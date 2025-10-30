Las diez noticias imprescindibles de Burgos este jueves 30 de octubre La nueva tienda de ropa que ha abierto sus puertas en la ciudad, las fechas de la próxima camapaña de bonos al consumo y la apertura de un bar de tapas en el centro, entre lo más leído de la jornada

BURGOSconecta Burgos Jueves, 30 de octubre 2025, 20:58 Comenta Compartir

1 Comercio La nueva tienda de ropa internacional que abrirá en Burgos

Una marca internacional de moda con más de 359 establecimientos ubicados por diferentes partes del mundo abrirá próximamente en Burgos. La firma francesa Morgan inaugurará un establecimiento en la avenida del Cid Campeador, 14 de Burgos, en el mismo espacio donde hasta hace pocas semanas operaba la tienda Naf Naf.

2 Campaña de consumo Bonos al consumo en Burgos: fechas y cómo adquirirlos

Miles de burgaleses esperaban con ansiedad la campaña de bonos al consumo de 2025. Después de que el Ayuntamiento concediera a la empresa Manantial de Ideas la plataforma para la compra de estos bonos, la Junta de Gobierno de este jueves ha aprobado el calendario de la campaña. Así, se ha establecido que los bonos se puedan adquirir entre el 12 de noviembre y el 10 de diciembre.

3 Empresas Campofrío vende el 75% del matadero a Vall Companys

Sigma Europa, grupo matriz de Campofrío y Campofrío Frescos, ha alcanzado un acuerdo con el Grupo Vall Companys que consistirá en una parte en la transferencia de la explotación porcina Agroalimentaria Chico, recientemente adquirida por Grupo Vall Companys, a la sociedad Deporcyl, participada mayoritariamente por ambos grupos. La segunda operación prevé que Grupo Vall Companys asuma la participación mayoritaria y la gestión de las instalaciones de matadero y sala de despiece de Burgos, mientras que Sigma Europa mantendrá su condición de socio.

4 Adiós al excalcalde De la Rosa abandonará el Ayuntamiento de Burgos el próximo martes

Lo anunció semanas atrás y lo ratificará este próximo martes. Daniel de la Rosa, hasta ahora portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos renunciará a su acta de concejal durante la celebración del próximo Pleno extraordinario, convocado para ese día.

5 Sucesos Herido un varón tras salirse de la vía con su vehículo en un pueblo de Burgos

Un varón de 65 años ha resultado herido en la tarde de este miércoles 29 de octubre como consecuencia de una salida de la vía en Tórtoles de Esgueva. El Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibía esta tarde el aviso acerca de un vehículo que se había salido de la carretera en las proximidades de la localidad burgalesa

A LA ÚLTIMA Únete al canal de WhatsApp de Burgosconecta

6 Tribunales Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina

Las investigaciones por la brutal agresión que sufrió una mujer de 43 años retenida y torturada en un piso de Valencia durante dos días a finales del pasado mes de julio, y por la cual fue detenida y encarcelada en su día la presunta autora material de las lesiones graves y la detención ilegal, ha llevado a la imputación de otras tres personas por su presunta relación, en un modo u otro, en las citadas torturas, en las que llegaron a quemarle la zona exterior de la vagina con un cucharón incandescente y un martillo ardiendo, como informó en exclusiva este periódico, al creer que la víctima estaba teniendo una relación con el novio de la detenida.

7 Operación policial Dos detenidos en Burgos por traficar con cocaína y pillar a uno en una venta

Dos individuos han sido detenidos en Burgos acusados de traficar con cocaína. Uno de los arrestados fue pillado durante un intercambio; mientras que el otro fue interceptado huyendo con la droga. El suceso ocurría el pasado martes 21 de octubre. Era entonces cuando la Policía Nacional de Burgos detenía y ponía a disposición judicial a ambos individuos, presuntos responsables de un delito contra la salud pública.

Newsletter

8 Sucesos Investigan el robo de la única campana de la iglesia en un pueblo de Burgos

Las campanas no pueden tañir en Quintana del Pino. Desde 2016, su iglesia de San Sebastián se quedaba sólo con una de ellas después de un robo. Ahora, nueve años más tarde, la otra campana también ha desaparecido y se investiga el suceso.

9 Oferta rural Las nuevas condiciones para alquilar el bar de un pueblo de Burgos por 150 euros mensuales

A unos 20 kilómetros de Burgos, en dirección a Palencia, se erige el municipio de Cavia. Con 248 habitantes censados y un castillo denominado Casa Fuerte de los Rojas, este pueblo busca una persona que gestione su bar, con el fin de mantener ese servicio hostelero y social en los pueblos más pequeños.

10 Ribera del Duero Tres detenidos en Burgos por robar casi una tonelada de cable de cobre

La Comandancia de la Guardia Civil de Burgos ha detenido a tres personas de entre 33 y 58 años de edad como presuntos integrantes de un grupo delictivo de carácter itinerante y no asentado en la provincia dedicado al robo de cable de cobre.

Tras la puesta a disposición judicial de cuatro personas el pasado mes de mayo, como integrantes de un grupo vinculado con la comisión de varios delitos relacionados con la sustracción de cable de telefonía.

Temas

Las noticias imprescindibles del día