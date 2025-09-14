Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 14 de septiembre El pequeño pueblo de Burgos olvidado donde nació el idioma de 600 millones de personas, nueva tienda de productos ibéricos abrirá en la plaza Mayor y el premio de La Primitiva, entre lo más leído del día

BURGOSconecta Burgos Domingo, 14 de septiembre 2025, 21:48

1 Historia El pequeño pueblo de Burgos olvidado donde nació el idioma de 600 millones de personas

Un pequeño pueblo olvidado, perdido entre las montañas de Burgos y Álava, es la cuna de un idioma que hablan 600 millones de personas en todo el planeta. El carácter burgalés tiende a no engrandecer acontecimientos que de por sí en cualquier otra provincia, en cualquier región, darían una importancia suprema. Pero el carácter burgalés no es así.

2 Gastronomía Una nueva tienda de productos ibéricos abrirá en la plaza Mayor de Burgos

La Plaza Mayor de Burgos estrenará próximamente un nuevo inquilino gastronómico. En el número 33 se instalará una tienda de la firma de ibéricos Beher, que ofrecerá una variada selección de productos para llevar. Aunque la fecha exacta de apertura aún no se ha confirmado, ya se pueden ver a los obreros trabajando en el interior del local.

3 Sorteos La Primitiva vuelve a sonreír a Burgos con un premio de 553.000 euros

El sorteo de la Lotería Primitiva del sábado 13 de septiembre ha dejado dos boletos acertantes de primera categoría. Uno de los boletos se ha validado en la ciudad de Burgos, en la administración número 11 situada en la calle Vitoria, en el número 184. El otro boleto premiado ha sido validado en Rivas-Vaciamadrid.

4 Gastronomía Burgos saborea uno de sus productos estrella en la I Feria de la Morcilla IGP

La Llana de Afuera se ha convertido este sábado en el epicentro del sabor y la tradición burgalesa con la celebración de la I Feria de la Morcilla de Burgos con Indicación Geográfica Protegida (IGP). Cientos de personas han pasado a lo largo de la mañana por los diferentes stands para degustar uno de los productos más reconocidos de la provincia, acompañado de los vinos de las denominaciones de origen Arlanza y Ribera del Duero.

5 Medio rural Destinan 500.000 euros para 17 proyectos de desarrollo rural en la provincia de Burgos

Casi una veintena de proyectos de desarrollo rural recibirán una subvención para su puesta en marcha o mejora. Son 17 iniciativas repartidas por toda la provincia de Burgos que recibirán desde 2.500 hasta 50.000 euros de ayuda.

6 Vivienda La localidad de Burgos donde más sube el precio de la vivienda en verano: un 5,5% en solo un mes

El paso de la temporada estival ha dejado cambios en el mercado de la vivienda en Burgos. En el cómputo general de la provincia, el precio del metro cuadrado creció un 1,4% en el último mes de agosto y un 2,9% durante la temporada de verano completa. Desde que comenzara el año, su valor ha aumentado en 46 euros, pasando de los 1.189 euros el metro cuadrado de enero a los 1.235 del pasado mes.

7 Sucesos Los Bomberos rescatan a un joven ciclista herido en el monte junto al hospital de Burgos

Un joven de 16 años ha resultado herido este viernes tras sufrir una caída con su bicicleta en una zona de monte situada en la parte trasera del hospital de Burgos, según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

8 Burgos Misteriosa El enigma del número 60: el cuadrado mágico oculto en la Catedral de Burgos

Un grupo de alumnos del seminario de San José realizó con motivo del VIII Centenario de la Catedral, un cuadrado mágico que tiene como referencia el número 60. Si hay una ciencia que se asemeja a la perfección, es decir, a la figura divina que cualquier religión adora, esa ciencia es la matemática. Quizás por ello, algunos artistas y algunos matemáticos se han acercado a las catedrales como referencia de esa divinidad y las han combinado con algunos trucos matemáticos, cuando menos curiosos.

9 Burgos Misteriosa Cae la Catedral de cartón de Burgos: el arte efímero que emociona y deja huella en la ciudad

Cinco, cuatro, tres, dos, uno... y cayó la Catedral de Burgos. La efímera, la de cartón, la que han construido decenas de voluntarios en el paseo Sierra de Atapuerca. Un proyecto que se enmarca dentro de las actividades del festival EnClave de Calle y también dentro de los actos de la ciudad para optar a ser la capital europea de la Cultura en 2031.

8 Campo Burgos, la provincia con las huertas y viñedos más caros de Castilla y León

Las tierras de uso agrario se venden caras en Burgos. La provincia supera a la media de los precios de Castilla y León en todo tipo de cultivos. Además, las huertas y los viñedos de Burgos eran los más caros de la comunidad autónoma en el año 2024.

En la provincia de Burgos, el precio medio de una hectárea en 2024 alcanzó los 9.056,57 euros. Así lo especifica el Ministerio de Agricultura en su informe de precios medios de las tierras de uso agrario.

