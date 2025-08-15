Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 15 de agosto La conocida cadena de comida rápida que abrirá un nuevo restaurante en el centro de Burgos, la mujer herida en un atropello en la capital y el puente del Bulevar en Capiscol verá la luz tras tres años con un carril cerrado, entre lo más leído de la jornada

BURGOSconecta Burgos Viernes, 15 de agosto 2025, 20:38 Comenta Compartir

1 Próxima apertura La conocida cadena de comida rápida que abrirá un nuevo restaurante en el centro de Burgos

Burgos se prepara para recibir una nueva propuesta gastronómica internacional. La cadena estadounidense Popeyes Louisiana Kitchen, Inc., especializada en pollo frito al estilo de Luisiana, abrirá próximamente un establecimiento en pleno centro de la ciudad.

2 Sucesos Herida una mujer en un atropello en Burgos capital

Una mujer de 29 años de edad ha tenido que ser atendida y trasladada al Hospital Universitario de Burgos (HUBU) tras resultar herida como consecuencia de una tropello ocurrido a primera hora de la mañana en la capital provincial.

3 Obras El puente del Bulevar en Capiscol verá la luz en Burgos tras tres años con un carril cerrado

Esta zona de acceso a Burgos por el barrio de Capiscol parece maldita. No hay obra que se proyecte en este lugar que no sufra retrasos, complicaciones y tarde años en llevarse a cabo. Ocurre como con el centro de Salud del Silo o, unos kilómetros más adelante, el Parque Tecnológico. En esta ocasión se trata del puente del Bulevar.

4 Sorteos La Bonoloto deja un premio de 128.000 euros en Burgos

La fortuna sonríe a un burgalés. El sorteo de la Bonoloto celebrado ayer dejó en Burgos un premio de segunda categoría, dotado con 128.301 euros. El boleto fue sellado en su momento en la administración de Loterías nº20 de la ciudad, ubicada en el centro comercial El Mirador.

5 Reformas Figoli y Ayala se ven este viernes para abordar la reforma del estadio de El Plantío

La alcaldesa de Burgos, Cristina, Ayala, y el presidente y CEO del Consejo de Administración del Burgos CF, Marcelo Figoli, se han citado este viernes 15 de agosto a las 10.00 horas en Alcaldía para «ir de la mano» en el futuro económico e institucional de la entidad blanquinegra, según como ha confesado la alcaldesa.

A LA ÚLTIMA Únete al canal de WhatsApp de Burgosconecta

6 Queja vecinal «Nuestros hijos no están seguros»: vecinos de Burgos denuncian el deterioro y abandono de un parque infantil

Las familias del entorno de la plaza Doctor Emilio Giménez Heras, en Burgos capital, han alzado la voz para denunciar el grave deterioro del parque infantil situado en esta céntrica zona de la ciudad. A través de mensajes enviados al Ayuntamiento y peticiones públicas, los vecinos advierten del riesgo real que suponen las actuales condiciones del parque para la seguridad de los niños que juegan allí a diario.

7 Incendios El incendio de León y Zamora, camino de convertirse en el peor de la historia de España

La provincia de León está viviendo en este mes de agosto una de las mayores catástrofes que se recuerdan. Montes arrasados, animales, viviendas y vehículos calcinados, miles de personas evacuadas, varios heridos e, incluso, dos personas fallecidas son los principales afectados del incendio que va camino de situarse como el peor en la historia del país desde que se llevan a cabo registros.

8 Obras El Ayuntamiento de Burgos apuesta por que la obra de El Plantío arranque por el Fondo Sur

Las opciones son varias y hay que analizarlas con detenimiento. Sin embargo, dentro de todas las alternativas con las que se cuenta ahora mismo para abordar la reforma del estadio municipal de El Plantío, la favorita para el Ayuntamiento pasa por iniciar la obra desde el Fondo Sur, donde el Burgos CF plantea también una nueva superficie comercial para, a partir de ahí, afrontar la reforma de la Tribuna y del Fondo Norte.

Newsletter

9 Urbanismo Parralillos ya no puede acceder a ser un área de rehabilitación de la Junta

Algunos de los bloques del barrio de Parralillos, una urbanización privada que aspiraba a obtener la calificación de Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERREP), ya no podrán acceder a esa condición. En la actualidad constituye un espacio privado, y por tanto, el Ayuntamiento, en un espacio de esas características, que no reúne las condiciones, no puede invertir dinero público, explica el vicealcalde y presidente de la Gerencia de Urbanismo, Juan Manuel Manso.

10 Electricos El mapa para cargar el coche eléctrico en Burgos: más puntos, pero el medio rural sigue estancado

El número de puntos habilitados en Burgos para todos aquellos conductores de un vehículo eléctrico que necesiten recargar la batería ha aumentado durante el último año. En 2024, había registrados 193 puntos de carga, mientras que en el mes de agosto de 2025 hay 216 cargadores repartidos por la provincia. Este dato todavía está por debajo de los objetivos que se habían planteado, ya que para este año debería de haber 662 puntos de recarga.

Muchos de estos puntos se encuentran en las grandes localidades de la provincia o en las cercanas a estas, sobre todo en las zonas industriales. Es por eso que lideran la clasificación la ciudad de Burgos, Miranda de Ebro o Aranda, pero zonas como Rubena o Villagonzalo Pedernales también cuentan con un gran número de los mismos.

Temas

Las noticias imprescindibles del día