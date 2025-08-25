Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 25 de agosto Varios accidentes de tráfico, un castillo muy especial y la ubicación de un pueblo de Huesca en Burgos, entre lo más leído de la jornada

Lunes, 25 de agosto 2025, 20:11

1 Accidente mortal Muere un joven y un hombre resulta herido tras estrellarse contra un árbol en Burgos

Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida grave en un accidente en la provincia de Burgos. Ha ocurrido durante la mañana del domingo 24 de agosto en el término municipal de Susinos del Páramo.

2 Sucesos Susto en Aranda por el incendio y explosión de un coche aparcado

El incendio de un coche en Aranda de Duero, con varias explosiones debido al fuego, han alertado a los vecinos de parte de esta ciudad de la provincia de Burgos.

3 Trágica pérdida Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años

Rostro habitual en el panorama audiovisual español de las dos últimas décadas, la intérprete, con una mirada única forjada desde el instinto, falleció este domingo a causa del cáncer.

4 Inversiones El nuevo punto limpio para 16 pueblos de Burgos que costará 454.000 euros

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León va a construir un Punto Limpio en Sotopalacios, capital de la Merindad de Río Ubierna, para dar servicio a la Mancomunidad Tierras del Cid. Irá ubicado en el paraje denominado 'Las Muelas' y ocupará de manera parcial esta parcela que es propiedad del Ayuntamiento de Merindad de Río Ubierna.

5 Sucesos Herida una mujer tras salirse y dar vueltas de campana con su coche en Burgos

Una mujer ha resultado herida tras sufrir un accidente en la provincia de Burgos. El suceso ocurría a primera hora de la tarde de este lunes, 25 de agosto, en la nacional N-234.

6 Accidente Dos heridos, uno de ellos grave, tras colisionar dos vehículos en la provincia de Burgos

Dos varones resultaron heridos a primera hora de la noche del sábado en la provincia de Burgos. Dos vehículos colisionaron en la nacional 234, a la altura de Hontoria de la Cantera. El suceso se produjo sobre las 21:52 horas. El servicio de Emergencias 1-1-2 recibió una llamada alertando de un accidente en el kilómetro 475 de la carretera N-234, la de Soria. En el término municipal de Hontoria de la Cantera, un turismo y un todoterreno habían colisionado.

7 Curiosidades El sorprendente castillo de Burgos que un vecino levantó con sus propias manos

Cuando uno llega a Cebolleros, un pequeño pueblo al norte de Burgos con apenas una decena de habitantes, lo último que espera encontrar es un castillo. Y, sin embargo, ahí está: imponente, de torres almenadas y portón majestuoso, como salido de un cuento medieval. Pero este castillo tiene una curiosa historia, que la mayoría de fortalezas no tienen.

8 Mapas El pueblo de Huesca que aparece por error en el mapa de Burgos

La provincia de Burgos cuenta con 371 municipios y más de 1.200 núcleos de población. Por tanto, es comprensible no conocer todos sus nombres ni su ubicación exacta en el mapa. Sin embargo, la cuestión cambia cuando se 'infiltra' otro pueblo más en la provincia que, en realidad, es de Huesca.

9 Interrupción del tráfico El vuelco de un camión en Miranda bloquea la N-1 a su paso por esta ciudad de Burgos

El vuelco de un camión en la mañana de este lunes, 25 de agosto, ha colapsado el tráfico de la N-1 a su paso por Miranda de Ebro, ciudad de la provincia de Burgos. El suceso se producía en torno a las 9:45 horas de la mañana: un vehículo de grandes dimensiones quedaba atravesado de manera perpendicular a la calzada y, de inmediato, cortaba el tráfico en torno al kilómetro 320 de la carretera, es decir, en el tramo situado entre la rotonda junto al destacamento de la Guardia Civil y la siguiente rotonda, en sentido Vitoria.

10 En Carazo Semincosciente una ciclista tras sufrir una caída en un pueblo de Burgos

Una mujer de 39 años ha tenido que ser trasladada en helicóptero hasta el Hospital Universitario de Burgos tras sufrir una caída en las proximidades de la localidad de Carazo, en la comarca de Sierra de la Demanda.

Alrededor de las 11.09 horas el Centro de Emergencias de Castilla y León 1-1-2 registró el primer aviso por este accidente. En este avisan de una caída de bici en el Camino Reajal, en Carazo, donde una mujer había resultado herida y además se encontraba seminconsciente.

