Tobar, la centenaria que ha reunido a un pueblo de Burgos para celebrar su 100 cumpleaños

El día 20 de agosto de 2025 pasará a la historia como el día en el que Ceferina Tobar, o Feri, como la conocen en su municipio, se convirtió en centenaria. Por ello, Tardajos, concretamente el barrio de Cantarranas, en el que ha pasado toda su vida, ha querido guardarle homenaje a la que, con connotación cariñosa, llaman «la abuela del barrio».

4 Sucesos Identificada una clienta habitual por robar libros en una librería de Burgos

La Policía Nacional ha identificado en Burgos a una mujer de mediana edad que está siendo investigada como presenta autora de un delito de hurto tras ser sorprendida robando numerosos libros en una librería del centro de la ciudad de la que era clienta habitual.

5 Medio rural 54.000 euros para subvencionar la transferencia de cuatro negocios rurales de Burgos

El 60% de los pueblos de la provincia de Burgos no cuentan con ningún comercio. En ocasiones, el problema se encuentra en el proceso de transferencia del negocio, una cuantía cara que no pueden pagar muchos emprendedores. Por ello, instituciones como la Diputación Provincial o la Junta de Castilla y León destinan ayudas a estos negocios rurales. En el caso de la Diputación, y a través de la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (Sodebur), ha destinado 53.888,92 euros en la transferencia de cuatro negocios rurales.

6 Sucesos Detenido un joven fugado de un centro de menores tras robar una taquilla en las piscinas de Burgos

Agentes de la Policía Nacional de Burgos identificaron y detuvieron días atrás a un joven de 16 años de edad como presunto autor de un robo con fuerza cometido en las taquillas de las piscinas municipales de El Plantío. Se da la circunstancia de que el joven, que fue ayudado por otros dos, se encontraba fugado de un centro de menores.

7 Gestión incendios Convocan en Burgos dos concentraciones para denunciar la gestión de la Junta en los incendios

Bomberos Forestales en Lucha de Burgos ha convocado dos concentraciones en la capital para protestar por la gestión de los incendios forestales que asolan Castilla y León y que gestiona la Junta. Una concentración se celebrará el miércoles 20 de agosto en la plaza de Mío Cid de Burgos. Esta será una concentración popular que se dará a las 20:00 horas y en la que se pretende denunciar la situación de Castilla y León respecto a los incendios y su gestión.

8 Sucesos Agreden al teniente de alcalde de Roa durante las fiestas patronales

Un fin de fiesta muy agrio. El teniente de alcalde de Roa sufrió en la madrugada del pasado domingo una agresión por parte de otro individuo que le obligó a acudir al hospital. El suceso tuvo lugar de madrugada, una vez finalizada la verbena del programada con motivo de las fiestas patronales de la Asunción y San Roque. En aquel momento, un hombre atravesó el casco urbano de la localidad ribereña conduciendo a gran velocidad.

9 Incendios Los bulos que arden en las redes sociales, la realidad tras la desinformación sobre la ola de incendios

Una ola de incendios sin precedentes azota el oeste de la península desde hace más de una semana y el fuego se extiende desde los montes hasta las pantallas. Una catástrofe natural que trasciende al ámbito digital por la voracidad del fuego y la cantidad de terreno afectado, más de 350.000 hectáreas calcinadas ya, pero también por el impacto que genera en la sociedad. Como no podía ser de otra manera, por la importancia del hecho y por su capacidad para polarizar el ámbito político, esta devastación se extiende como la pólvora en forma de bulos a través de las redes sociales obviando tanto el consenso científico como la realidad.

10 Sanidad La unidad pionera que conecta residencias y centros de salud en Burgos para mejorar la atención

En un paso decisivo para reforzar la atención a las personas mayores y dependientes, la Gerencia de Atención Primaria de Burgos ha puesto en marcha la Unidad de Respuesta en Atención a Residencias (URAR). Este equipo multidisciplinar, formado por enfermeras, una trabajadora social y una farmacéutica, actúa como nexo de comunicación y coordinación entre residencias y centros de salud, facilitando una asistencia más ágil y efectiva.

El proyecto, que comenzó con un pilotaje en tres centros de salud y sus residencias de referencia, supone una innovación clave para mejorar la calidad de vida de uno de los colectivos más frágiles de la provincia.

