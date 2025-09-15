Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 15 de septiembre Las denuncias por impagos del Ayuntamiento a Saltando Charcos, el rodaje de cine en Cobo Estratos, el derribo de la Catedral de cartón y varios sucesos, entre lo más leído del día

BURGOSconecta Burgos Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:44

1 Entidades sociales «Nos han llevado a la ruina»: la asociación de Burgos que cierra tras 25 años por los 43.000 euros que les debe el Ayuntamiento

Saltando Charcos, organización dedicada a acompañar a jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad, denuncia que se les deben facturas desde enero por servicios que han prestado dentro de un programa municipal. Los encontronazos se prolongan años y sospechan de maniobras para privatizar la actividad

2 Rodaje El restaurante de Burgos que se convierte en escenario de una superproducción de cine

Cobo Estratos, dirigido por el chef con estrella Michelin Miguel Cobo, acoge el rodaje de varias escenas mientras la plaza de Libertad se transforma en un auténtico set.

3 Historia El pequeño pueblo de Burgos olvidado donde nació el idioma de 600 millones de personas

Un pequeño pueblo olvidado, perdido entre las montañas de Burgos y Álava, es la cuna de un idioma que hablan 600 millones de personas en todo el planeta. El carácter burgalés tiende a no engrandecer acontecimientos que de por sí en cualquier otra provincia, en cualquier región, darían una importancia suprema. Pero el carácter burgalés no es así.

4 Burgos 2031 Cae la Catedral de cartón de Burgos: el arte efímero que emociona y deja huella en la ciudad

Cinco, cuatro, tres, dos, uno... y cayó la Catedral de Burgos. La efímera, la de cartón, la que han construido decenas de voluntarios en el paseo Sierra de Atapuerca. Un proyecto que se enmarca dentro de las actividades del festival EnClave de Calle y también dentro de los actos de la ciudad para optar a ser la capital europea de la Cultura en 2031.

5 Gastronomía El curso gratuito que enseña a hacer quesos en un pueblo de Burgos

Elaborar quesos es un arte. Tratar la leche, añadir cuajo, cortar la cuajada, retirar el suero, curarlo... Son decenas de factores los que intervienen en el proceso, una labor que ahora se puede aprender en un pueblo de Burgos de forma gratuita.

6 Sorteos La Primitiva vuelve a sonreír a Burgos con un premio de 553.000 euros

El sorteo de la Lotería Primitiva del sábado 13 de septiembre ha dejado dos boletos acertantes de primera categoría. Uno de los boletos se ha validado en la ciudad de Burgos, en la administración número 11 situada en la calle Vitoria, en el número 184. El otro boleto premiado ha sido validado en Rivas-Vaciamadrid.

7 Fútbol Un duelo de locura en El Molinón acaba con el Burgos como ganador

El Burgos CF asalta El Molinón con un triunfo de carácter. Los de Ramis se adelantaron con dos zarpazos en la primera parte, el Sporting reaccionó tras el descanso y logró empatar, pero un gol de Mejía en el minuto 89 dió la victoria a los blanquinegros, que se mostrarón, la mayoría del partido, sólidos atrás y efectivos arriba para sumar tres puntos de oro en uno de los estadios más complicados de LaLiga Hypermotion.

8 Sucesos Detenida en Aranda por robar joyas y dinero en la residencia de ancianos en la que trabajaba

La Policía Nacional arresta a una mujer acusada de hurto en cuyo domicilio se enontraron numerosas pertenencias supuestamente robadas.

9 Vivienda La localidad de Burgos donde más sube el precio de la vivienda en verano: un 5,5% en solo un mes

El paso de la temporada estival ha dejado cambios en el mercado de la vivienda en Burgos. En el cómputo general de la provincia, el precio del metro cuadrado creció un 1,4% en el último mes de agosto y un 2,9% durante la temporada de verano completa. Desde que comenzara el año, su valor ha aumentado en 46 euros, pasando de los 1.189 euros el metro cuadrado de enero a los 1.235 del pasado mes.

10 Accidente Tres heridos tras el choque de un turismo y de un microbús en Miranda

Una colisión entre un turismo y un microbús registrada este lunes a las 12:11 horas en la calle Burgos, a la altura del horno de San Juan, ha dejado tres personas heridas de carácter leve.

Las noticias imprescindibles del día