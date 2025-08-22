Ramis: «Hemos empezado con buenas sensaciones» El entrenador del Burgos CF confía en que su equipo se acerque a su mejor versión frente a un duro rival como el Deportivo de La Coruña

Aún queda muchísima tela por cortar, pero lo cierto es que el Burgos CF ha comenzado la temporada «con buenas sensaciones». Así lo ha asegurado este mismo viernes el entrenador del cuadro blanquinegro, Luis Miguel Ramis, quien ha reconocido que la victoria del pasado viernes frente a la Cultural Leonesa supuso un espaldarazo al buen trabajo realizado durante la pretemporada.

«El partido del otro día se puso de cara, pero había que trabajarlo y se trabajó muy bien», ha afirmado Ramis al tiempo que insistía en que si el equipo se acerca a su mejor versión, es capaz de competir y ganar contra cualquier rival.

Así de hecho lo intentará el cuadro burgalés este domingo en la Coruña, donde se verá las caras frente a un Dépor que apunta alto esta campaña. «El Deportivo ya tenía buena plantilla el año pasado» y este verano se ha reforzado «con buenos jugadores» y con un entrenador nuevo que ha aportado otro aire al equipo. Además, el conjunto gallego «ha mostrado desde la pretemporada que tiene muchos recursos y estructuras y no me cabe ninguna duda de que va a crecer esta temporada».

El partido, además, se disputará en Riazor, «un estudio prácticamente de Champions» en el que la afición local aprieta. Pero eso no es óbice para que el Burgos no salga a por todas con sus armas, que las tiene. «Da la sensación de que si te equivocas, el Dépor te castiga», pero «tratamos de que nuestra mentalidad sea la misma» tanto fuera como en casa y sea cual sea el rival, ha subrayado el técnico catalán, quien ha asegurado estar «tranquilo» ante los últimos días de mercado.

«No tengo información oficial» de que se esté valorando alguna de las ofertas llegadas por alguno de los jugadores con mayor interés del mercado, pero «podría ser», ha reconocido. No en vano, ha apuntado, «tenemos muy buenos jugadores y puede aparecer alguna opción que puede valorarse». En todo caso, que lleguen ofertas por jugadores del Burgos CF supone en cierto sentido una «buena noticia», ya que eso «significa que están haciendo las cosas bien».

En todo caso, y a la espera de posibles salidas o llegadas de última hora -aún se está intentando cerrar un portero-, Ramis ha insistido en que la plantilla está «perfilada». Y no sólo para esta temproada, sino, en algunos casos, para varias más.

A este respecto, cabe destacar el anuncio de renovación de Fer Niño hasta 2029. Una renovación que, según Ramis, es una «muy buena noticia». «Aparte de las características que tiene y de lo difícil que es encontrar en el mercado un jugador como él, Fer está muy asentado en la idea del equipo y me consta que está muy a gusto en la ciudad. Todo eso suma muchísimo. Uno no renueva tres años si no está a gusto con el entorno y con la idea con la que se trabaja», ha señalado el técnico.

Sin Mario y Mollejo

Sea como sea, Ramis lleva ya varios días centrando su atención en preparar el partido del domingo frente al Deportivo, sabiendo que ni Víctor Mollejo ni Mario González están todavía en disposición de ir convocados.

En principio, el debut de Mollejo podría llegar antes, puesto que lleva ya varios entrenamientos con el grupo y se confía en que complete el trabajo la semana que viene. Para ver a Mario sobre el verde, no obstante, habrá que esperar un poco más.