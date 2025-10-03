Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 3 de octubre La manifestación improvisada por Gaza, el gran mural que aspira a convertirse en el mejor del mundo y el accidente entre una furgoneta y un camión militar, entre lo más leído de la jornada

BURGOSconecta Burgos Viernes, 3 de octubre 2025, 21:05 Comenta Compartir

1 Burgos se levanta por Gaza De concentración a multitudinaria manifestación improvisada

En principio iba a ser una concentración, pero el malestar del pueblo de Burgos por la situación que arrastra Gaza se ha convertido en una multitudinaria manifestación improvisada por el centro de la ciudad. Burgos ha gritado en apoyo al pueblo palestino y contra la masacre que está sufriendo, especialmente en la actualidad, la Ciudad de Gaza, la principal ciudad de la Franja, parte del Estado de Palestina.

2 Arte urbano El gran mural de Burgos que aspira a convertirse en el mejor del mundo

Burgos vuelve a situarse en el mapa internacional del arte urbano gracias a la nominación de 'Floración industrial', un espectacular mural candidato a mejor mural de septiembre de 2025 en los premios de Street Art Cities, la plataforma global que cataloga y promueve el street art en más de 100 países.

3 Sucesos Dos heridos en el choque de un camión del Ejército y una furgoneta en Burgos

Un hombre y una mujer han resultado heridos este viernes 3 de octubre en un accidente de tráfico ocurrido en la provincia de Burgos. El suceso ha ocurrido en el punto kilométrico 218 de la A-1, a la altura de Valdorros, en sentido Madrid.

4 Urbanismo Solo una empresa se presenta para redactar el proyecto de la calle Santander

Se ha cumplido el plazo previsto, el 29 de septiembre, para la presentación de ofertas de empresas para la realización del proyecto de peatonalización y construcción de un túnel en la calle Santander. Sin embargo, no ha atraído lo suficiente a los estudios de arquitectura, ya que, como ha confirmado la portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, al término de la Junta de Gobierno celebrada este jueves, «solo una empresa» se ha presentado al concurso para la redacción del proyecto.

5 Accidente Herido un joven en un atropello de madrugada en Burgos

Un joven de 18 años de edad ha tenido que ser trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Burgos (HUBU) tras resultar atropellado de madrugada en pleno casco urbano de la capital provincial. De acuerdo a la información facilitada por el Servicio de Emergencias 1-1-2, el siniestro ha tenido lugar al filo de las 4:15 horas al principio de la avenida del Cid.

A LA ÚLTIMA Únete al canal de WhatsApp de Burgosconecta

6 Gastronomía Un chef de Burgos aspira a ser el mejor cocinero de carne de caza de España

El chef Nacho Rojo, responsable del restaurante Onírica de Burgos, ha sido seleccionado como finalista del Concurso Cocinero del Año Especial Carne de Caza 2025, que se celebrará el próximo 22 de octubre en Almagro, Ciudad Real.

7 Policía Local La Policía Local detiene a tres personas en un sólo día en Burgos

La Policía Local de Burgos detuvo el pasado domingo a tres hombres de 22, 33 y 41 años, respectivamente, por la comisión de sendos delitos de desobediencia grave, lesiones e incumplimiento de orden de alejamiento en tres intervenciones diferentes.

8 Investigación Diez científicos de la UBU, entre los más influyentes del mundo, según el ranking de Stanford

El ranking elaborado por la Universidad de Stanford con la clasificación del 2% de personal científico más influyente del mundo, incluye en su última edición a 10 investigadores vinculados a la Universidad de Burgos.

Newsletter

9 Patrimonio curioso El unicornio de Burgos escondido en una joya románica de un pueblo de dos habitantes

En Soto de Bureba, un diminuto enclave burgalés con apenas dos vecinos censados, se alza una iglesia que concentra en sus muros siglos de historia y el espíritu de todo un estilo artístico: la Iglesia de San Andrés. Declarada Monumento Histórico-Artístico en 1981, este templo románico del siglo XII demuestra que, en ocasiones, los grandes tesoros se esconden en los lugares más insospechados.

10 Alerta sanitaria Reclaman medidas urgentes contra la sarna en una residencia de mayores de la provincia de Burgos

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para exigir a la Junta que adopte medidas inmediatas de prevención y control en la residencia de mayores Francisco Hurtado de Mendoza y María Mardones de Miranda de Ebro, tras detectarse un nuevo caso de sarna en el centro.

La procuradora socialista Virginia Jiménez ha señalado que este último contagio, confirmado en las últimas semanas, ha generado «inquietud y preocupación entre los residentes y sus familias», ya que se trata de un centro dependiente directamente de la Junta de Castilla y León.

Temas

Las noticias imprescindibles del día