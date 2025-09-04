Las diez noticias imprescindibles de Burgos este jueves 4 de septiembre Los 50 trabajadores de mantenimiento de molinos eólicos que van a la huelga, el incendio de un camión tras un accidente en Salas de los Infantes y los escenarios de película que recorrerá el Rally de Burgos de vehículos históricos, entre lo más leído de la jornada

1 Conflicto laboral 50 trabajadores de mantenimiento de molinos eólicos van a la huelga en Burgos

50 trabajadores de parques eólicos de Burgos acudirán a la huelga. Los empleados de RES Energy Global Services lamentan que no se haya podido alcanzar un acuerdo en las negociaciones mantenidas acerca de la compensación económica por las guardias y los días de descanso.

2 Sucesos El incendio de un camión accidentado hace saltar las alarmas en un pueblo de Burgos

Un camión que transportaba una carga de neumáticos usados ha ardido este jueves por la tarde tras sufrir un accidente en Burgos. El suceso ha ocurrido en el término municipal de Salas de los Infantes y la intensa humareda negra ha alertado a los vecinos de la zona.

3 Planes Los escenarios de cine en la provincia que recorrerá el Rally de Burgos de vehículos históricos

La provincia de Burgos va a vivir los días 5, 6 y 7 de septiembre el XXIII Rally de Burgos de vehículos históricos anteriores a 1940. En esta cita van a participar 22 coches de diferentes provincias del norte como Vizcaya, Guipúzcoa, Madrid, La Rioja o La Coruña, además de Burgos que va a contar con cinco vehículos clásicos de la organización, que corre a cargo del 'Club Burgalés de Vehículos Históricos'.

4 Timan a un nonagenario Identificada una pareja que timó a un anciano en Burgos para robarle 4.000 euros

Dos personas, un hombre y una mujer, han sido indentificados como los presuntos autores de un timo a un anciano de Burgos al que lograron robar 4.000 euros. El suceso ocurrió a finales del pasado mes de junio, cuando la víctima, un vecino de Burgos nonagenario, denunciaba los hechos.

5 Nuevo grado La UBU se abre a la colaboración público-privada para desarrollar Medicina en Burgos

El rector de la Universidad de Burgos, José Miguel García afirma que la entidad educativa «está abierta la colaboración público privada» con asociaciones empresas y otras entidades en todos los ámbitos «científicos y tecnológicos» para el desarrollo y potenciación de la Facultad de Medicina.

6 Otro susto Las luces de fiestas se vuelven a caer en Aranda

Dos sustos en apenas una semana. Los dos sin consecuencias personales, pero sembrando la duda sobre la seguridad. Las luces ornamentales que se están colocando de cara a las fiestas patronales en Aranda de Duero, están copando protagonismo y por nada positivo.

7 Milagro en Burgos Rescatan a un potro tras caer desde ocho metros de altura y quedar atrapado

Un potro de seis meses de edad ha sido rescatado tras caer desde ocho metros de altura. El suceso ocurría en el paraje del portillo de la Sía, al norte de la provincia de Burgos.

8 Ola de solidaridad El alimento donado por agricultores de Burgos a ganaderías arrasadas por los incendios busca transportistas

Los devastadores incendios forestales que este mes de agosto han arrasado miles de hectáreas en Zamora y León han dejado tras de sí un paisaje desolador. Además de los montes calcinados, la falta de alimento para el ganado mantiene en una situación desesperada a los ganaderos de la zona, algunos, además, ya sufrieron las consecuencias del fuego en la Sierra de la Culebra.

9 Tensión en la Patronal de Burgos Andrés Hernando denuncia falta de democracia y «manipulación» en FAE

El presidente de la Federación de Empresarios de Metal, Electro y Afines de Burgos (Femebur), Andrés Hernando, cargó con dureza contra la actual dirección de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) durante la presentación de su candidatura a la presidencia. Hernando acusó a la patronal de funcionar «como un cortijo», cuestionó la «falta de democracia y transparencia» en la organización y denunció supuestas «manipulaciones» en el censo electoral de cara a las elecciones del próximo 19 de septiembre.

10 Inversión en la provincia 170.000 euros para mejorar y digitalizar los archivos de seis pueblos de Burgos

La Diputación de Burgos tiene la intención de llevar a cabo un nuevo contrato para la recuperación de archivos en seis pueblos. Se trata de los ayuntamientos de Hontoria del Pinar, Valle de Losa, Santa María del Campo, Palacios de la Sierra, Mambrillas de Lara y Hortigüela.

Para ello va a hacer una reserva presupuestaria de 170.585,68 euros.

