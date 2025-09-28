Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 28 de septiembre El premio que ha dejado en Burgos la Lotería Nacional, la desmantelación de una plantación de marihuana y las colmenas de abejas de la provincia, entre lo más leído de la jornada

1 Sorteos La Lotería Nacional deja un pellizco en Burgos

El sorteo de la Lotería Nacional celebrado la mañana del sábado 26 dejó un premio de 60.000 euros al décimo en Burgos. En concreto, ha sido el despacho receptor 18150, ubicado en la avenida Derechos Humanos 42, en el corazón de Gamonal, el que ha vendido un boleto del 03740, agraciado con el primer premio.

2 Sucesos Desmantelan una plantación de marihuana en Burgos

La Guardia Civil ha localizado y aprehendido una plantación de marihuana, de la variedad Cannabis sativa, que se encontraba en el interior de un invernadero en una finca ubicada en la comarca de la Riojilla burgalesa, y detenido a un varón de 55 años de edad, como presunto autor de un delito contra la salud pública por cultivo de sustancias estupefacientes.

3 Apicultura Las colmenas tradicionales de Burgos, un modelo para la innovación apícola en Europa

Lo que durante siglos fue un saber transmitido de generación en generación en los pueblos de la provincia de Burgos se está convirtiendo hoy en fuente de inspiración para la investigación científica en Europa. La apicultura tradicional burgalesa, representada en las colmenas de tronco conocidas como dujos o cuezos, ha despertado el interés de la Universidad de Innsbruck (Austria), que lleva varios años estudiando su resistencia frente a los cambios climáticos y su posible aplicación a las nuevas colmenas pasivas que están desarrollando.

4 Accidente vial Herida una mujer tras una colisión entre un turismo y un patinete eléctrico en Burgos

Una mujer de 37 años ha resultado herida esta mañana en la capital burgalesa tras chocar contra un vehículo mientras esta circulaba en un patinete eléctrico.

5 Sorteos La Bonoloto deja otro pellizco en Burgos

El sorteo de la Bonoloto celebrado ayer dejó un premio de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario) en la capital provincial, dotado con 45.212,04 euros. El boleto fue expedido en el despacho receptor 18.060, ubicado en la calle Jesús María Ordoño 1.

6 Eventos Burgos se viste de gala con el inicio de la Semana Cidiana

Desde ayer, sábado 27 de septiembre, hasta el próximo domingo 5 de octubre, Burgos viajará en el tiempo hasta la época medieval. La ciudad celebra una nueva edición de la Semana Cidiana, en la que se transformará por completo para poder recordar parte de su historia y, principalmente, narrar y transmitir la historia y leyenda de una de las figuras más importantes de su historia época: Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador.

7 Economía Gasolina y factura del gas más caros pero el IBI más barato: cuánto cuesta vivir en Burgos

Alquilar una vivienda, llenar el carro de la compra, desplazarse en autobús, ir al cine o comprar el pan son gestos cotidianos para cualquier vecino de cualquier ciudad de España pero el precio a pagar no es el mismo para todos. La renta media, los impuestos, los productos básicos o el ocio son algunos de los índices que sirven para determinar cuánto cuesta la vida en un municipio. Según este baremo, Burgos ocupa el puesto 32 entre las ciudades más caras del país.

8 Animales El Ayuntamiento de Burgos concede la recogida de animales a una empresa de Carcedo

El Ayuntamiento de Burgos ha adjudicado a la empresa de Juan Francisco Durán, Los Delfines, el contrato de servicios para la recogida y mantenimiento de animales de compañía abandonados, extraviados y desamparados en el término municipal de Burgos.

9 Test Descubre cuánto sabes sobre los futbolistas de Burgos que juegan en Primera

Burgos es tierra de deportistas, una provincia que respira esfuerzo, constancia y pasión por el deporte en cada rincón. Desde los clubes de base hasta las competiciones de élite, son muchos los burgaleses que han hecho de la práctica deportiva un modo de vida, llevando con orgullo el nombre de su tierra allá donde compiten. El fútbol, como disciplina mayoritaria, no solo ha generado afición en las gradas, sino también una cantera de talentos que han sabido aprovechar sus oportunidades en el mundo profesional.

10 Figuras históricas El Cid regresa a Burgos para dar comienzo a la Semana Cidiana 2025

El Cid Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar, y toda su familia estuvieron presentes este domingo 28 de septiembre en la ciudad de Burgos para ser testigos de las actividades que se celebraron con motivo de la Semana Cidiana 2025.

Entre los eventos más destacados se encuentran la I Marcha Cidiana y la forja de las espadas del guerrero burgalés.

