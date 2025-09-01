Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 1 de septiembre El vídeo viral de un coche cayendo por la escalera lateral de la iglesia de Gumiel de Izán, el rescate de un hombre en una zona de difícil acceso en Huerta y el paraje de la provincia que se compara con los fiordos noruegos, entre lo más leído de la jornada

Un turismo cayendo por la escalinata de la iglesia de Gumiel de Izán.

2 Vídeo viral El insólito vídeo de un coche cayendo por las escaleras de la iglesia de un pueblo de Burgos

El sábado dejaba en el pueblo burgalés de Gumiel de Izán una imagen insólita. Algunos vecinos se quedaban atónitos al observar cómo un turismo maniobraba de manera imposible para bajar por la estrecha escalinata lateral de la iglesia de Santa María, conocida como la Petra española, en este pueblo de Burgos.

2 Complicado rescate Salvan a un hombre de 67 años accidentado antes de iniciar la vía ferrata de un pueblo de Burgos

Un hombre tuvo que ser rescatado tras hacerse daño en un paraje de difícil acceso en la provincia de Burgos. El suceso ocurría durante la mañana del domingo, 31 de agosto, en el término municipal de Huerta de Rey.

3 Rutas por Burgos El paisaje de Burgos que se puede recorrer como los fiordos noruegos

Hay un enclave en la provincia de Burgos cuyo paisaje se compara con los fiordos noruegos por el magnífico entorno en el que se encuentra. Navegar por el río Ebro atravesando desfiladeros y gargantas, observando la naturaleza salvaje, es una experiencia perfecta para disfrutar en verano.

4 Planes en la provincia Los mejores lugares para hacer excursiones de un día en Burgos

El calendario indica que ya estamos llegando a la recta final de la temporada estival. Dentro de poco los estudiantes volverán a las aulas y las temperaturas poco a poco irán descendiendo. Sin embargo, todavía se puede disfrutar de excursiones alrededor de la provincia de Burgos para exprimir al máximo el tiempo libre.

5 Subvenciones para el medio rural Los 50 pueblos de Burgos que reciben 55.000 euros para realizar actividades juveniles

Medio centenar de pueblos de la provincia de Burgos recibirán subvenciones para poder realizar actividades juveniles. Son unas ayudas repartidas por el Instituto para el Deporte y Juventud de la Diputación para las que se destinarán 54.999,50 euros.

6 Sucesos Herida una joven en la colisión de un bus urbano con un coche en Burgos

Una joven ha resultado herida en la colisión entre un autobús urbano y un coche en la ciudad de Burgos. El suceso ocurría este lunes a las 13:23 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando del accidente en la calle Condesa Mencía, a la altura del número 104.

7 «Renovables sí, pero no así» La comarca de Burgos que se ha manifestado contra un nuevo proyecto eólico

La Plataforma en Defensa de Las Merindades ha celebrado este domingo una manifestación en contra del un proyecto Briesa, que incluiría 18 aerogeneradores de 173 metros de altura cada uno en dos pueblos del norte de Burgos.

8 Movilidad La app móvil que facilita ya el pago de la tarjeta de autobús urbano de Burgos

El uso generalizado del teléfono móvil para realizar todo tipo de gestiones es una realidad palpable. Desde este lunes, al menos desde la plataforma iOS, también se puede pagar la tarjeta del autobús urbano de Burgos Bonobur a través de este sistema. El Ayuntamiento de Burgos ha habilitado esta nueva forma de pago para mayor comodidad de los usuarios.

9 Sucesos Dos heridos por el choque de un autobús urbano y un coche en Miranda de Ebro

El Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió este lunes, a las 12:28 horas, una llamada que alertaba de una colisión entre un autobús urbano y un turismo en la Carretera de Orón de Miranda de Ebro, a la altura de la residencia de la tercera edad Ciudad de Miranda.

10 «Nuestros montes son una bomba» El bosque entre Burgos y Soria que resiste a los incendios teme por su futuro

Entre las provincias de Burgos y Soria, en Tierra de Pinares, encontramos la mayor masa forestal de España, se extiende por unas 100.000 hectáreas y abarca unos 35 municipios. Una zona a la que se mira estos días en los que vecinos de León y Zamora, sobre todo, han sufrido grandes incendios o siguen luchando contra ellos.

Se mira hasta esta zona porque, en las últimas décadas, se ha librado de los grandes incendios forestales pese a ser una masa de bosque tan densa.

