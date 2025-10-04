Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 4 de octubre Un primer premio de la Lotería que ha caído en Burgos, un rescate del río bajo los efectos del alcohol y otro accidente más de un patinete, entre lo más leído del día

1 Sorteos La Lotería Nacional deja un primer premio en la provincia de Burgos

La suerte sigue sonriendo a la provincia de Burgos que, una semana más, ha sido agraciada con un premio sorteos y loterías. Si la semana pasada fue la Bonoloto, esta vez ha sido un primer premio de la Lotería Nacional del jueves, que se ha vendido en el Estanco López de Aranda de Duero.

2 Sucesos Rescatan a una mujer que se había lanzado al río bajo los efectos del alcohol en Aranda

Los Bomberos de Aranda, junto con Policía Local y Nacional, han participado en el rescate de una mujer del río Arandilla en Aranda de Duero. La anécdota, finalmente, ha tenido un desenlace sin heridos, pero ha sobresaltado a los vecinos que paseaban y pasaban la mañana soleada de este sábado 4 de octubre por la zona.

3 Sucesos Una joven herida en otro accidente con un patinete eléctrico en Burgos

Una joven ha resultado herida este viernes por la tarde en el enésimo accidente con un patinete eléctrico en la ciudad de Burgos. El suceso se ha producido al filo de las 19:42 horas en la calle Las Torres, junto al aparcamiento.

4 Urbanismo El pueblo de Burgos que vende siete parcelas para construir casas

En su mayoría los pueblos de la provincia de Burgos pierden habitantes cada año. Sin embargo, en algunas localidades se esfuerzan por recuperar casas o vender terrenos para poder asentar nuevos pobladores. Es el caso de Hortigüela.

5 Accidente Herida una joven al empotrarse con su coche contra el muro de un hotel en Aranda

Una conductora ha resultado herida este viernes por la tarde al empotrarse con su coche contra el muro de un hotel situado a las afueras de Aranda de Duero. El suceso ha ocurrido a las 17:20 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de que un vehículo había colisionado contra una pared dentro del recinto del parking del hotel Montermoso, ubicado en el kilómetro 163 de la N-1.

6 Sucesos El vuelco de un camión en Burgos deja dos heridos, uno de ellos atrapado en la cabina

Dos hombres han resultado heridos este viernes por la mañana en un accidente de tráfico ocurrido en la autovía A-62, a la altura del término municipal de Estepar (Burgos), según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

7 Actividades Burgos se convierte en capital del medievo: gran desfile medieval y emotivo pregón en honor al Cid

Burgos ha vuelto a sumergirse en el espíritu medieval durante la celebración de la Semana Cidiana, una cita ya imprescindible en el calendario cultural de la ciudad. Miles de burgaleses y visitantes han llenado las calles del casco histórico para rendir homenaje a Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, en una jornada marcada por el colorido, la música y la emoción. Este sábado 4 de octubre tenía lugar unos de los actos más simbólicos y visuales: el desfile y el pregón.

8 Salud Reclaman medidas urgentes contra la sarna en una residencia de mayores de la provincia de Burgos

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para exigir a la Junta que adopte medidas inmediatas de prevención y control en la residencia de mayores Francisco Hurtado de Mendoza y María Mardones de Miranda de Ebro, tras detectarse un nuevo caso de sarna en el centro.

9 Patrimonio curioso El unicornio de Burgos escondido en una joya románica de un pueblo de dos habitantes

En Soto de Bureba, un diminuto enclave burgalés con apenas dos vecinos censados, se alza una iglesia que concentra en sus muros siglos de historia y el espíritu de todo un estilo artístico: la Iglesia de San Andrés. Declarada Monumento Histórico-Artístico en 1981, este templo románico del siglo XII demuestra que, en ocasiones, los grandes tesoros se esconden en los lugares más insospechados.

10 Sucesos Dos heridos en el choque de un camión del Ejército y una furgoneta en Burgos

Un hombre de unos 55 años y una mujer han resultado heridos este viernes 3 de octubre en un accidente de tráfico ocurrido en la provincia de Burgos. El suceso ha ocurrido en el punto kilométrico 218 de la A-1, a la altura de Valdorros, en sentido Madrid.

El siniestro se ha producido alrededor de las 10:24 horas, cuando colisionaron una furgoneta y un camión del Ejército. Como consecuencia del impacto, el ocupante de la furgoneta quedó atrapado en el interior del vehículo y necesitó asistencia para poder salir.

