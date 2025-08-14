Las diez noticias imprescindibles de Burgos este jueves 14 de agosto El nuevo supermercado que abre sus puertas en Burgos, la muerte de un hombre en el incendio de un coche tras un accidente y el fallecimiento de un ciclista tras sufrir un desvanecimiento, entre lo más leído de la jornada

1 Próxima apertura El nuevo supermercado que abre sus puertas en Burgos

Burgos se prepara para recuperar uno de sus puntos comerciales históricos. El supermercado de El Corte Inglés, ubicado en la calle Vitoria, ultima su transformación de cara a una próxima reapertura, aunque la fecha exacta todavía no ha sido anunciada oficialmente.

2 Accidente de tráfico Muere un hombre en el incendio de un coche tras un accidente en Burgos

Un varón, cuya identidad se desconoce por el momento, ha muerto a primera hora de la mañana de hoy tras quedar atrapado en un coche en llamas que acababa de sufrir un accidente en la A-231, a la altura del municipio burgalés de Sasamón.

3 Sucesos Muere un ciclista en Burgos tras sufrir un desvanecimiento

Un ciclista de 52 años de edad ha fallecido esta mañana mientras circulaba por la BU-622, a la salida de Mansilla de Burgos, en el término municipal de Valle de Santibáñez.

4 Agresión en Burgos Familiares del hombre muerto por una agresión en Villatoro se personarán en la causa

Familiares de Vito Moreno, el hombre que resultó muerto hace un mes en el barrio de Villatoro tras recibir la agresión de un individuo, se van a personar en la causa como acusación particular. Así se lo han confirmado al juez que lleva el caso en las diligencias previas de este procedimiento.

5 Sucesos Herida una mujer en un atropello en Burgos capital

Una mujer de 29 años de edad ha tenido que ser atendida y trasladada al Hospital Universitario de Burgos (HUBU) tras resultar herida como consecuencia de una tropello ocurrido a primera hora de la mañana en la capital provincial..

6 Queja vecinal «Nuestros hijos no están seguros»: vecinos de Burgos denuncian el deterioro y abandono de un parque infantil

Las familias del entorno de la plaza Doctor Emilio Giménez Heras, en Burgos capital, han alzado la voz para denunciar el grave deterioro del parque infantil situado en esta céntrica zona de la ciudad. A través de mensajes enviados al Ayuntamiento y peticiones públicas, los vecinos advierten del riesgo real que suponen las actuales condiciones del parque para la seguridad de los niños que juegan allí a diario.

7 Obras El puente del Bulevar en Capiscol verá la luz en Burgos tras tres años con un carril cerrado

Esta zona de acceso a Burgos por el barrio de Capiscol parece maldita. No hay obra que se proyecte en este lugar que no sufra retrasos, complicaciones y tarde años en llevarse a cabo. Ocurre como con el centro de Salud del Silo o, unos kilómetros más adelante, el Parque Tecnológico. En esta ocasión se trata del puente del Bulevar.

8 Denuncias CCOO denuncia condiciones insalubres por calor extremo en centros de salud de Burgos

Durante las últimas semanas, numerosos centros de salud de la provincia de Burgos han registrado temperaturas muy superiores a lo permitido por la normativa vigente, alcanzando hasta los 34ºC. Esta situación, según denuncia la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Castilla y León, afecta gravemente tanto al personal sanitario como a los pacientes que acuden a estos espacios.

9 Construcción El EnClave de Calle se reinventa en Burgos con la construcción y derribo de una catedral de cartón de tres toneladas

El Festival Enclave de Calle da un giro de guion este año con una propuesta rompedora y original como es la construcción, y posterior destrucción, de una réplica de la Catedral de Burgos realizada con cajas de cartón. Una obra del artista francés Oliver Grossetête que va a ser llevada a cabo por voluntarios burgaleses que se sumen en esta iniciativa que va a coordinar la Federación de Fajas y Blusas de Burgos. Las cajas de cartón las va a aportar la emrpesa Smurfit y se trata de cartón reciclado que, una vez destruida la catedral, volverá a reciclarse, como ha señalado el representante de la empresa Luis Mínguez.

10 Sucesos Detenidos tres menores en Miranda por prender fuego a un sin techo y a un puesto ambulante

La Policía Nacional ha detenido en Miranda de Ebro a tres menores de edad como presuntos autores de sendos delitos tentativa de homicidio, odio y daños materiales tras intentar quemar a una persona sin hogar y prender fuego a un puesto ambulante instalado durante las fiestas de San Juan del Monte.

Según explican fuentes de la Comisaría, se trata de dos hechos delictivos diferentes, pero cuyos autores (al menos dos de los tres) son presuntamente los mismos.

