Las diez noticias imprescindibles de Burgos este miércoles 3 de diciembre

1 Gastronomía El nuevo restaurante de comida mexicana que abre en el centro de Burgos

Una nueva propuesta gastronómica se instalará en la calle San Lorenzo de Burgos, en el número 26. Belllaco, una taquería inspirada en los establecimientos de barrio habituales en distintas ciudades de México, abrirá sus puertas el viernes 5 de diciembre a las 13:00 horas.

2 Obras El Ayuntamiento hará las seis pasarelas sobre el Arlanzón en tres años y remodelará la avenida

El Ayuntamiento de Burgos ha retomado el proyecto de construcción de seis pasarelas sobre el río Arlanzón dividido en tres anualidades. Ahora también añade la remodelación de la avenida del Arlanzón, en el tramo de acera de la derecha, que se encuentra en muy mal estado por las raíces de los árboles y por el deterioro por el paso del tiempo.

3 Cultura Así es el belén monumental de un pueblo de Burgos con más de 100 casas hechas a mano

La planta baja del Museo Histórico de Las Merindades de Medina de Pomar acoge hasta el próximo 11 de enero el 'Belén monumental de fantasía' de Javier Gómez Pérez. Esta no es la primera vez que el artista lleva sus piezas al Alcázar, ya que en 2021 montó parte de su trabajo manual y artesanal bajo el nombre de 'El belén del abuelo Javier'.

4 Calle a calle Plaza de Vega y Vadillos, las zonas con mayor presencia de extranjeros en Burgos capital

Mucho ha cambiado la demografía de Burgos capital en los últimos años. Y no tanto en términos cuantitativos, que algo también, sino en términos cualitativos, ya que, al igual que en el conjunto de la provincia -y el país- la llegada de inmigrantes se ha acelerado con fuerza tras la pandemia.

5 Ganadora La tercera mejor pizza de Castilla y León se puede comer en Burgos

La Rima Fast Food Gourmet, el restaurante de la capital burgalesa, ha conseguido revalidar el título de tercera mejor pizza de Castilla y León en el III Campeonato de España de Pizzas, tal y como lo consiguió el año pasado. El público y un equipo de inspectores gastronómicos han deliberado que 'La Lupy Perfecta', la creación con la que ha participado este año el local, merece este reconocimiento.

6 Reconocimiento Los cinco negocios de Burgos que han ganado un Premio Comercio Referente 2025

Los comercios Gracia Hogar, Smile, Embutidos El Pelayo, A Cuero Lento y Casa Paco se han alzado este año con el premio Comercios Referentes, promovido por la Cámara de Comercio e Industria de Burgos y el Ayuntamiento de la ciudad. El acto de entrega de los galardones se ha celebrado este martes, 2 de diciembre, en el edificio Nexo de Fundación Caja de Burgos.

7 Sucesos Detenido por dos robos con fuerza en pleno centro de Burgos en tres días

Un hombre multirreincidente ha sido detenido en Burgos como presunto autor de dos robos con fuerza cometidos durante la madrugada de los días 13 y 18 de noviembre en un bar cercano a la estación de autobuses y en un bazar situado en la zona más céntrica de la calle Vitoria.

8 Operación policial Detenido por tráfico de cocaína en la zona sur de Burgos

Detenido un hombre de más de 50 años, sin antecedentes penales, por presunto tráfico de drogas en la zona sur de Burgos. La Policía Nacional lo puso a disposición judicial tras una investigación sobre la venta de sustancias estupefacientes.

9 Mercadona Comienzan las obras del nuevo supermercado que sustituirá a un conocido club de Aranda

Mercadona, que cuenta con dos supermercados en la capital ribereña, ha comenzado las obras para construir un nuevo hipermercado en las inmediaciones del parque Virgen de las Viñas de Aranda de Duero, concretamente en el espacio que ha ocupado hasta ahora un famoso club que se encuentra detrás de le ermita. Ya se ha procedido al vallado de la zona y las máquinas están comenzando el movimiento de tierras para levantar la superficie comercial, que lleva aparejada también la construcción de una rotonda de acceso.

10 Monjas cismáticas de Belorado Trasladaron más de 30 piezas de arte a Orduña y se investiga si se iban a poner a la venta

La Guardia Civil ha recuperado o puesto en custodia más de 30 piezas de arte sacro en el marco de la operación policial que días atrás culminó con la detención de la exabadesa de Belorado, así como de otra de las monjas cismáticas y un anticuario de León.

Se trata de piezas que, a la espera de su análisis pormenorizado, tienen un enorme valor histórico y artístico.

