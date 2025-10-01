Las diez noticias imprescindibles de Burgos este miércoles 1 de octubre La nueva tienda que ha abierto en el centro de la capital, la sobrina de una anciana acusada de internarla en una residencia para quedarse con sus bienes y el gran columpio que ha estrenado un pueblo en la provincia, entre lo más leído del día

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:30 Comenta Compartir

1 Comercio La nueva tienda de ropa que ha abierto sus puertas en el centro de Burgos

La tienda de ropa y accesorios Ukiyo ha abierto sus puertas en Burgos. El establecimiento se encuentra en la calle Carnicerías, 1, una de las vías de acceso a la Plaza Mayor de la ciudad. El nombre del local procede de un término japonés que significa «mundo flotante» y hace referencia a la idea de vivir el presente.

2 Tribunales A juicio por compincharse con el director de una residencia para internar a su tía y quedarse con su dinero en Burgos

El gerente de una residencia y la sobrina de una usuaria se enfrentan a la petición de 18 años cárcel por haber internado a la anciana, que residía en Burgos, sin su consentimiento en este centro de mayores ubicado en Madrid. La Fiscalía solicita nueve años y seis meses de cárcel para la M.S.O, la sobrina de la mujer afectada acusándola de los delitos de coacciones, lesiones, estafa y hurto. Para el propietario del geriátrico, V.L.V, pide ocho años y seis meses por los mismos delitos, excepto el de hurto.

3 Turismo rural El columpio gigante que ha estrenado un pueblo de Burgos este verano

En pleno Valle de Tobalina, donde las hoces y los desfiladeros evocan paisajes propios de Noruega, ha nacido un nuevo lugar para visitar que te hará de cierta forma volar. El pequeño pueblo de Burgos Santocildes ha estrenado este verano un columpio panorámico de casi diez metros de altura, más en concreto de 9,6, que invita a observar uno de los rincones más bellos de la provincia, desde donde se ven vistas a un paisaje excepcional, los Montes Obarenes, la Sierra de Arcena, la ciudad de Frías y otras localidades cercanas.

4 Visto en TV El popular programa de televisión que se ha grabado en las calles de Burgos

El programa televisivo más popular de las tardes, Lo sabe, no lo sabe, presentado por Xuso Jones, ha llegado a Burgos. El cómico y creador de contenido murciano ha recorrido las calles del centro de la capital en busca de burgaleses dispuestos a participar en este concurso, que se emite de lunes a viernes en Cuatro.

5 Agresión Herido un joven de 25 años por una agresión con arma blanca en Burgos

Un joven de 25 años de edad tuvo que ser trasladado anoche de urgencia al Hospital Universitario de Burgos (HUBU) tras resultar herido por una presunta agresión por arma blanca acontecida en la zona de Vadillos, en pleno casco urbano de la capital provincial. La Policía Nacional ha abierto una investigación, pero por el momento no se han practicado detenciones.

A LA ÚLTIMA Únete al canal de WhatsApp de Burgosconecta

6 Sucesos Herido un ciclista en una colisión con un turismo en Burgos

Un hombre de unos 40 años ha resultado herido tras un accidente de tráfico registrado en Burgos durante la tarde de este martes 30 de septiembre. El servicio de Emergencias 1-1-2 recibía un aviso a las 18:04 horas que alertaba de una colisión entre un turismo y una bicicleta en la Avenida de la Constitución Española, a la altura del número 41.

7 Temporada de setas La falta de lluvias pone en jaque a la campaña micológica en Burgos

La cosa, de momento, pinta mal, aunque todavía se puede salvar parte de la situación. La escasez de lluvias de los últimos meses ha impedido la proliferación de setas en la práctica totalidad de la provincia de Burgos y, por el momento, la campaña micológica de otoño está completamente paralizada.

8 Estafador Detenido por estafar 1.200 euros a una mujer de Burgos con la venta de un contenedor marítimo

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un hombre de 50 años como presunto autor de un delito de estafa a través de internet, ocurrido en la comarca del Alfoz de Burgos. Los hechos comenzaron semanas atrás, cuando la víctima encontró en Facebook un anuncio que ofrecía un contenedor marítimo por 1.200 euros.

Newsletter

9 Energía La red de calor de Gamonal comenzará su despliegue antes de que acabe el año

La red de calor de Gamonal, uno de los proyectos más ambiciosos en materia de sostenibildiad energética de los planteados en los últimos años en Castilla y León, comenzará a ver la luz antes de que acabe este mismo año.

10 Ante el juez Acusado de múltiples robos en una gran finca agrícola de Burgos

Un hombre de la comarca del Arlanza, en la provincia de Burgos, ha sido puesto a disposición judicial acusado de cometer varios robos en esta zona. El presunto autor fue sorprendido sustrayendo material de riego en una finca y emprendió la huida, abandonando el vehículo en el que transportaba los objetos.

Se le imputan dos delitos de robo con fuerza y uno de robo con violencia e intimidación