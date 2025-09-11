BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las diez noticias imprescindibles de Burgos este jueves 11 de septiembre
Radar de la calle Esteban Saez de Alvarado BC

Las diez noticias imprescindibles de Burgos este jueves 11 de septiembre

Los dos radares que renovará el Ayuntamiento de Burgos, el homenaje al joven barbero fallecido en un accidente de moto en pleno casco urbano y varios sucesos, entre lo más leído del día

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:02

  1. 1

    Tráfico

    Los dos radares que renovará el Ayuntamiento de Burgos

El Ayuntamiento de Burgos está dispuesto a renovar dos de los cinemómetros que miden la velocidad de los vehículos en los radares instalados en las calles Esteban Sáez de Alvarado, avenida Casa la Vega, avenida Cajacírculo, avenida del Arlanzón y calle Santa Bárbara.

  1. 2

    Sucesos

    Burgos despide al joven barbero fallecido en un accidente de moto en pleno casco urbano

Burgos sigue conmocionada tras el trágico accidente del lunes 18 de agosto, que costó la vida a Santiago Solarte, un joven de 25 años de origen venezolano muy conocido en la ciudad por su trabajo como barbero bajo el apodo de 'Vene Barber'.

  1. 3

    Medio rural

    Incomunicados, sin teleasistencia y sin recetas médicas: la situación crítica de un pueblo de Burgos

Un grupo de vecinos de Riocavado de la Sierra, pueblo de la provincia de Burgos ubicado en la Sierra de la Demanda, han presentado una carta de reclamación colectiva para «denunciar la grave situación de incomunicación, pérdida de servicios básicos y riesgo de despoblación que sufre el municipio»..

  1. 4

    Urbanismo

    Burgos contará con un nuevo aparcamiento en superficie junto al HUBU

La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos ha iniciado las obras de construcción de un nuevo aparcamiento en superficie junto al Hospital Universitario, en una parcela de titularidad municipal.

  1. 5

    Sucesos

    Detenidos tres jóvenes por dar una paliza a otro y saltarle varios dientes en Burgos

La Policía Local ha detenido a tres jóvenes de 19 años como presuntos autores materiales de una agresión con resultado de lesiones.

  1. 6

    Agresiones

    Detenido un menor como presunto autor de una agresión en Burgos

La Policía Local de Burgos ha detenido a tres varones de 15, 37 y 56 años como presuntos autores de un delito malos tratos y violencia de género. Se trata del segundo menor detenido en lo que va de semana.

  1. 7

    Movilidad

    Ensayarán la peatonalización de Santa Dorotea durante una semana

En el marco de la Semana de la Movilidad, el Ayuntamiento de Burgos planea probar la peatonalización de la calle Santa Dorotea. Así lo ha asegurado el presidente de la Gerencia de Urbanismo y responsable de Movilidad, Juan Manuel Manso, que señala que la acción servirá de «ensayo a una posible peatonalización definitiva».

  1. 8

    Urbanismo

    Viviendas, garajes, dos colectores y elementos arqueológicos: los escollos en la obra del túnel de la calle Santander

'Xpande Burgos' echa a andar con un horizonte de tres años y medio de obras con el firme convencimiento del equipo de Gobierno de terminar esta obra en un segundo mandato electoral, para lo que el PP tendría que ganar las próximas elecciones municipales, como el propio vicealcalde y presidente de la Gerencia de Urbanismo, Juan Manuel Manso, auguraba hace un par de semanas.

  1. 9

    Sucesos

    Identificadas varias personas por los incendios provocados en el Castillo de Burgos

Llamas en la falda del Castillo de Burgos, en el cerro de San Miguel. No es un aviso nuevo ni para los Bomberos de Burgos, ni para la Policía Local ni, tampoco, para el Centro de Emergencias 1-1-2.

  1. 10

    Polémica

    Tachan de «racista» y «clasista» la prohibición de la venta ambulante en fiestas de una ciudad de Burgos

El PSOE de Aranda ha tachado de «racista» y «clasista» la decisión del gobierno municipal de prohibir la venta ambulante durante las fiestas patronales, que se celebran entre el 12 y el 21 de septiembre.

«Lejos de responder a motivos de seguridad o de mejora del ocio, esta medida evidencia un sesgo excluyente y discriminatorio, que afecta a un colectivo de trabajadores que forma parte de la identidad de nuestras fiestas desde hace más de treinta años», consideran los socialistas.

