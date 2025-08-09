Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 9 de agosto El incendio de una vivienda en Burgos y la intervención de los Bomberos en la plaza del Trigo de Aranda durante el Sonorama, entre lo más leído de la jornada

BURGOSconecta Burgos Sábado, 9 de agosto 2025, 21:17

1 Sucesos Arde una vivienda de madrugada en el barrio de Burgos de Villímar

Susto de madrugada en Burgos, una casa ha ardido en la noche del sábado 9 de agosto en el barrio de Villímar. Sobre las 0.45 horas se recibió el aviso que informaba de que se había desatado un fuego en una vivienda de este barrio burgalés. Dos dotaciones de Burgos acudieron al lugar para sofocar las llamas. Precisamente, el incendio comenzó cuando otros compañeros del Parque de Bomberos se encontraban abriendo una puerta para auxiliar a una persona impedida en su domicilio en otro punto de la ciudad.

2 Curiosidades de un festival Los Bomberos de Aranda dan la sorpresa en la plaza del Trigo durante el Sonorama

El calor apretaba fuerte en la mañana del sábado en la plaza del Trigo de Aranda de Duero. Aunque no habían comenzado los conciertos, la gente ya empezaba a llenar el espacio sin saber que aún les esperaba otra sorpresa: los Bomberos de Aranda.

3 Accidente de tráfico La salida de carretera de un coche con varias vueltas de campana deja un herido en Burgos

La tarde del viernes 8 de agosto ha dejado dos accidentes de tráfico con dos heridos, en un principio, de carácter leve, en la provincia de Burgos. A las 18.47 un coche se salía de la carretera cerca de Castrojeriz, ha dado varias vueltas de campana y se ha solicitado asistencia sanitaria para un hombre de 59 años, que se encontraba mareado.

4 Recorrido siniestro y curioso El pueblo abandonado de Burgos con tumbas saqueadas, huesos al descubierto y un pasado que resiste al olvido

En algún rincón olvidado de la provincia de Burgos, perdido entre páramos agrietados y tierras de cultivo, hay un pueblo al que ya nadie acude a dormir. Ninguna casa está habitada, pero los que tuvieron que abandonar el lugar siguen recordando su nombre, no olvidan sus raíces. Dan fe de ellos los carteles con poemas y textos que hay colgados en algunas puertas de estas casas abandonadas.

5 Festival de música Siloé conquista de noche y de día al público de Sonorama

Parecía que todas las puestas en escena estaban inventadas ya en el escenario de la Plaza del Trigo de Aranda de Duero, el lugar más especial de Sonorama Ribera, pero este viernes se ha demostrado que no era así. La sorpresa de la jornada no subió al tradicional escenario ante el fervor del público, sino que irrumpió de repente en el balcón de uno de los inmuebles de la plaza, un edificio histórico que alberga dependencias municipales y que se convierte en una especie de 'palco' a la hora de disfrutar de los conciertos. El vallisoletano Fito Robles, cantante de Siloé, aparecía en esta terraza central del primer piso de la denominada Casa de los Fantasmas. Las miradas cambiaban de dirección con asombro, para dirigirse a los primeros acordes del concierto sorpresa de las tres de la tarde.

6 Siniestralidad laboral Diez muertes en seis meses: crece la preocupación en Burgos por las condiciones laborales

Luces y sombras alargadas. La siniestralidad laboral en Burgos registró una sensible mejoría durante los seis primeros meses del año, con descensos sustanciales en la práctica totalidad de los sectores productivos y las tipologías de accidentes Sin embargo, la estadística oficial muestra un desequilibrio preocupante. Muy preocupante. No en vano, entre enero y junio de este año se registraron un total de diez accidentes laborales mortales en la provincia, nueve de ellos en el puesto de trabajo y uno más in itinere. Se trata de un incremento del 100% respecto a los datos acumulados en el mismo periodo del pasado ejercicio (un 80% si se excluye de la estadística el fallecimiento in itinere).

7 Turismo Los 15 enclaves de la provincia de Burgos que tienen sello de excelencia

La provincia de Burgos se afianza como uno de los grandes referentes turísticos del país. Hasta 15 espacios , entre monumentos, museos, bodegas, alojamientos y experiencias culturales, han sido reconocidos este año con el prestigioso galardón Travellers' Choice 2025 de Tripadvisor, uno de los portales turísticos con más prestigio internacional. Un premio que solo reciben aquellos lugares que, de forma continuada, obtienen las mejores valoraciones de los viajeros de todo el mundo.

8 Sucesos Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor

El concejal socialista de Catarroja, Miquel Verdeguer Mesado, ha decidido presentar su renuncia al cargo electo que desempeñaba en el Ayuntamiento como concejal de Fiestas tras ser investigado por un presunto delito de agresión sexual a un menor. Esta decisión, tomada de manera personal y con el respaldo del consistorio, responde a su voluntad de no generar ningún tipo de interferencia en el normal funcionamiento de la administración municipal, dada su implicación en un procedimiento judicial recientemente abierto. Dicho procedimiento está relacionado con hechos ocurridos en el ámbito privado y ajenos a su labor pública, según el comunicado oficial.

9 Astronomía Estos son los mejores puntos de Burgos para ver la lluvia de estrellas

Como cada año, cuando llega el mes de agosto, el cielo nocturno de Burgos goza de un espectáculo brindado por la lluvia de estrellas comúnmente conocida como las perseidas o las lágrimas de San Lorenzo. Aunque dicho evento ya ha comenzado, no es hasta mediados de este mes cuando se llega a su momento álgido.

10 Accidente de tráfico Herido un motorista tras una colisión con un coche en Burgos

Un motorista de 28 años de edad ha resultado herido esta tarde como consecuencia de un accidente de tráfico acontecido en la calle José María Codón, en la zona de Coprasa, en Burgos capital.

El siniestro ha tenido lugar al filo de las 17:45 horas, cuando la sala de control del Servicio de Emergencias 1-1-2 ha recibido una llamada alertando de una colisión entre una motocicleta y un turismo a la altura del número 51 de la calle.

