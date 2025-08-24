Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 24 de agosto La muerte de un joven ciclista en la Vuelta Junio a la Ribera del Duero y el fallecimiento de otro joven al estrellarse contra un árbol, entre lo más leído de la jornada

1 Accidente mortal Muere un corredor de 17 años y dos resultan heridos en una caída masiva de la Vuelta Ciclista Junior Ribera del Duero

Un joven corredor participante de la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero ha muerto este sábado 23 de agosto mientras participaba en la prueba. Según ha informado la organización de la competición, el joven ha fallecido tras verse implicado en una caída masiva en el ecuador de la segunda etapa.

2 Accidente Muere un joven y un hombre resulta herido tras estrellarse contra un árbol en Burgos

Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida grave en un accidente en la provincia de Burgos. Ha ocurrido durante la mañana del domingo 24 de agosto en el término municipal de Susinos del Páramo. La sala de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibía una llamada de aviso sobre las 9:15 horas de este domingo. En la llamada se alertaba acerca de un accidente ocurrido en la carretera BU-V-6063, a la entrada de Susinos del Páramo.

3 Premios La Lotería Nacional deja un primer premio en Burgos

La provincia de Burgos ha sido agraciada con el primer premio del sorteo de Lotería Nacional del sábado 23 de agosto. Este primer premio está dotado con 600.000 euros al número.

4 Accidente Dos heridos, uno de ellos grave, tras colisionar dos vehículos en la provincia de Burgos

Dos varones resultaron heridos a primera hora de la noche del sábado en la provincia de Burgos. Dos vehículos colisionaron en la nacional 234, a la altura de Hontoria de la Cantera. El suceso se produjo sobre las 21:52 horas. El servicio de Emergencias 1-1-2 recibió una llamada alertando de un accidente en el kilómetro 475 de la carretera N-234, la de Soria. En el término municipal de Hontoria de la Cantera, un turismo y un todoterreno habían colisionado.

5 Sucesos Tres heridos, entre ellos un menor, tras chocar cinco vehículos en Burgos

Una colisión múltiple ha dejado tres personas heridas este mediodía en la provincia de Burgos, entre ellas, un menor. El accidente ha ocurrido en la autopista AP-1, a la altura de Briviesca. El suceso se registraba alrededor de las 14:38 horas. El servicio de Emergencias 1-1-2 recibía entonces una llamada de aviso por la colisión de cinco vehículos. Sucedía en el kilómetro 38 de la citada carretera, a la altura del municipio de Briviesca.

6 Conflicto Niegan a las mujeres desfilar con la Centuria Romana en las procesiones de un pueblo de Ciudad Real

Por tan sólo seis votos de diferencia las mujeres de Villahermosa (Ciudad Real) no podrán desfilar con la Centuria Romana del pueblo en celebraciones religiosas como la Semana Santa o el Corpus Christi. La Corporación Romana de este pueblo de 1.700 habitantes convocó en las recientes fiestas patronales una votación para que sus socios diesen su opinión sobre una reivindicación expresada, sobre todo, por las mujeres de esta localidad de la comarca del Campo de Montiel.

7 Curiosidades El sorprendente castillo de Burgos que un vecino levantó con sus propias manos

Cuando uno llega a Cebolleros, un pequeño pueblo al norte de Burgos con apenas una decena de habitantes, lo último que espera encontrar es un castillo. Y, sin embargo, ahí está: imponente, de torres almenadas y portón majestuoso, como salido de un cuento medieval. Pero este castillo tiene una curiosa historia, que la mayoría de fortalezas no tienen.

8 Vacaciones El camping renace como una alternativa vacacional en Burgos

El camping se ha convertido en una alternativa para muchas personas en España que buscan un tipo de alojamiento más económico para su bolsillo durante las vacaciones de verano. Prueba de ello es el aumento que se ha producido en el número de visitantes que reciben este tipo de hospedajes en Burgos y España en general.

9 Sucesos Trasladado en helicóptero un motorista en Burgos al salirse de la vía y caer por un desnivel

Un joven motorista de 22 años ha resultado herido en un accidente de tráfico que ha ocurrido este sábado 23 de agosto en la comarca de Burgos de Las Merindades, en el término municipal de San Pantaleón de Losa.

10 Inversiones La odisea de las obras en la carretera de Logroño

Verano es, habitualmente, sinónimo de obras. La llegada del buen tiempo impulsa el ritmo de trabajo en muchas infraestructuras a lo largo y ancho de la provincia, y en muchos casos, la necesidad de actuar coincide en el tiempo sobre diferentes entornos, en los que se solapan varias intervenciones.

Y eso es lo que está pasando en los últimos meses en el eje de la carretera de Logroño, una de las principales vías de entrada y salida a Burgos capital.

