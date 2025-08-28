Las diez noticias imprescindibles de Burgos este jueves 28 de agosto El bar que ha reabierto en el centro de la ciudad, el susto en Aranda al caer parte de las luces de fiestas y el robo a una frutería frustrado por un vecino, entre lo más leído de la jornada

BURGOSconecta Burgos Jueves, 28 de agosto 2025, 21:04

1 Reapertura El bar de una céntrica calle de Burgos que ha reabierto sus puertas

El único bar de la calle Moneda, en el centro de la ciudad de Burgos, ha reabierto sus puertas con un nuevo gerente. Lo singular de esta situación es que esta céntrica calle, con varias tiendas y comercios, no tiene ningún local de hostelería más.

2 Sucesos Susto en Aranda al caerse las luces de fiestas en mitad de la Plaza Mayor

Todo ha quedado en un susto, especialmente para cuatro jóvenes que estaban sentados en el banco cercano y que se han librado de milagro. Porque parte de las luces ornamentales que se están colocando de cara a las fiestas patronales de Aranda de Duero, se han venido abajo este miércoles a mediodía en plena Plaza Mayor.

3 Tres detenciones en dos meses El aviso de un vecino frustra un nuevo robo en una frutería de Burgos

La llamada de un ciudadano de Burgos al 091 alertando del intento de entrada por la fuerza a un comercio impidió el robo en el mismo. Agentes de la Policía Nacional localizaron al presunto autor frente a la puerta del negocio, portada útiles y herramientas que pudieron ser usados para forzar la puerta.

4 Arma blanca Detenida una mujer en Burgos por agredir a su pareja con un cuchillo de cocina

La Policía Local de Burgos detuvo el pasado miércoles 20 de agosto a una mujer de 48 años como presunta autora de un delito de lesiones en el ámbito familiar, tras agredir a su pareja, un hombre de 50 años, utilizando un cuchillo de cocina. La arrestada también habría causado daños intencionados en la puerta de acceso al domicilio.

5 «La presión es insostenible» La comarca de Burgos que se manifiesta contra un parque eólico de 18 molinos

Vecinos de la comarca de Las Merindades protestarán contra la proyección de un nuevo parque eólico. Se trata de Briesa, que incluiría 18 aerogeneradores de 173 metros de altura cada uno en dos pueblos del norte de Burgos.

6 Tumban proyecto De un parque eólico que conectaba los molinos de Zaragoza con la red de Burgos

La dirección general de Política Energética y Minas ha archivado la instalación de un nuevo parque eólico. Este se erigiría entre Navarra y Zaragoza y sus infraestructuras de evacuación atravesaban cinco provincias, incluida Burgos.

7 Patrimonio El monumental puente de cartón que levantará un pueblo de Burgos como homenaje al pasado

Covarrubias se prepara para vivir una de las acciones más singulares de la 7ª edición del festival +FIMUC: la construcción colectiva de un puente monumental de cartón reciclado inspirado en el antiguo puente medieval que cruzaba el río Arlanza.

8 Susto Controlado un incendio en la comarca de Burgos de la Sierra de la Demanda que ha arrasado 10,25 hectáreas

Los pueblos de la Sierra de la Demanda, comarca de la provincia de Burgos, han vivido una noche agitada y de miedo debido a un fuego iniciado en un paraje entre Moncalvillo y Palacios de la Sierra.

9 Toro de Osborne La mítica estampa negra de las carreteras de Burgos que cumplirá 70 años

A medida que las generaciones pasan, hay símbolos que pierden su significado, no porque no lo tengan, sino porque quienes no conocieron qué significaba ese símbolo, no dan importancia a lo que representa ahora ni lo que representó antes. Para quienes no vieron la publicidad que tenía ese toro que de vez en cuando nos encontramos en la carretera, en una loma o en un cerrillo, quizás pase desapercibida la figura del morlaco metálico.

10 Quejas vecinales Los problemas del aparcamiento de la plaza Mayor de Burgos

El área de Patrimonio del Ayuntamiento de Burgos va a instar a la empresa que gestiona el aparcamiento de la plaza Mayor a que lo mantenga en buenas condiciones de uso.

El concejal de Hacienda y Patrimonio, Ángel Manzanedo, ha trasladado a los técnicos que «se pongan en contacto» con los gestores de APK9 Aparcamientos SL, que es la empresa que gestiona este bien público, para que actúe de inmediato ante las posibles deficiencias que presenta el recinto.

