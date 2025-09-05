Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 5 de septiembre El hombre de 57 años detenido por agredir sexualmente a un menor, el camión incendiado tras sufrir un accidente y el niño sorprendido con un revólver, droga y una biografía del narco Pablo Escobar, entre lo más leído de la jornada

1 Sucesos Detenido un hombre de 57 años por agresión sexual a un menor en Burgos

Un hombre de 57 años ha sido detenido en Burgos como presunto autor de un delito de agresión sexual. El delito se habría cometido sobre un menor de edad, con el que se comunicó mediante una página de contactos.

2 Sucesos El incendio de un camión accidentado hace saltar las alarmas en un pueblo de Burgos

Un camión que transportaba una carga de neumáticos usados ha ardido este jueves por la tarde tras sufrir un accidente en Burgos. El suceso ha ocurrido en el término municipal de Salas de los Infantes y la intensa humareda negra ha alertado a los vecinos de la zona.

3 Suceso insólito Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar

Un niño caminando solo por la calle al filo de la medianoche, es, cuanto menos, sospechoso. Además, se mostraba intranquilo. Escondía algo. Los agentes tenían claro que iban a hablar con él. Lo sorprendieron con una mochila y una bolsa en la que encontraron un arma de fuego, más de 80 cartuchos y droga.

4 Planes Los escenarios de cine en la provincia que recorrerá el Rally de Burgos de vehículos históricos

La provincia de Burgos va a vivir los días 5, 6 y 7 de septiembre el XXIII Rally de Burgos de vehículos históricos anteriores a 1940. En esta cita van a participar 22 coches de diferentes provincias del norte como Vizcaya, Guipúzcoa, Madrid, La Rioja o La Coruña, además de Burgos que va a contar con cinco vehículos clásicos de la organización, que corre a cargo del 'Club Burgalés de Vehículos Históricos'.

5 Sucesos Dos heridos, uno de ellos atrapado, tras volcar una furgoneta en Burgos

Un hombre y una mujer han resultado heridos este viernes por la tarde al volcar la furgoneta en la que viajaba en la A-62, en Burgos. El suceso se producía a las 15:31 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando del accidente en la citada vía, a la altura del kilómetro 36, en Villazopeque.

6 Accidente en Burgos Herida la conductora de un patinete al chocar con un coche en Burgos

Otro accidente entre un turismo y un patinete en la ciudad de Burgos ha dejado una persona herida. En este caso, el suceso se ha producido en la calle Madrid de la capital.

7 Los parkings suben el precio Acuerdan nuevas tarifas para los aparcamientos del centro de Burgos

La Junta de Gobierno Local de Burgos ha aprobado este jueves la actualización de las tarifas de tres de los aparcamientos de la ciudad conforme a la subida del IPC. Se trata de los estacionamientos de plaza de Vega, avenida del Cid y Plaza Mayor.

8 Sucesos Herido el conductor de un patinete eléctrico en la colisión con un coche en Aranda

Un hombre de 47 años ha resultado herido tras sufrir un accidente este jueves por la tarde en Aranda de Duero con el patinete eléctrico que conducía. El suceso ha ocurrido a las 18:16 horas, cuando el 112 recibía una llamada explicando que se había producido una colisión entre un coche y un patín a la altura del número 16 de la avenida Ruperta Baraya.

9 Atropello Herido un niño de 12 años en un arrollamiento en Aranda

Un niño de 12 años ha resultado herido en un atropello en Aranda de Duero. El suceso ha ocurrido a las 17:46 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de que un menor había sido golpeado por un coche en la calle Barrio Nuevo de la capital ribereña, en el cruce con Puerta Nueva.

10 Medio rural El pueblo de Burgos que devuelve la vida a las cabañas de pastores con técnicas tradicionales

En un pueblo de la provincia de Burgos de unos 386 habitantes, un grupo de voluntarios ha decidido homenajear a una de esas profesiones que fue tan importante para el medio rural y que está desapareciendo, se trata de los pastores.

El homenaje es también una forma de no olvidar estos trabajos, de recordar a las siguientes generaciones todo lo que se ha hecho para llegar hasta la actualidad.

