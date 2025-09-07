Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 7 de septiembre
Un accidente con dos niñas heridas, un premio de lotería, el eclipse visto desde Burgos y varios sucesos, entre lo más leído de la jornada
Burgos
Domingo, 7 de septiembre 2025, 20:26
1Juegos de azar
La Lotería Nacional deja un premio en Burgos
La provincia de Burgos está en racha en cuanto a Sorteos y Loterias se refiere. Si la semana pasada caía en la ciudad un premio histórico, un solo ganador de La Primitiva se llevaba 62 millones, este sábado la suerte ha sonreído a la capital con un pellizco de la Lotería Nacional.
2Evento estelar
Burgos teñirá de sangre su luna llena en el eclipse total de este domingo
La última luna llena del verano trae consigo un fenómeno astronómico impresionante que los burgaleses van a poder disfrutar a partir de las 20.30 horas de este domingo cuando la luna, ya cubierta, va a llenar de misterio el cielo burgalés.
3Sucesos
Heridas dos mujeres y dos niñas en el vuelco de un turismo en la AP-1, en Burgos
Cuatro mujeres, dos de ellas niñas, han resultado heridas en un accidente en la AP-1 en la provincia de Burgos. El suceso ha ocurrido a las 9:24 horas, cuando el turismo en el que viajaban ha volcado a la altura de Rubena, en sentido País Vasco.
4Detenido
Reducen a un joven que amenazaba de muerte a su madre con dos grandes cuchillos en Lerma
Un hombre de 20 años ha sido detenido como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio tras amenazar a su madre con dos cuchillos de grandes dimensiones en Lerma. La Guardia Civil de Burgos acudía al domicilio en el que ambos conviven este viernes por la noche, tras una llamada que alertaba de que se podía estar produciendo una agresión.
5Accidente
Tres heridos en la colisión entre dos turismos en Burgos
Tres personas resultaban heridas este sábado poco antes de la medianoche en la colisión entre dos turismos en la provincia de Burgos. El 112 recibía una llamada informando del accidente ocurrido en el kilómetro 52 de la carretera N-627, en el cruce con la carretera BU-V-6229, en Basconcillos del Tozo.
6Burgos Misteriosa
El ovni que persiguió a tres jóvenes en una comarca de Burgos
Una noche de regreso de las fiestas de Briviesca, un hombre conduciendo su Seat 1430, acompañado por su esposa y por una prima carnal, fue perseguido por una enorme y deslumbrante luz amarillenta.
7Supuesto delito
Las monjas cismáticas de Belorado denuncian que les «envenenan a los perros» en Arriondas
Una de las 'portavoces' de las exmonjas publica en el medio que usan para comunicarse con la sociedad, Susana Mateo, «considera» que la comida de los perros contiene veneno.
8Promesa del deporte
El campeón de BMX de Burgos con 12 años: «Ganar te da más ganas de seguir practicando»
Izan tiene doce años y una pasión: la BMX. Se trata de una bicicleta pequeña, adaptada a las acrobacias rápidas. Se maneja con trucos y el joven deportista domina muchos de ellos. Y así lo ha demostrado en los dos últimos campeonatos internacionales en los que ha participado: se ha traído a Burgos las medallas de oro.
9Quejas vecinales
El Casco Alto reúne el lunes a sus vecinos para forzar al Ayuntamiento de Burgos a actuar en el barrio
Los problemas de accesibilidad para personas mayores son graves. A ello se une la proliferación del vandalismo, el botellón y el peligro del fuego en las laderas de los cerros del Castillo y San Miguel.
10Cuidados
Las claves para envejecer en casa: una década de la ayuda a domicilio y la teleasistencia en Burgos
El envejecimiento de la población es una realidad en la provincia de Burgos. La baja natalidad unida a la mayor esperanza de vida arroja datos en Burgos como que el porcentaje de personas con 80 o más años ha pasado de suponer el 6,5% en 2009 al 8,3% en 2024.
En estos casos, permanecer en el propio hogar maximiza el bienestar físico, emocional y social de las personas mayores.
