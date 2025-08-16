Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 16 de agosto Los cinco heridos tras el vuelco de un turismo en un accidente en Haza, la clausura de la iglesia de un pueblo de Burgos por peligro de derrumbe y el premio de 128.000 euros que ha dejado la Bonoloto , entre lo más leído de la jornada

1 Sucesos en Burgos Cinco heridos tras el vuelco de un turismo en un accidente en Haza

Un accidente de tráfico registrado este sábado, 16 de agosto, a las 14:04 horas en la carretera N-122, a la altura del kilómetro 281 en el término municipal de Haza, dirección Aranda de Duero, ha dejado finalmente cinco personas heridas.

2 Patrimonio Clausuran la iglesia de un pueblo de Burgos por peligro de derrumbe: «Nos sentimos abandonados por el Arzobispado»

La iglesia de Adrada de Haza se encuentra en mal estado. Tanto, que el Arzobispado ha decidido prohibir la entrada a todo creyente que quiera entrar por el peligro de derrumbe de su nave central. Mientras, el Ayuntamiento del pueblo de Burgos y varias cofradías intentan que la diócesis dé importancia al asunto.

3 Sorteos La Bonoloto deja un premio de 128.000 euros en Burgos

La fortuna sonríe a un burgalés. El sorteo de la Bonoloto celebrado ayer dejó en Burgos un premio de segunda categoría, dotado con 128.301 euros. El boleto fue sellado en su momento en la administración de Loterías nº20 de la ciudad, ubicada en el centro comercial El Mirador.

4 Fútbol Un torbellino de goles y juego del Burgos CF fulmina por 5-1 a una Cultural aún por hacer

Fiesta por todo alto en El Plantío. Desde el 21 de noviembre de 2001 el Burgos CF no ganaba por 5-1 en Segunda División. Aquella vez fue en Los Pajaritos de Soria ante el CD Numancia. Este viernes ha sido capaz de conseguir cinco, pero pudieron ser 7 u 8 de haber acertado más. El Burgos fue un torbellino y la Cultural nunca supo poner freno al ataque de los blanquinegros.

5 Obras El Ayuntamiento de Burgos apuesta por que la obra de El Plantío arranque por el Fondo Sur

Las opciones son varias y hay que analizarlas con detenimiento. Sin embargo, dentro de todas las alternativas con las que se cuenta ahora mismo para abordar la reforma del estadio municipal de El Plantío, la favorita para el Ayuntamiento pasa por iniciar la obra desde el Fondo Sur, donde el Burgos CF plantea también una nueva superficie comercial para, a partir de ahí, afrontar la reforma de la Tribuna y del Fondo Norte.

6 Sucesos Varios golpes de artes marciales causaron la muerte del empresario agredido en Burgos

La investigación sobre la muerte de empresario burgalés Vito Javier Moreno tras una agresión en el barrio de Villatoro ha determinado que el fallecimiento le sobrevino como consecuencia de «dos golpes de kickboxing y un uppercut», o gancho de boxeo. A consecuencia de esta presunta agresión, Moreno recibió un golpe lateral que le produjo un «hematoma interno, con acumulación de sangre en el cerebro», según fuentes jurídicas.

7 Festividad Carlos V entrará en Medina de Pomar el 17 de octubre y la ciudad celebrará esta fiesta hasta el domingo 19

Medina de Pomar va a celebrar entre los días 17 y 19 de octubre la XXVI edición de la entrada de emperador Carlos I en la ciudad en su peregrinar desde el puerto de Laredo hasta el monasterio de Yuste, donde murió. La empresa santanderina Solo Artesanos será la encargada de la organización y gestión de los actos de la fiesta sobre la figura de Carlos V y el mercado renacentista de Medina de Pomar.

8 Urbanismo Parralillos ya no puede acceder a ser un área de rehabilitación de la Junta

Algunos de los bloques del barrio de Parralillos, una urbanización privada que aspiraba a obtener la calificación de Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERREP), ya no podrán acceder a esa condición. En la actualidad constituye un espacio privado, y por tanto, el Ayuntamiento, en un espacio de esas características, que no reúne las condiciones, no puede invertir dinero público, explica el vicealcalde y presidente de la Gerencia de Urbanismo, Juan Manuel Manso.

9 Urbanismo Burgos atrae más turistas en verano, pero agosto ya no es el mes favorito

Después de un primer semestre en el que se ha batido el récord de visitantes, Burgos afronta un verano en el que, si se mantiene la tendencia de los últimos años tras la pandemia de la covid-19, podrían venir más turistas que nunca. Sin embargo, aunque el número de visitantes aumente, cada vez son más los que deciden visitar la provincia en otros meses del verano, haciendo que agosto pierda fuelle como el mes predilecto para hacer estos viajes.

10 Electricos El mapa para cargar el coche eléctrico en Burgos: más puntos, pero el medio rural sigue estancado

El número de puntos habilitados en Burgos para todos aquellos conductores de un vehículo eléctrico que necesiten recargar la batería ha aumentado durante el último año. En 2024, había registrados 193 puntos de carga, mientras que en el mes de agosto de 2025 hay 216 cargadores repartidos por la provincia. Este dato todavía está por debajo de los objetivos que se habían planteado, ya que para este año debería de haber 662 puntos de recarga.

Muchos de estos puntos se encuentran en las grandes localidades de la provincia o en las cercanas a estas, sobre todo en las zonas industriales. Es por eso que lideran la clasificación la ciudad de Burgos, Miranda de Ebro o Aranda, pero zonas como Rubena o Villagonzalo Pedernales también cuentan con un gran número de los mismos.

