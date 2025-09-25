Las diez noticias imprescindibles de Burgos este jueves 25 de septiembre La nueva iglesia para la comunidad de rumanos ortodoxos, el proyecto de parque eólico en la provincia y el accidente que ha dejado a dos personas heridas, entre lo más leído de la jornada

1 Esperado proyecto Arrancan las obras de la primera iglesia ortodoxa de Burgos

La comunidad de rumanos cristianos ortodoxos de Burgos contará al fin con una iglesia propia. Y es que, tras varios años de espera y algún que otro retraso, ya han comenzado las obras de construcción del que será oficialmente el primer templo ortodoxo de la ciudad, promovido por la comunidad Santos Apóstoles Pedro y Pablo.

2 Energía Avanzan un paso más para instalar un parque eólico de ocho molinos de 179 metros en Burgos

Otro parque eólico de la provincia de Burgos ha obtenido la autorización administrativa previa para ponerse en marcha. Se trata de Berg I, que contará con ocho aerogeneradores de 179 metros de altura y situados entre Villaescusa la Sombría y Arraya de Oca.

3 Sucesos Dos hombres heridos en un accidente entre un coche y una furgoneta en Burgos

Dos hombres han resultado heridos fruto de un accidente de tráfico. El suceso ha ocurrido en la carretera A-1 durante la mañana del jueves 25 de septiembre. El servicio de Emergencias 1-1-2 recibía un aviso a las 11:39 horas.

4 Hurtos Investigadas tres empleadas de un supermercado de Burgos por el robo de productos y dinero de la caja

Tres empleadas de un supermercado del Alfoz de Burgos están siendo investigadas como presuntas autoras de un delito continuado de hurto en el establecimiento en el que trabajaban. Entre dinero en metálico de la caja y productos, el balance de las sustracciones asciende a los 5.000 euros.

5 En exclusiva La nueva canción que La M.O.D.A. estrena en Burgos

El grupo burgalés La Maravillosa Orquesta del Alcohol, La M.O.D.A., está inmerso en la presentación de su nuevo disco: 'San Felices'. Un trabajo con el que la formación vuelve a los escenarios (con la excepción de su actuación en los Sampedros de Burgos 2025) y con el que sacará 13 nuevas canciones.

6 Sucesos Cazado mientras conducía en zigzag en una carretera de Burgos

Un conductor ha sido cazado conduciendo de manera errática en la carretera N-120. El suceso ocurría entre las localidades de Ibeas de Juarros y Belorado, en la provincia de Burgos.

7 Sucesos Detenido en Burgos tras sorprenderle en su patinete eléctrico con varios objetos robados

La Policía Nacional de Burgos ha detenido y puesto a disposición judicial a un hombre que cuenta con un dilatado historial delictivo, a quien se investiga por al menos dos delitos de hurto cometidos el pasado martes 23 de septiembre.

8 Minecraft De paseo por Burgos a través de un videojuego

Acercar el patrimonio de Burgos a todos los públicos y hacerlo de forma educativa y divertida. Es el objetivo del nuevo vídeo presentado por le canal Minecrafteáte, en el que se combinan la recreación minuciosa en Minecraft y la narración histórica a través de cinco grandes monumentos burgaleses.

9 Cultura El mural de Miranda de Ebro que está entre los mejores del mundo

La mirada joven y colorida de Santa Casilda ya no solo acompaña a los vecinos del barrio de Anduva. Desde hace unas semanas, también coloca a Miranda de Ebro en el mapa internacional del arte urbano. El mural pintado en la iglesia homónima por el artista local Tinte Rosa, nombre artístico de Esteban Espinosa, ha sido elegido segundo mejor mural del mundo en agosto por la plataforma Street Art Cities (SAC), dedicada a catalogar y promover el street art a nivel global.

10 Nuevos proyectos La importante obra que acometerá la Facultad de Teología de Burgos

Durante más de un año, los cursos y actividades que se desarrollan en la Facultad de Teología del Norte de España van a ver alteradas sus dinámicas. En unos días van a dar comienzo unas importantes obras de mejora y modernización el decimonónico edificio.

Y será una actuación de calado. Una de las principales novedades, que se acometería en una segunda fase, será la cobertura del patio del claustro que va a permitir la celebración de actos de manera más cómoda y sin frío.

