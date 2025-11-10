Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 10 de noviembre El susto en el centro de la ciudad por la presencia de policía, bomberos y ambulancia en una vivienda, la miel burgalesa que es la mejor de España y la manifestación por la sanidad pública del domingo, entre lo más leído de la jornada

Decenas de vecinos se arremolinaron alrededor del edificio del centro de Burgos donde se produjo el incidente sanitario.

Lunes, 10 de noviembre 2025

1 Sucesos Susto en el centro de Burgos por la presencia de Bomberos, Policía y una ambulancia

Los vecinos de la avenida del Cid y la calle Concordia se han llevado un susto durante la mediodía de este domingo, 9 de noviembre. La presencia de la Policía Nacional, Policía Local, los Bomberos de Burgos y una ambulancia alertaba a los habitantes de esta zona de la ciudad. La zona estaba muy concurrida este domingo sobre las dos de la tarde. Eran cientas las personas que pasaban por la fuente del toro en dirección al centro o la plaza de España.

2 Premio Nacional La mejor miel de bosque de España se recolecta en Burgos

Un apicultor de la provincia de Burgos se ha alzado con el trofeo a mejor miel de bosque de España. Es Aitor Lázaro y cuenta con 27 colmenas en el pueblo de Rábanos. En este certamen anual, celebrado en Zamora, han participado 140 mieles de todas las partes de España.

3 Manifestación 3.500 personas denuncian en Burgos la privatización encubierta de la Sanidad por parte de la Junta

Unas 3.500 personas se han manifestado este domingo en Burgos para reclamar una «sanidad pública 100%» y mostrar su malestar con la Junta de Castilla y León por la «progresiva privatización encubierta» del sistema sanitario. El portavoz de la plataforma convocante, Juan Antonio Ayllón, ha asegurado que defienden a la «sociedad» en su lucha por mantener un «modelo público y equitativo» de atención médica.

4 Sucesos Detenido un hombre en Burgos por acosar a la plantilla de una clínica dental: «Te llegará la hora»

Un hombre ha sido detenido en Burgos al ser investigado como presunto responsable de un delito de acoso reiterado y grave. El varón acosaba al titular y empleadas de una clínica dental de la capital de la que había sido cliente. La relación profesional que dio origen a los hechos se remonta a 2021.

5 Provincia Proyectan dos parques eólicos para acompañar a otros dos fotovoltaicos en una comarca de Burgos

Una empresa madrileña ha presentado el proyecto para instalar dos parques eólicos en la provincia de Burgos. Estos se situarían en siete pueblos de la Bureba, contendrían 25 aerogeneradores y acompañarían a otros dos parques fotovoltaicos que también se encuentran en trámite.

6 Accidente Herido un ciclista de 71 años tras chocar contra un turismo en Burgos

Un varón de 71 años ha resultado herido en un accidente de tráfico. El suceso ha ocurrido a mediodía del lunes, 10 de noviembre, en Burgos. Sobre las 13:06 del mediodía el servicio de Emergencias 1-1-2 recibía un aviso acerca del accidente.

7 Naturaleza Amplían las partidas para contratar dos nuevas sendas ciclistas en Burgos

La Diputación Provincial de Burgos tiene previsto contratar las obras de acondicionamiento y señalización de dos itinerarios ciclistas dentro del Parque Natural Montes Obarenes, con una longitud de 38 kilómetros. Se trata de las rutas Pancorbo-Fuente de la salud, con 25 kilómetros y la ruta Miraveche-Obarenes de 13.

8 Accidente Segundo ciclista herido en Burgos tras una colisión con un furgón

Un varón de 44 años ha resultado herido en otro nuevo accidente de tráfico en el que se ve involucrado un ciclista. El suceso ha ocurrido a primera hora de la tarde del lunes, 10 de noviembre, en Burgos. Sobre las 13:50 horas, el servicio de Emergencias 1-1-2 recibía un aviso acerca del accidente.

9 Deportes Ver la vida de color azul: una pasión que atraviesa generaciones

Para muchos, el fútbol no es el deporte rey en Burgos. Ese lugar, a juicio de miles de aficionados, le pertenece al baloncesto y al San Pablo Burgos, que ascendió a la ACB por primera vez en 2017 y que tocó el cielo de Europa con dos títulos de la Basketball Champions League.

10 Rescate de animales Perros, gatos y especies exóticas: cómo Burgos cuida y rescata a los animales perdidos

En Burgos, cuando un animal se pierde o aparece abandonado, comienza una cadena de actuaciones en la que participan la Policía Local, el Ayuntamiento y distintos centros de recogida.

No solo se trata de perros y gatos: también hay hurones, aves exóticas y otras especies que necesitan atención.