Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 12 de agosto Todos los detalles de la zona de bajas emisiones de Burgos, la localización de un hombre desaparecido y los recursos a un parque eólico, entre lo más leído de la jornada

1 Contaminación y tráfico Todo lo que necesitas saber sobre la Zona de Bajas Emisiones en Burgos

Ha llegado el momento, tras meses de preparación y obras, la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) se ha instaurado en Burgos. Después de su implantación en Valladolid el pasado mes de julio, la capital burgalesa se convierte en la segunda ciudad de Castilla y León en la que se establece esta normativa. En Burgos, el área en la que entrarán en vigor estas restricciones abarca un total de 98 calles repartidas por el centro de la ciudad. Esto equivale a una superficie total de 500.000 metros cuadrados. En total existirán 31 puntos de control con 36 cámaras capaces de leer matrículas en 39 carriles.

2 Búsqueda Hallado el hombre de 73 años desaparecido en Burgos tras un accidente de coche en Melgar

Un hombre desaparecido tras salir de un centro de salud, después de haber sufrido un accidente de coche cerca de Melgar de Fernamental, en la provincia de Burgos, ha sido hallado con vida después de una jornada de búsqueda intensa que implicó a numerosos medios.

3 Energías y medio rural Piden la nulidad de un parque eólico y una planta fotovoltaica en Burgos por falta de transparencia

Dos particulares, al menos, han recurrido el otorgamiento a Green Capital Development de la autorización para un parque eólico y una instalación híbrida fotovoltaica en la provincia de Burgos. Estos dos particulares han recurrido ante la Secretaría de Estado de Energía perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Lo han hecho porque están en desacuerdo con la autorización administrativa y de construcción para el parque eólico Desma (de 27,12 megavatias de potencia) y para la instalación híbrida fotovoltaica (de 32,075 megavatios), así como sus infraestructuras de evacuación.

4 Sucesos Detenido en Burgos por amenazar en un bar con una escopeta y una navaja de grandes dimensiones

Agentes de la Policía Local de Burgos detuvieron días atrás a un varón de 48 años de edad que fue identificado tras proferir amenazas graves con una navaja de gran envergadura y un arma de fuego en pleno casco urbano de la ciudad.

5 Conflicto vecinal Tensión entre varias calles de Burgos y el Ayuntamiento por la limpieza de los espacios particulares de uso público

Los vecinos de varias calles de la ciudad de Burgos: la calle Huelva, Córdoba, Esteban Sáez Alvarado y carretera de Poza, están cansados de sufrir la falta de limpieza del entorno más próximo a sus casas. Han colocado en los portales un escrito en el que se quejan de la respuesta dada por el Servicio de Atención Ciudadana 010 ante la queja presentada días atrás por el estado de la plaza.

6 Arte rural El pueblo de Burgos que ha inundado sus calles de obras de arte

Hay pueblos más grandes y pueblos más pequeños, pero si los que viven en uno de estos municipios se ponen de acuerdo para conseguir algo, se pueden lograr grandes resultados. Este es el caso de Olmillos de Sasamón, que un año más ha decidido llenar sus calles de arte en busca de ser una de las atracciones turísticas del verano.

7 Astronomía Burgos, a un año del eclipse solar y a horas de una espectacular conjunción planetaria

La provincia de Burgos está a un año del eclipse de Sol que se producirá el 12 de agosto de 2026. Es una fecha marcada en rojo en el calendario por la importancia que va a tener Burgos en este avistamiento. El centro de la provincia será el punto neurálgico en el que este fenómeno astronómico podrá verse con más nitidez. Eso sí, también hay otras provincias en el entorno del paralelo 42 que podrán ver este magno acontecimiento.

8 Arte y fe La iglesia de Miranda que mira al siglo XXI gracias a un atrevido mural y a la fe de un joven cura de Burgos

En la ciudad de Miranda de Ebro, en la provincia de Burgos, un atrevido mural firmado por Tinte Rosa, Esteban Espinosa es el nombre real de este artista, adorna una iglesia. Una iniciativa que ha sorprendido a los vecinos y que busca acercar la Iglesia a la gente. Cuenta la tradición cristiana que, hace muchos siglos, vivió en tierras castellanas una joven princesa mora que, pese a los lujos y privilegios propios de la realeza, eligió la compasión por encima del poder. Movida por una bondad inusitada, desafió las órdenes de su padre y se las ingenió para llevar bajo su manto alimento a los prisioneros cristianos que, por aquel entonces, se encontraban recluidos en las cárceles.

9 Sucesos Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero

Un grupo de turistas franceses que el pasado fin de semana atravesaba la provincia de Toledo de viaje por España no olvidará su estancia en el pais después de haber sido tiroteados por una banda de policías falsos. Los hechos ocurrieron en la intersección de la autopista radial R-4 y la autopista de peaje AP-36 a la altura de Dosbarrios (Toledo).

10 Fútbol Cambio de hora en el partido entre el Burgos CF y la Leonesa en El Plantío

El encuentro que enfrentará al Burgos CF y la CD Leonesa en El Plantío ha sufrido un cambio de horario. El partido iba a comenzar a las 19.30 horas, pero, finalmente, se jugará a las 21.30 del mismo viernes.

