Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 11 de octubre El nuevo restaurante que abrirá en un mítico local del centro de la capital, el accidente que costó la vida en Montorio a un matrimonio de Aguilar de Campoo y el sentir de sus vecinos tras el trágico suceso, entre lo más leído de la jornada

BURGOSconecta Burgos Sábado, 11 de octubre 2025, 20:30 Comenta Compartir

1 Nueva apertura El nuevo restaurante que abrirá en un mítico local del centro de Burgos

Ya se conoce el destino que le deparará al local donde se ubicaba «La Cabaña Arandina». El establecimiento reabre sus puertas convertido en «Burger Station», una firma independiente que servirá carne madurada en forma de hamburguesas.

2 Tragedia en la carretera Mueren dos octogenarios en la colisión frontal entre dos turismos en Burgos

Dos personas, un hombre y una mujer, han muerto en un grave accidente ocurrido este viernes en las carreteras de Burgos. El suceso ha ocurrido en Montorio, al colisionar frontalmente dos turismos a las 13:20 horas. Se trata de un matrinomio vecino de Aguilar de Campoo, en la provincia de Palencia. El siniestro, además, ha dejado un herido trasladado al hospital de Burgos.

3 «Es un suceso traumático» Aguilar de Campoo llora la muerte de dos de sus vecinos en un accidente de tráfico en Burgos

«Es un suceso traumático para el municipio». Con estas palabras describe Maria José Ortega, alcaldesa de Aguilar de Campoo, el sentir de la localidad tras conocer la muerte de dos de sus vecinos en un grave accidente de tráfico ocurrido este viernes en Montorio, en la provincia de Burgos.

4 Gastronomía La nueva tienda de galletas artesanas que abre sus puertas en el corazón de Burgos

La calle Laín Calvo, en pleno centro de Burgos, cuenta desde este viernes con un nuevo establecimiento de lo más dulce: una tienda de galletas. O mejor dicho, una fábrica de galletas. Es la frase que acompaña a la marca que acaba de iniciar su andadura en la capital, Galletanas.

5 Sucesos Hallan muerto a un hombre en la calle Juan Ramón Jiménez de Miranda de Ebro

El cuerpo sin vida de un hombre ha sido hallado en la mañana de este viernes, 10 de octubre, en el interior de un vehículo aparcado en la calle Juan Ramón Jiménez de Miranda de Ebro. Según relatan algunos testigos, habría sido una trabajadora del servicio de estacionamiento regulado (zona azul) quien habría dado la voz de alarma al percatarse de que un varón permanecía inmóvil dentro del coche.

A LA ÚLTIMA Únete al canal de WhatsApp de Burgosconecta

6 Sucesos Detenido un hombre en Burgos que robó en un coche tras reventar la luna con un extintor

Un hombre de mediana edad ha sido detenido en Burgos como presunto autor del robo de varios objetos de valor que sustrajo del interior de un turismo que estaba aparcado en un garaje en el barrio de San Pedro.

7 Buena mesa El secreto de la gastronomía georgiana que se esconde en un bar de Burgos

Burgos siempre ha sido tierra de buena mesa, de cuchara, de vino y morcilla, pero también de acogida. En los últimos años, la gastronomía burgalesa ha comenzado a mezclarse con los aromas del mundo y en una de las calles más céntricas y con más afluencia de gente late un pedazo de Georgia.

Newsletter

8 Economía doméstica Más de 13.000 euros de renta separan al barrio más rico del más pobre en Burgos

La riqueza va por barrios. Y Burgos no es una excepción, ni muchísimo menos. De hecho, de acuerdo a los datos consignados por la Agencia Tributaria, más de 13.200 euros de renta bruta media separaban a finales de 2023 el barrio más rico del más pobre de la capital provincial.

9 Conflicto laboral Benteler Burgos esquiva la huelga tras pactar el nuevo convenio

No habrá huelga en Benteler Burgos. El comité de empresa ha decidido hoy suspender las movilizaciones que había previsto días atrás en la planta de Villalonquéjar tras alcanzar un acuerdo con la dirección de la empresa para la firma del nuevo convenio.

10 La dificultad de alquilar en los pueblos Por qué es tan difícil alquilar en el medio rural de Burgos: de la desconfianza a las casas por reformar

El medio rural de Burgos sufre un problema que no ayuda a avanzar en la repoblación. Es la falta de vivienda en alquiler en los pueblos.

Desconfianza, apego, estado de la vivienda…la realidad es que quien quiere ir a vivir al medio rural de Burgos tiene complicado encontrar una casa en alquiler.

Temas

Las noticias imprescindibles del día