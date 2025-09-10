Las diez noticias imprescindibles de Burgos este miércoles 10 de septiembre Los escollos del túnel de la calle Santander, una paliza de tres jóvenes a otro y varios sucesos, entre lo más leído del día

Imagen de archivo de una patrulla de la Policía Local de Burgos.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:08

1 Sucesos Detenidos tres jóvenes por dar una paliza a otro y saltarle varios dientes en Burgos

La Policía Local ha detenido a tres jóvenes de 19 años como presuntos autores materiales de una agresión con resultado de lesiones.

2 Urbanismo Viviendas, garajes, dos colectores y elementos arqueológicos: los escollos en la obra del túnel de la calle Santander

'Xpande Burgos' echa a andar con un horizonte de tres años y medio de obras con el firme convencimiento del equipo de Gobierno de terminar esta obra en un segundo mandato electoral, para lo que el PP tendría que ganar las próximas elecciones municipales, como el propio vicealcalde y presidente de la Gerencia de Urbanismo, Juan Manuel Manso, auguraba hace un par de semanas.

3 Sucesos Un incendio en la ladera del Castillo pone en alerta a los vecinos de Burgos

Un fuego en la ladera del Castillo ha alertado a los vecinos del Casco Alto y Los Vadillos en la tarde del miércoles. El incendio se producía pasadas las siete de la tarde, y hasta el lugar se acercaban los Bomberos de Burgos.

4 Accidente Dos heridos por una colisión entre un turismo y una furgoneta de Correos en Burgos

Dos personas han resultado heridas tras la colisión de un turismo y una furgoneta de Correos. Este choque se produjo alrededor del mediodía del miércoles, 10 de septiembre, en Rebolledo de la Torre, localidad situada a 80 kilómetros de Burgos.

5 Polémica Tachan de «racista» y «clasista» la prohibición de la venta ambulante en fiestas de una ciudad de Burgos

El PSOE de Aranda ha tachado de «racista» y «clasista» la decisión del gobierno municipal de prohibir la venta ambulante durante las fiestas patronales, que se celebran entre el 12 y el 21 de septiembre.

6 Evento cultural Estos son los horarios y escenarios del festival EnClave de Calle de Burgos

El festival llenará el centro histórico de Burgos de teatro, circo, danza, música y espectáculos familiares entre el 11 y el 14 de septiembre. Programa completo.

7 Sucesos Detenida una menor en Burgos por amenazar a otra con un cuchillo de 20 centímetros

La Policía Local de Burgos ha detenido a una menor de 16 años como autora de un delito de amenazas graves en las que utilizó un cuchillo de 20 centímetros de envergadura.

8 En la AP-1 Tres detenidos por robar móviles y joyas de un coche aparcado en una gasolinera en Burgos

Tres varones han sido detenidos por robar en un vehículo aparcado en un área de servicio. El turismo se encontraba estacionado en un área de servicio de la autopista AP-1, y de él se sustrajeron móviles, joyas y otros artículos por valor de 2.500 euros.

9 Sucesos Encuentran un feto en el congelador de una vivienda de un pueblo de Toledo

La Guardia Civil halló este martes un feto en el interior de un congelador de una vivienda de Alberche del Caudillo (Toledo). La madre, de 40 años, abortó a finales del pasado mes de agosto y ocultó el feto en el congelador.

10 Callejeando por Burgos La plaza de Burgos donde los hortelanos de la provincia vendían sus productos

El primer mercado de abastos de Burgos no se encontraba por casualidad en el lugar en el que fue construido. Aquel incipiente mercado se encontraba en el actual emplazamiento del edificio municipal de la avenida del Cid y General Santocildes.

A muy pocos metros está la plaza de Hortelanos, que, entrado el siglo XX y con la desaparición de los mercados mayor y menor, concentraba a los productores hortícolas de la provincia de Burgos.

Las noticias imprescindibles del día